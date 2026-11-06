คัมภีร์ผจญ ลาราชการ กฟน. 30 พ.ย.นี้ บอรด์ประชุม 10 พ.ย.พิจารณา
คัมภีร์ผจญ อุดมธรรมภักดี ยื่นลาออก ผอ.รฟม. มีผล 30 พ.ย.69 บอรด์ประชุม 10 พ.ย.นี้ พิจารณาแต่งตั้งรักษาการแทน ขณะที่ กทท. เตรียมลงนาม จิระพงศ์ เทพพิทักษ์
คัมภีร์ผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ( รฟม.) ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการแล้ว โดยระบุไว้ในเอกสารว่ามีการแจ้งล่วงหน้าไว้ก่อนแล้ว 30 วัน ตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างงานที่มีอยู่ โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งถือเป็นการปิดฉากบทบาทผู้นำองค์กรในระยะเวลาประมาณ 1 ปี 5 เดือน
การลาออกดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับความเปลี่ยนแปลงใน政局รัฐบาล โดยเดิมที คัมภีร์ผจญ ได้รับการสรรหาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสมัยที่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล มีนายสุรีย จรุงเรืองกิจ ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งมีส่วนสำคัญในการเซ็นสัญญาจ้างงานให้เขาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ว่าการ รฟม. คนที่ 7 ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2568Also readเร่งล่าคนหื่น หลอกขืนใจยาย 74 ขู่ทำร้าย-ทิ้งข้างทางพิษณุโลก
บทวิเคราะห์ แรงกดดันทางการเมืองและกลุ่มทุน
รายงานข่าวเชิงลึกชี้ให้เห็นถึงสาเหตุที่เป็นไปได้ว่าการลาออกของ คัมภีร์ผจญ นั้นอาจได้รับอิทธิพลจากแรงกดดันทางด้านการเมืองและการเปลี่ยนแปลงแนวทางการสนับสนุนจากกลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรถไฟใต้ดิน หลังจากเกิดการเปลี่ยนแกนนำรัฐบาลจากพรรคเพื่อไทยมาเป็นพรรคภูมิใจไทย ส่งผลให้บริบทการบริหารงานและการสนับสนุนทางนโยบายมีการปรับตัวอย่างมีนัยสำคัญ
ประวัติการทำงานของผู้ว่าราชการคนปัจจุบันยังแสดงให้เห็นถึงเส้นทางที่ซับซ้อนในวงการรัฐวิสาหกิจ โดยก่อนหน้าที่จะกลับมาเป็นผู้ว่าการ รฟม. เขาเคยรับราชการเป็นลูกหม้อของ รฟม. ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการ ก่อนที่จะได้รับการโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ในช่วงเดือนมีนาคม 2564
แผนการสรรหาผู้ว่าการ รฟม. คนใหม่
ในส่วนของกระบวนการบริหารงานช่วงเปลี่ยนผ่าน คณะกรรมการ (บอรด์) ของ รฟม. ได้กำหนดตารางการหารือสำคัญไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยจะมีการประชุมกันในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 เพื่อพิจารณาเอกสารการลาออกดังกล่าวอย่างเป็นทางการ และมีแนวโน้มสูงว่าจะมีการแต่งตั้งรักษาการผู้ว่าการ รฟม. ขึ้นมาทำหน้าที่แทนในทันที
การแต่งตั้งรักษาการนี้จะเป็นไปเพื่อรักษาความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานและแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ในระหว่างที่รอกระบวนการสรรหาผู้ว่าการ รฟม. คนใหม่เข้ามาแทนที่ ซึ่งจะเป็นการปิดช่องว่างการบริหารงานที่ยังต้องใช้เวลาอีกประมาณหนึ่งเดือนนับจากวันที่หนังสือมีผลบังคับใช้
ความเคลื่อนไหวในรัฐวิสาหกิจคมนาคมอื่นๆ
นอกจากกรณีของ รฟม. แล้ว ยังมีความเคลื่อนไหวสำคัญในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคมอื่นๆ ที่ยังไม่มีผู้บริหารสูงสุดตัวจริง เช่น การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ซึ่งล่าสุดมีการสรุปผลการสรรหาผู้อำนวยการ กทท. คนใหม่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ตัวนายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้่ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง) มาดำรงตำแหน่ง
ทางด้าน บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย (บวท.) ก็ได้สรุปผลการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่เช่นกัน โดยนายเมฆินทรน์ เพชรพลาย อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วอยซ์ทีวี จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง มีกำหนดลงนามสัญญาจ้างงานในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 และจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569
ขั้นตอนการแต่งตั้งและประกาศราชกิจจานุเบกษา
สำหรับกรณีของ นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์นั้น ได้มีการเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง ตามพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม โดยมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ามารับหน้าที่ใหม่
ขั้นตอนต่อไปคือการเสนอผลการสรรหาผู้อำนวยการ กทท. คนใหม่ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันเดียวกันกับที่ประกาศราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ คือวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 และหากได้รับการพิจารณาเห็นชอบ ก็จะดำเนินการลงนามสัญญาจ้างงานเพื่อเริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการต่อไป ซึ่งสะท้อนถึงความคืบหน้าในการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงให้ครบถ้วนในสังกัดกระทรวงคมนาคม
ส่วนอีก 2 หน่วยงานที่ยังอยู่ในขั้นตอนเตรียมประกาศสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้แก่ บริษัท รถไฟฟ้านครหลวง จำกัด (รฟฟท.) และ บริษัท เอสอาร์ที แอสเซต จำกัด (SRTA) ทั้งสองแห่งเป็นบริษัทย่อยของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ซึ่งกำลังอยู่ในกระบวนการคัดเลือกเพื่อหาผู้บริหารใหม่เข้ามาบริหารจัดการงานต่อไป
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