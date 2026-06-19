ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล เปิดมุกปลุกหมอง โดยนำเสนอการทดลองเปลี่ยนสไตล์การเขียน โดยเน้นการเล่นคำและหยิบยกมุกตลกต่างๆ มาสร้างเป็นงานเขียนแนว 'สาระบันเทิง'
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สุรวงศ์ วัฒนกูล เปิดมุกปลุกหมอง โดยนำเสนอการทดลองเปลี่ยนสไตล์การเขียน โดยเน้นการเล่นคำและหยิบยกมุกตลกต่างๆ มาสร้างเป็นงานเขียนแนว 'สาระบันเทิง' เนื้อหาเป็นการรวบรวมเรื่องเล่าและมุกตลกขบขันหลายเรื่อง เช่น มุกทดสอบความรักระหว่างภรรยากับสุนัข และเรื่องสุนัขรับสายโทรศัพท์จากมิจฉาชีพ บทความนำเสนอบทกลอนที่ผู้เขียนแต่งขึ้นสดๆ เพื่อขอโทษสุนัขที่ถูกรถทับหาง ซึ่งสะท้อนถึงตัวตนในฐานะ 'นักพูดกลอนสด' ผู้เขียนชี้ให้เห็นว่า นักคิดนักเขียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้จากการรู้จักดัดแปลง และคัดเลือกถ้อยคำมาใช้ให้เกิดอารมณ์ขัน นักเขียนมือใหม่ที่ยังไม่สะใจในการหยิบจับเอา อักษร หรือ ถ้อยคำ นำมาทดลอง ฝีนใจ ฝืนใจ นะครับไม่ใช่ ขืนใจ (ฮา) ฝืนใจลงมือเปลี่ยนสไตล์จาก ธรรมดา พลิกซ้าย เอาฮา พลิกขวาเอาสาระจะออกหัวหรือออกก้อย เดี๋ยวก็รู้ว่ามันผุดตรงปกกลายเป็น สาระบันเทิง หรือเปล่า ผมเที่ยวท่องล่องเวปเสพมุกของเราเองที่จดแล้วเก็บอุบอิบเอาไว้ในสมุดบันทึก และสมุดฉกชิงวิ่งฮุบมุกทั่วสากลแผ่นดินที่ยังไม่มีใครเอามาใช้สอยรวมทั้งมุกฮาแสนอร่อยที่ผุดขึ้นในสภาผู้แทน หัวคะแนน เงินทอนของแดนลับที่ไม่มีใครได้แล เพราะว่าเขาขำกันในเซฟเฮาส์ แล้วเราเดินกางหูผ่านมาพอดี (ฮา) 'เวลาเด็กเขาเอานิ้วไปจิ้มๆ ไชๆ เอวของคนรวย คนรวยเขาพึมพำพูดอะไรกัน ฉันฟังไม่ทัน' 'กุชชี่ กุ๊ชชี่ กุชชี่แพงกว่าเอ็งเว้ย ถ้าเอ็งขูดอีกข้าจะเอากระต่ายมาขุด -กรวยจิ๋ว- ของเองมั่งแล้วจะรู้สึก! ' (ฮา
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล คอลัมน์เปิดมุกปลุกหมอง การทดลองเปลี่ยนสไตล์การเขียน สาระบันเทิง มุกตลกขบขัน