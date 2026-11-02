คารริค เลือกชุดผู้เล่นยูไนเต็ดเจอโรม่า เน้นความมั่นคงแดนหลัง
เอริก คารริค กำหนดแผนรับมือ โรม่า โดยวาง แดลิท บารโรส โยโร ในบทบาทแบ็กขวา และใช้ แอนโทนี่ อายเด้น เฮฟเว่น ร่วมกับ มาร์ติน เดียลโล่ ในแดนกลาง เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ แมนฯ ยูไนเต็ด
เอริก คารริค ผู้จัดการทีม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ตัดสินใจกำหนดแผนการเล่นสำหรับการแข่งขันกับ โรม่า โดยเลือก倚重 ประสบการณ์และเสถียรภาพในการรับมือคู่ต่อสู้ โดยมีการปรับระบบผู้เล่นสำคัญหลายตำแหน่งเพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งในเกมรับและเกมรุก ซึ่งการตัดสินใจนี้สะท้อนถึงความจำเป็นที่ต้องใช้ผู้เล่นที่มีมาตรฐานสูงในแมตช์สำคัญนี้
โยโร ปกป้องฝั่งขวาเมื่อชอว์บาดเจ็บ
แดลิท บารโรส โยโร มีแนวโน้มสูงสุดที่จะทำหน้าที่เป็นแบ็กขวาตัวจริงในนัดนี้ แม้เขาจะไม่ได้ทำผลงานที่โดดเด่นที่สุดก็ตาม แต่ คารริค เชื่อว่าเขาคือตัวเลือกที่ดีที่สุด ณ เวลานี้ เพราะทีมมีความต้องการผู้เล่นที่มีเสถียรภาพสูง ความเป็นไปได้อื่นๆ มีข้อจำกัดอย่างมากเมื่อพิจารณาจากสภาพร่างกายของผู้เล่นคนอื่น ๆ ในทีมAlso readInfinix XPAD 30 Pro จอ 2.5K 90Hz ชิป Helio G200
ในฝั่งซ้าย แม้มอร์เกน ดอร์กู จะกลับมาซ้อมได้ แต่เขายังไม่พร้อมลงแข่งขัน ส่วนลุค ชอว์ ยังอยู่ในช่วงพักฟื้นร่างกาย จึงทำให้ราฟาเอล บารโรส โดโลต ต้องกลับมาทำหน้าที่ในตำแหน่งนี้ตามเคย แม้เขาจะไม่ใช่ผู้เล่นที่เพิ่งเล่นสดใหม่ แต่ก็เป็นทางออกเดียวในสถานการณ์ปัจจุบัน
แดนกลางเสริมความแข็งแกร่งด้วยอายเด้นเฮฟเว่น
การกลับมาของ เมนู ในสถานะผู้เล่นสำรองจากการแพ้ เชลซี ถือเป็นข่าวดีสำหรับโปรเจกต์ของทีม โดยมีความเป็นไปได้สูงที่เด็กปั้นสโมสรคนนี้จะได้รับโอกาสลงเป็นตัวจริงในเกมพบกับ โรม่า โดยเขาจะเล่นร่วมกับ ตีเลอมันส์ ซึ่ง คารริค ต้องการเห็นคู่นี้ลงเล่นร่วมกันเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แดนกลางอย่างมหาศาล
โดยปกติแล้ว มาร์ติน เดียลโล่ มักถูกตั้งคำถามกับการทิ้งโอกาสสำคัญสองครั้งในเกมล่าสุดกับ เชลซี แต่ก็มีความจำเป็นต้องใช้งานเขาเนื่องจากตัวเลือกในแดนกลางมีจำกัด ขณะที่ คุนญ่า ยังคงเป็นตัวเลือกแรกในตำแหน่งอื่น ส่วน แรชฟอร์ด ยังคงอยู่ระหว่างการพักฟื้นอาการบาดเจ็บ
การขาดเชชโก้บังคับให้ใช้เอ็มโบโม่เป็นหน้าเป้า
การขาด เบนยามิน เชชโก้ กลายเป็นปัญหาร้ายแรงสำหรับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ในแดนหน้า ทำให้ คารริค จำเป็นต้องอาศัย แอนโทนี่ เอ็มโบโม่ ในการทำหน้าที่นี้ต่อไป แม้ว่าเขาจะไม่ได้มีความเฉียบคมในการจบสกอร์มากนัก แต่ก็มีความตั้งใจและพลังงานในการวิ่งหาพื้นที่ว่าง ซึ่งช่วยสร้างโอกาสให้กับทีมได้อย่างมีนัยสำคัญ
ในขณะที่ บรูโน แฟร์นังเดส ยังคงมีฟอร์มที่ผันผวน แต่ทีมยังคงต้องการความสร้างสรรค์จากเขาในการสร้างโอกาสต่าง ๆ การรวมกันของ ผู้เล่นเหล่านี้ภายใต้การนำของ คารริค จึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะพาทีมผ่านอุปสรรคกับ โรม่า ไปให้ได้โดยอาศัยความมุ่งมั่นและประสิทธิภาพในจังหวะสำคัญ
Get an alert when there is news on SportsFollow Sports