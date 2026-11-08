คารริก ปัดตกเก้าอี้ ผงัดเซฟจุดโทษดึงยูไนเต็ดเสมอ 4-4
ไมเคิล คารริกยืนยันไม่ลาออกหลังแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เสมอแอสตัน วิลลา 4-4 ในพรีเมียร์ลีก 2026-27 แม้จะจบในโซนตกชั้นอันดับ 18
ไมเคิล คารริก หัวหน้าผู้ฝึกสอนของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ออกมายืนยันอย่างหนักแน่นว่าจะไม่ลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีม ไม่ว่าสถานการณ์ของทีมในลีกจะเลวร้ายเพียงใด โดยคำประกาศนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทีมต้องจบเกมด้วยการเสมอกับ แอสตัน วิลลา แบบน่าเสียดายในช่วงท้ายของเกม
การแข่งขันพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2026-27 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ทีมของคารริกสามารถรอดพ้นจากความพ่ายแพ้มาได้ด้วยการทำ 2 ประตูในช่วงเวลาทดเจ็บเพื่อตีเสมอแอสตัน วิลลา 4-4 จากผลการแข่งขันดังกล่าวทำให้แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยังคงอยู่ในอันดับที่ 18 ของตารางคะแนน โดยมี 8 คะแนนจากการลงสนาม 10 นัด และยังคงจมอยู่ในโซนตกชั้นก่อนจะเข้าสู่ช่วงพักเบรกสำหรับเกมทีมชาติAlso readแมนฯ ยูไนเต็ด เกือบแพ้คาบ้านให้แอสตัน วิลลา แต่กู้ชีพเสมอสกอร์สุดมัน 4-4
คารริกปัดข่าวลือลาออก
หลังเกมมีสื่อมวลชนถามคารริกถึงความความเป็นไปได้ที่เขาจะตัดสินใจลาออกหากมองว่าเป็นสิ่งที่ควรทำซึ่งเจ้าของทีมตอบกลับทันทีว่าเรื่องดังกล่าวไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอน ผู้จัดการทีมวัย 44 ปียังคงมุ่งมั่นที่จะพาทีมผ่านช่วงเวลาที่ลำบากนี้ไปให้ได้โดยไม่คิดถึงการออกจากหน้าที่
รายละเอียดเกมที่น่าผิดหวัง
คารริกเปิดเผยความรู้สึกส่วนตัวถึงผลงานของทีมในแมตช์ที่ผ่านมาโดยเขาบอกว่ารู้สึกผิดหวังมากที่ไม่สามารถคว้าชัยชนะในเกมนี้ได้ทั้งที่ตลอดช่วงเวลาส่วนใหญ่ทีมดูดีกว่าคู่แข่งแต่กลับทำให้อารมณ์ของเกมยากลำบากขึ้นด้วยการเสียประตูเสียต่อเนื่องถึง 2 ลูกทำให้ทีมตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการแพ้หนัก
เขาเปรียบเทียบว่าเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ในนัดก่อนหน้าและวันนี้อีกครั้งแม้จะกลับเข้ามาครองเกมและเกือบจะคว้าชัยชนะได้ช่วงท้ายแต่ก็น่าเสียดายที่ไม่สามารถทำได้สำเร็จเนื่องจากเป็นเพียงจังหวะเล็กๆ ที่ต้องปรับปรุงให้รัดกุมมากขึ้นเป็นความผิดพลาดส่วนบุคคลที่ทำให้คู่แข่งได้ประตูไปอย่างง่ายดาย
จุดอ่อนที่จำเป็นต้องแก้ไข
คารริกชี้ให้เห็นว่าโดยปกติทีมไม่ควรเสียประตูในลักษณะเช่นนี้หากแก้ไขจุดนี้ให้ได้ฟอร์มการเล่นโดยรวมถือว่ามีข้อดีหลายประการเขาเชื่อว่าทีมควรจะชนะเกมแต่การเสียประตูในลักษณะนี้ไม่ได้ช่วยอะไรทีมเลยแม้จะไม่มีการเสียประตูครั้งไหนที่เป็นเรื่องดีแต่บางจังหวะเราสามารถป้องกันได้ดีกว่านี้รวมถึงประตูที่เสียไปในวันนี้
เขาอธิบายต่อว่าจำเป็นต้องเล่นให้รัดกุมขึ้นกว่าเดิมเรื่องนี้ชัดเจนอยู่แล้วเพราะการเสียประตูทำให้ทีมต้องเหนื่อยหนักขึ้นในการไล่ตามแต่เขาเองยังคงมองเห็นว่าวันนี้ทีมทำผลงานได้ดีในหลายด้านและรู้สึกว่าการเป็นฝ่ายชนะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้หากไม่มีความผิดพลาดในจังหวะสำคัญ
มุมมองสู่อนาคตของทีม
คารริกยอมรับว่าตอนนี้เพิ่งจะเป็นเดือนพฤศจิกายนเท่านั้นเขาเองก็ไม่ชอบสถานการณ์ที่ทีมกำลังเผชิญอยู่เพราะตกอยู่ในโซนอันดับท้ายตารางแต่เขายังมีความเชื่อมั่นว่าสามารถแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวให้กลับมาดีขึ้นได้ด้วยการปรับจูนเกมรับและลดความผิดพลาดส่วนตัวของทีม
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