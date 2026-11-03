คำทำนายดวงชะตาประจำวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2569 ลัคนาทุกราศี
บทสรุปดวงชะตาประจำวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2569 สำหรับผู้ที่สนใจโหราศาสตร์ไทย คำทำนายครอบคลุมหลายด้านรวมถึงความรัก การงาน การเงิน และสุขภาพ โดยเน้นย้ำถึงอิทธิพลของดาวเคราะห์ที่มีต่อชีวิตประจำวัน พร้อมคำแนะนำในการปฏิบัติตัวเพื่อให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดและหลีกเลี่ยงเคราะห์ร้ายต่างๆ
ตามหลักวิชา โหราศาสตร์ไทย พึงยึดถือไว้เสมอว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิตจิตใจและการกระทำของมนุษย์แต่ละบุคคล ดาวเคราะห์โคจรเคลื่อนที่อยู่ทุกวันจะมีอิทธิพลต่อลัคนาผ่านเรือนชะตา ลัคนาหรือลัภีของราศีอะไรนั้นจะหาได้จากการผูก ดวงชะตา โดยใช้อักขระข้อมูลวันเกิด เวลาเกิด ปีเกิด และเดือนเกิดทำ ดวงชะตา ขึ้น ดังนั้นท่านจะต้องรู้ก่อนว่าลัคนาใน ดวงชะตา ของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อนจึงค่อยอ่านคำทำนายจากลัคนา ราศีนั้น สำหรับวันอังคารที่สามพฤศจิกายนสองพันหกсотหกสิบเก้า ซึ่งเป็นวันสำคัญที่ ดวงดาว มีตำแหน่งพิเศษ ท่านผู้อ่านโปรดทราบว่าการกระทำของท่านในวันนี้ได้รับอิทธิพลจากดาวเคราะห์ที่โคจรมาอยู่ในตำแหน่งที่มีความสำคัญอย่างมาก การพบปะติดต่อกับญาติพี่น้องจะมีความถี่มากขึ้นกว่าปกติ อย่างก็ตามภัยที่แก่ท่านมักมาจากดินหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากดิน ศัตรูแพ้ใครก็ตามเขาจะมาเผชิญหน้ากับท่าน อย่าทำให้ใครหลงรักแล้วยังทิ้งขว้างเพราะท่านอาจจะพลาดสิ่งที่สำคัญที่เหมาะสมกับท่านไปได้ เรื่องความรักยังไม่มีอะไรเสียหายใดๆทั้งสิ้นวันนี้ท่านแสดงความความคิดเห็นแม้จะโดยบริสุทธิ์ใจแต่ไม่ระวังกพูดและการแสดงทัศนคติที่มีต่อผู้อื่นก็อาจก่อความเสียหายแก่ผู้อื่นและตนเองได้โดยไม่รู้ตัวยังมีผู้ที่ไม่ค่อยถูกชะตากันเพ่งเล็งจ้องหาเรื่องท่านอยู่ แถมบางคนอาจข่มขู่ท่านแบบนักเลงอีกต่างหาก แต่ผู้ใหญ่ผู้ทรงคุณวุฒิยังคงเป็นที่พึ่งพิงของท่านได้ดี ในเรื่องของการงานและหน้าที่การในวันนี้ท่านมิพูดอะไรเลยก็อาจจะรู้สึกผิดอย่างไรก็ตามท่านควรพูดแต่งานในหน้าที่มิใช่ตั้งข้อวิจารณ์พิจารณาอันเป็นการแสดงสติปัญญาที่ทำให้ผูน้อยหรือเพื่อนร่วมงานรู้สึกหมั่นไส้เอาจะได้สิ่งของที่ตรงกับใจปรารถนามีโอกาสได้อุปถัมภ์มิตรภาพที่มั่นคงหรือได้ทำงานที่ส่งเสริมความรู้และพัฒนาตนเองมากขึ้นวันนี้ท่านที่เฉื่อยชาจะคึกคักคิดออกกำลังกายซึ่งอาจทำผิดๆพลาดบ้างก็ไม่ใช่ปัญหา แต่คนอื่นผิดไม่ได้ท่านจะโกรธมากโดยเฉพาะกับคนรับใช้ลูกจ้างและเด็กที่อาศัยท่านอยู่ท่านที่ทำงานกับผู้อาวุโสหรือผู้ใหญ่มักจะได้รับลาภหรือได้ดีแต่ท่านที่ทำงานเกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์สินจากดินควรทำอย่างอื่นชั่วคราววันนี้ท่านจะพบญาติมิตรที่มีรสนิยมหรืออุดมคติตรงกันจะได้รับคำพูดคำชมเชยที่ได้รับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นเงินสดไม่ได้รับยกเว้นท่านทำงานค้าปลีกก็พอจะไปกำไรมากขึ้นในมือบ้างเป็นอภินันทนาการแห่งความอุตสาหะของคนโสดหากรักชอบใครในช่วงนี้ควรพูดจาตกลงกันให้อารมณ์ดีมากกว่าบรรยากาศอึมครึมวันนี้ท่านจะมีชีวิตที่ดีขึ้นโดยมีภาระทางครอบครัวติดตัวหรือต้องอาศัยการทำงานตรากตรำอย่างหนัก โชคลาภบางประการก็อาจมีส่วนให้ท่านมีชีวิตชีวาได้มากกว่าเดิมปัญหาเรื่องการเล่าเรียนของท่านจะเพิ่มพูนและผูกพันให้ท่านยุ่งยากมากขึ้นคู่คนรักจะนำความเดือดร้อนเนื้อร้อนใจต่างๆมาให้กับท่านวันนี้ท่านโชคดีแม้จะมีข้อขัดแย้งกับหุ้นส่วนร่วมงานบ้างก็คงเข้าใจกันได้โดยเร็วเป็นเวลาที่ท่านจะจิตใจล่องลอยระวังหลงลืมเรื่องสำคัญๆได้ง่ายการเงินหมุนเวียนสะดวกอย่างมากเพราะลาภผลของท่านค่อนข้างดีทีเด่นอาจสนใจสะสมทองรูปพรรณหรือของเก่าสวยงามมีค่าที่จะแปลงเป็นทุนได้ง่ายๆ สำหรับเรื่องการเงินรายจ่ายพิเศษวันนี้ท่านจะวิตกกังวลเล็กน้อยในเรื่องรายจ่ายพิเศษซึ่งส่วนใหญ่เป็นการชำระหนี้บัตรเครดิตที่ท่านใช้จ่ายเพลินไปหรือค่าใช้จ่ายของเพศตรงข้ามที่แทบมองไม่เห็นประโยชน์อะไรไม่ควรพกเงินสดเพราะจะมีเรื่องต้องจับจ่ายใช้สอยอยู่ร่ำไปอาจมีเรื่องผิดหวังหรือหนักอกหนักใจซึ่งถ้าพูดออกไปก็จะเดือดร้อนขึ้นวันนี้ท่านมีโชคดีจากทางไกลอาจได้เดินทางไปกับเพื่อนฝูงใหม่ๆหรือเดินทางแล้วจึงได้อุปถัมภ์มิตรภาพใหม่ๆก็ได้จะได้เดินทางไปต่างประเทศอย่างฟลุ๊คๆแต่หมายถึงการเดินทางในระยะไกลจะไปท่องเที่ยวหรือได้ลาภจากทางไกลก็ไม่ใช่อารมณ์มหัศจรรย์ใดๆอันใดข้อสำคัญถ้าท่านเห็นช่องทางทำมาหากินก็ควรรีบลงมือทำวันนี้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่ดีเป็นของขวัญไม่ควรเข้าไปวุ่นวายอะไรกับใครที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้มีอิทธิพลทั้งสิ้นท่านที่ถูกโชคชะตาทรมานมาเป็นเวลานานจะมีชีวิตอิสระเสรีแต่ไปไหนก็อาจเหงาหน่อยแต่ถ้าเป็นโสดก็ยังไม่ควรผลีผลามอะไรในระยะนี้ท่านควรดูเพศตรงข้ามไปนานๆหรือคบเป็นเพื่อนไปก่อนวันนี้ท่านจะถูกลองดีจากเพื่อนฝูงใหม่ๆเป็นพักๆซึ่งไม่ใช่เรื่องที่น่าตื่นเต้นใดๆทำให้เคยชินแล้วท่านจะสบายไปเองหากท่านทุกข์หรือสุขก็ไม่ควรปลุกใจตนเองด้วยสุราการพนันหรือยาเสพติดเพราะอาจเสพติดได้ง่ายมีเกณฑ์ที่จะได้เพศตรงข้ามที่มีลาภสมบัติเป็นความรู้หรือนักปราชญ์ราชบัณฑิตวันนี้ท่านที่ทำงานรับใช้อุ้ยอยู่ถ้าผู้ใหญ่เหล่านั้นโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ท่านก็อาจพลอยวุ่นไปด้วยถึงอย่างไรระยะนี้ท่านยังมีความอดทนที่จะช่วยเหลือนตัวเองได้ดีแต่อารมณ์ที่ร้อนๆอาจกลายเป็นอาฆาตแค้นได้ง่ายควรทำใจให้สงบสุขจะดีกว่าคนที่โสดความสัมพันธ์จะเป็นความขัดแย้งได้ง่าย.
ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย พึงยึดถือไว้เสมอว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิตจิตใจและการกระทำของมนุษย์แต่ละบุคคล ดาวเคราะห์โคจรเคลื่อนที่อยู่ทุกวันจะมีอิทธิพลต่อลัคนาผ่านเรือนชะตา ลัคนาหรือลัภีของราศีอะไรนั้นจะหาได้จากการผูกดวงชะตาโดยใช้อักขระข้อมูลวันเกิด เวลาเกิด ปีเกิด และเดือนเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้นท่านจะต้องรู้ก่อนว่าลัคนาในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อนจึงค่อยอ่านคำทำนายจากลัคนา ราศีนั้น สำหรับวันอังคารที่สามพฤศจิกายนสองพันหกсотหกสิบเก้า ซึ่งเป็นวันสำคัญที่ดวงดาวมีตำแหน่งพิเศษ ท่านผู้อ่านโปรดทราบว่าการกระทำของท่านในวันนี้ได้รับอิทธิพลจากดาวเคราะห์ที่โคจรมาอยู่ในตำแหน่งที่มีความสำคัญอย่างมาก การพบปะติดต่อกับญาติพี่น้องจะมีความถี่มากขึ้นกว่าปกติ อย่างก็ตามภัยที่แก่ท่านมักมาจากดินหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากดิน ศัตรูแพ้ใครก็ตามเขาจะมาเผชิญหน้ากับท่าน อย่าทำให้ใครหลงรักแล้วยังทิ้งขว้างเพราะท่านอาจจะพลาดสิ่งที่สำคัญที่เหมาะสมกับท่านไปได้ เรื่องความรักยังไม่มีอะไรเสียหายใดๆทั้งสิ้นวันนี้ท่านแสดงความความคิดเห็นแม้จะโดยบริสุทธิ์ใจแต่ไม่ระวังกพูดและการแสดงทัศนคติที่มีต่อผู้อื่นก็อาจก่อความเสียหายแก่ผู้อื่นและตนเองได้โดยไม่รู้ตัวยังมีผู้ที่ไม่ค่อยถูกชะตากันเพ่งเล็งจ้องหาเรื่องท่านอยู่ แถมบางคนอาจข่มขู่ท่านแบบนักเลงอีกต่างหาก แต่ผู้ใหญ่ผู้ทรงคุณวุฒิยังคงเป็นที่พึ่งพิงของท่านได้ดี ในเรื่องของการงานและหน้าที่การในวันนี้ท่านมิพูดอะไรเลยก็อาจจะรู้สึกผิดอย่างไรก็ตามท่านควรพูดแต่งานในหน้าที่มิใช่ตั้งข้อวิจารณ์พิจารณาอันเป็นการแสดงสติปัญญาที่ทำให้ผูน้อยหรือเพื่อนร่วมงานรู้สึกหมั่นไส้เอาจะได้สิ่งของที่ตรงกับใจปรารถนามีโอกาสได้อุปถัมภ์มิตรภาพที่มั่นคงหรือได้ทำงานที่ส่งเสริมความรู้และพัฒนาตนเองมากขึ้นวันนี้ท่านที่เฉื่อยชาจะคึกคักคิดออกกำลังกายซึ่งอาจทำผิดๆพลาดบ้างก็ไม่ใช่ปัญหา แต่คนอื่นผิดไม่ได้ท่านจะโกรธมากโดยเฉพาะกับคนรับใช้ลูกจ้างและเด็กที่อาศัยท่านอยู่ท่านที่ทำงานกับผู้อาวุโสหรือผู้ใหญ่มักจะได้รับลาภหรือได้ดีแต่ท่านที่ทำงานเกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์สินจากดินควรทำอย่างอื่นชั่วคราววันนี้ท่านจะพบญาติมิตรที่มีรสนิยมหรืออุดมคติตรงกันจะได้รับคำพูดคำชมเชยที่ได้รับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นเงินสดไม่ได้รับยกเว้นท่านทำงานค้าปลีกก็พอจะไปกำไรมากขึ้นในมือบ้างเป็นอภินันทนาการแห่งความอุตสาหะของคนโสดหากรักชอบใครในช่วงนี้ควรพูดจาตกลงกันให้อารมณ์ดีมากกว่าบรรยากาศอึมครึมวันนี้ท่านจะมีชีวิตที่ดีขึ้นโดยมีภาระทางครอบครัวติดตัวหรือต้องอาศัยการทำงานตรากตรำอย่างหนัก โชคลาภบางประการก็อาจมีส่วนให้ท่านมีชีวิตชีวาได้มากกว่าเดิมปัญหาเรื่องการเล่าเรียนของท่านจะเพิ่มพูนและผูกพันให้ท่านยุ่งยากมากขึ้นคู่คนรักจะนำความเดือดร้อนเนื้อร้อนใจต่างๆมาให้กับท่านวันนี้ท่านโชคดีแม้จะมีข้อขัดแย้งกับหุ้นส่วนร่วมงานบ้างก็คงเข้าใจกันได้โดยเร็วเป็นเวลาที่ท่านจะจิตใจล่องลอยระวังหลงลืมเรื่องสำคัญๆได้ง่ายการเงินหมุนเวียนสะดวกอย่างมากเพราะลาภผลของท่านค่อนข้างดีทีเด่นอาจสนใจสะสมทองรูปพรรณหรือของเก่าสวยงามมีค่าที่จะแปลงเป็นทุนได้ง่ายๆ สำหรับเรื่องการเงินรายจ่ายพิเศษวันนี้ท่านจะวิตกกังวลเล็กน้อยในเรื่องรายจ่ายพิเศษซึ่งส่วนใหญ่เป็นการชำระหนี้บัตรเครดิตที่ท่านใช้จ่ายเพลินไปหรือค่าใช้จ่ายของเพศตรงข้ามที่แทบมองไม่เห็นประโยชน์อะไรไม่ควรพกเงินสดเพราะจะมีเรื่องต้องจับจ่ายใช้สอยอยู่ร่ำไปอาจมีเรื่องผิดหวังหรือหนักอกหนักใจซึ่งถ้าพูดออกไปก็จะเดือดร้อนขึ้นวันนี้ท่านมีโชคดีจากทางไกลอาจได้เดินทางไปกับเพื่อนฝูงใหม่ๆหรือเดินทางแล้วจึงได้อุปถัมภ์มิตรภาพใหม่ๆก็ได้จะได้เดินทางไปต่างประเทศอย่างฟลุ๊คๆแต่หมายถึงการเดินทางในระยะไกลจะไปท่องเที่ยวหรือได้ลาภจากทางไกลก็ไม่ใช่อารมณ์มหัศจรรย์ใดๆอันใดข้อสำคัญถ้าท่านเห็นช่องทางทำมาหากินก็ควรรีบลงมือทำวันนี้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่ดีเป็นของขวัญไม่ควรเข้าไปวุ่นวายอะไรกับใครที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้มีอิทธิพลทั้งสิ้นท่านที่ถูกโชคชะตาทรมานมาเป็นเวลานานจะมีชีวิตอิสระเสรีแต่ไปไหนก็อาจเหงาหน่อยแต่ถ้าเป็นโสดก็ยังไม่ควรผลีผลามอะไรในระยะนี้ท่านควรดูเพศตรงข้ามไปนานๆหรือคบเป็นเพื่อนไปก่อนวันนี้ท่านจะถูกลองดีจากเพื่อนฝูงใหม่ๆเป็นพักๆซึ่งไม่ใช่เรื่องที่น่าตื่นเต้นใดๆทำให้เคยชินแล้วท่านจะสบายไปเองหากท่านทุกข์หรือสุขก็ไม่ควรปลุกใจตนเองด้วยสุราการพนันหรือยาเสพติดเพราะอาจเสพติดได้ง่ายมีเกณฑ์ที่จะได้เพศตรงข้ามที่มีลาภสมบัติเป็นความรู้หรือนักปราชญ์ราชบัณฑิตวันนี้ท่านที่ทำงานรับใช้อุ้ยอยู่ถ้าผู้ใหญ่เหล่านั้นโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ท่านก็อาจพลอยวุ่นไปด้วยถึงอย่างไรระยะนี้ท่านยังมีความอดทนที่จะช่วยเหลือนตัวเองได้ดีแต่อารมณ์ที่ร้อนๆอาจกลายเป็นอาฆาตแค้นได้ง่ายควรทำใจให้สงบสุขจะดีกว่าคนที่โสดความสัมพันธ์จะเป็นความขัดแย้งได้ง่าย
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