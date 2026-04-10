คิง เพาเวอร์ จัดมหาสงกรานต์รางน้ำสุดยิ่งใหญ่ THE JOY OF THAI ต้อนรับปีใหม่ไทย สนุกสุดมันส์กับศิลปินดังกว่า 60 ชีวิต

คิง เพาเวอร์ ชวนฉลองสงกรานต์ในงาน “อภิมหาสงกรานต์รางน้ำ THE JOY OF THAI” อัดแน่นด้วยความสนุกสนานแบบไทยๆ ผสมผสานความบันเทิงร่วมสมัย พร้อมคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังมากมาย โปรโมชั่นสุดพิเศษ และกิจกรรมอื่นๆ อีกเพียบ ตั้งแต่วันที่ 9-14 เมษายนนี้ ณ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ
คิง เพาเวอร์ จัดงาน “อภิมหา สงกรานต์ รางน้ำ THE JOY OF THAI ตะลุยสุข สนุกไทย” ฉลอง เทศกาล สงกรานต์ อย่างยิ่งใหญ่ รวบรวมความสุข สนุกสนานแบบไทยๆ ผสมผสานความบันเทิงร่วมสมัย พร้อม คอนเสิร์ต จาก ศิลปิน ชื่อดังกว่า 60 ชีวิต รวมถึงกิจกรรมพิเศษมากมาย ตอบโจทย์ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ งานนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ , กระทรวงมหาดไทย, กรุงเทพมหานคร, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.
) และชุมชนย่านรางน้ำ\บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยสีสันและความสนุกสนาน เริ่มต้นด้วยพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจากคุณอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน พร้อมชมขบวนพาเหรดสุดอลังการ นำโดยศิลปินดาราชื่อดัง อาทิ อาโป-ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์, จิมมี่-จิตรพล โพธิวิหค และ ซี-ทวินันท์ อนุกูลประเสริฐ ไฮไลท์สำคัญของงานคือคอนเสิร์ต SUPERFLUID PRESENTED BY KING POWER ที่ขนทัพศิลปินชั้นนำของเมืองไทยและต่างประเทศกว่า 60 ชีวิต มาสร้างความบันเทิงอย่างเต็มอิ่มตลอด 3 วัน (11-13 เมษายน) อาทิ เจฟ ซาเตอร์, อิ้งค์-วรันธร เปานิล, PIXXIE, PROXIE, LYKN และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม “มิตร & GREET” ให้แฟนคลับได้ใกล้ชิดกับศิลปินคนโปรด พร้อมโซนเล่นน้ำขนาดใหญ่ WATER BOMB และตลาดอาหารจาก ROBINHOOD FOOD ที่มีร้านค้าชื่อดังกว่า 30 ร้านมาให้เลือกชิม\นอกจากกิจกรรมบันเทิงแล้ว ภายในงานยังมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักช้อป ทั้งส่วนลดสินค้าสูงสุด 30% สำหรับสินค้าแผนกน้ำหอมและเครื่องสำอาง และเมื่อซื้อสินค้าครบ 5,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลดทันที 1,500 บาท สำหรับสมาชิก POWER PASS ยังมีกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมาย อาทิ KID ZONE, PAW ZONE, กิจกรรมนวดบ่าพาฟิน, กิจกรรมอิ่มพุงลุ้นเฮง และกิจกรรมลอตเตอรี่มหาเฮง รวมถึงยังมีการสนับสนุนเกษตรกรไทย โดยคิง เพาเวอร์จับมือกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มอบมะพร้าวน้ำหอมฟรีให้ลูกค้า 5,000 ลูก และยังได้รับความร่วมมือจากโครงการชุมชนยิ้มได้ โดยกลุ่ม ปตท. นำผลิตภัณฑ์จากชุมชนต่างๆ มาจำหน่ายภายในงานอีกด้วย งาน “อภิมหาสงกรานต์รางน้ำ THE JOY OF THAI ตะลุยสุข สนุกไทย” จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 9-14 เมษายน 2569 ณ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เป็นเทศกาลที่รวมความสุข สนุกสนาน และวัฒนธรรมไทยไว้ด้วยกันอย่างลงตั
