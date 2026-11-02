คาร์ล บุชบี จบการเดินทาง 28 ปี 58,000 กม. กลับอังกฤษสำเร็จ
คาร์ล บุชบี นักผจญภัยชาวอังกฤษ วัย 56 ปี สิ้นสุดภารกิจเดินเท้ารอบโลกนาน 28 ปี ระยะทาง 58,000 กิโลเมตร ผ่าน 31 ประเทศ และกลับถึงบ้านเกิดที่เมืองฮัล อังกฤษอย่างปลอดภัย
คาร์ล บุชบี ( Karl Bushby) นักผจญภัยชาว อังกฤษ วัย 56 ปี ได้สิ้นสุดการเดินทางรอบโลกด้วยการเดินเท้าที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ส่วนตัว หลังใช้เวลาเดินทางกว่า 28 ปี เขาได้ก้าวเท้ามาถึงจุดหมายปลายทางที่ เมืองฮัล (Hull) ประเทศ อังกฤษ ในเช้าวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน เพื่อพบหน้ากับแม่ที่กำลังเฝ้ารออยู่ภายในบ้านเป็นการส่วนตัว
จุดเริ่มต้นและรายละเอียดเส้นทาง 58,000 กิโลเมตร
ภารกิจอันยาวนานนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 เมื่อคาร์ล บุชบี มีอายุเพียง 29 ปี โดยเขาออกเดินทางจากประเทศชิลี ทวีปอเมริกาใต้ ด้วยเงินทุนติดตัวเพียง 500 ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น เป้าหมายของเขาคือการเดินเท้าข้ามทวีปต่างๆ ไปเรื่อยๆ โดยไม่ยอมใช้ยานพาหนะใดๆ เลยตลอดระยะเวลาของการเดินทางAlso readInfinix XPAD 30 Pro จอ 2.5K 90Hz ชิป Helio G200
เส้นทางที่เขาพิชิตครอบคลุมระยะทางรวมมากกว่า 31,000 ไมล์ หรือเทียบเท่า 58,000 กิโลเมตร ข้ามผ่าน 4 ทวีปใหญ่ และแวะพักใน 31 ประเทศทั่วโลก การเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเดินบนพื้นดิน แต่ยังรวมถึงการว่ายน้ำข้ามทะเลแคสเปียน และการว่ายน้ำข้ามช่องแคบอังกฤษจากฝรั่งเศสเพื่อเข้าสู่สหราชอาณาจักร ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะกลับบ้านเกิด
อุปสรรคสำคัญและการเผชิญหน้ากับความรุนแรง
หนึ่งในช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2548 เมื่อบุชบีพยายามข้ามช่องแคบแบริงใกล้ขั้วโลกเหนือ ในปี พ.ศ. 2549 เขาและเพื่อนร่วมทางกลายเป็นชาวอังกฤษกลุ่มแรกที่สามารถเดินเท้าและลุยน้ำแข็งข้ามช่องแคบเบริงจากอะแลสกาไปยังไซบีเรียเป็นระยะทาง 58 ไมล์ ท่ามกลางอุณหภูมิที่ลดลงต่ำกว่า -30 องศาเซลเซียส และต้องเผชิญกับหมีขั้วโลก
นอกจากสภาพอากาศที่เลวร้ายแล้ว บุชบียังเผชิญกับปัญหาทางการเมืองและการกักขังหลายครั้ง ในปีเดียวกันนั้นเอง เขากับดมิตรี คีฟเฟอร์ (Dimitri Kieffer) เพื่อนนักผจญภัยชาวฝรั่งเศส ถูกเจ้าหน้าที่ด่านรัสเซียจับกุมและส่งเข้าเรือนจำ ก่อนจะได้รับการปล่อยตัวหลังจากยื่นเรื่องอุทธรณ์สำเร็จ ต่อมาเขาได้ประท้วงคำสั่งแบนห้ามเข้าประเทศของรัสเซียเป็นเวลานาน 5 ปี โดยการเดินเท้าจากลอสแองเจลิส สหรัฐฯ ไปยังสถานทูตรัสเซียที่กรุงวอชิงตัน ดีซี ระยะทาง 3,000 ไมล์ หรือ 4,800 กิโลเมตร
อุปสรรคอีกประการหนึ่งเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2561 เมื่อเขาเดินทางเข้าสู่เขตซินเจียงของจีนและถูกตำรวจจีนจับกุมส่งเข้าเรือนจำอีกครั้ง แต่สามารถเจรจาขอความช่วยเหลือจากสถานทูตอังกฤษจนได้รับการปล่อยตัว และสามารถเดินทางต่อภายใต้การอารักขาของตำรวจจีนจนพ้นพรมแดนได้อย่างปลอดภัย
การต้อนรับอย่างเป็นทางการและบันทึกประวัติศาสตร์
เมื่อบุชบีเดินทางถึงเมืองฮัล เขาได้รับเสียงเชียร์จากฝูงชนจำนวนมากที่มีแผ่นป้ายต้อนรับตั้งเฝ้ารอต้อนรับระหว่างทางจากสะพานฮัมเบอร์ (Humber Bridge) มายังที่ว่าการเมืองฮัล (Hull City Hall) พิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการจัดขึ้นโดยมีนายกเทศมนตรีนครฮัล (Lord Mayor) เข้าร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักผจญภัยผู้สร้างสถิติโลก
เรื่องราวการผจญภัยของคาร์ล บุชบี ได้รับการบันทึกเป็นสารคดีโดย เวอร์เนอร์ เฮอร์ซ็อก (Werner Herzog) ผู้กำกับภาพยนตร์และนักสร้างสารคดีชื่อดังชาวเยอรมัน ภายใต้ชื่อภารกิจ "The Goliath Expedition" ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความยากลำบากที่เขาต้องเผชิญตลอดระยะเวลาเกือบสามทศวรรษ
กฎเหล็กและคำกล่าวหลังจบภารกิจ
บุชบีเปิดเผยว่า ความคาดหวังต่อการสิ้นสุดการเดินทางครั้งนี้ช่างตื่นตกใจมาก เนื่องจากเขากำหนดกฎเหล็กส่วนตัวไว้ว่า จะไม่ใช้ยานพาหนะใดๆ ทั้งเครื่องบิน รถยนต์ รถไฟ หรือเรือ เพื่อช่วยร่นระยะทาง และจะไม่กลับบ้านเกิดจนกว่าภารกิจจะสำเร็จสมบูรณ์ กฎข้อนี้ทำให้การเดินทางของเขาใช้เวลานานถึง 28 ปี กว่าจะกลับมาถึงบ้านที่เมืองฮัลได้สำเร็จ
รายงานจากหนังสือพิมพ์เดลีเทเลกราฟระบุว่า บุชบีได้ให้สัมภาษณ์พิเศษเกี่ยวกับความรู้สึกในปัจจุบัน ซึ่งผสมผสานทั้งความเหนื่อยล้าและความปลาบปลื้มใจที่ได้กลับมาพบกับครอบครัวและประชาชนในเมืองต้นทาง หลังจากที่ต้องใช้ชีวิตอยู่บนถนนและเผชิญกับอันตรายหลากหลายรูปแบบตลอดการเดินทางรอบโลก
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