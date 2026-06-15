คอนเสิร์ต VERY Live Presents 0WAVE Live In Bangkok 2026 เตรียมพบกับปรากฏการณ์ทางดนตรีที่จะสั่นสะเทือนทุกหัวใจ! ในคอนเสิร์ต VERY Live Presents 0WAVE Live In Bangkok 2026 ห้าหนุ่มเค-ฮิพฮอพ/อาร์แอนด์บี 0WAVE กับโชว์เดี่ยวครั้งสำคัญในไทย วันที่ 21 ตุลาคม นี้ ที่ The Street Hall
เตรียมพบกับปรากฏการณ์ทางดนตรีที่จะสั่นสะเทือนทุกหัวใจ! ใน คอนเสิร์ต VERY Live Presents 0WAVE Live In Bangkok 2026 เตรียมพบกับปรากฏการณ์ทางดนตรีที่จะสั่นสะเทือนทุกหัวใจ!
ในคอนเสิร์ต VERY Live Presents 0WAVE Live In Bangkok 2026 ห้าหนุ่มเค-ฮิพฮอพ/อาร์แอนด์บี 0WAVE กับโชว์เดี่ยวครั้งสำคัญในไทย วันที่ 21 ตุลาคม นี้ ที่ The Street Hall 'RYEOWOOK' (เรียวอุค) แห่ง SUPER JUNIOR (ซูเปอร์จูเนียร์) กับคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทย SM True (เอสเอ็ม ทรู) พาดำดิ่งสู่ห้วงลึกแห่งท่วงทำนอง ฉลอง 10 ปีบนเส้นทางศิลปินเดี่ยวของ 'RYEOWOOK' (เรียวอุค) แห่ง SUPER JUNIOR (ซูเปอร์จูเนียร์) กับคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทย '2026 RYEOWOOK'S AGIT CONCERT : DIVE TO BLUE in BANGKOK' เปิดจองบัตร 13-14 มิถุนายนนี้ !
Viu ชวนฟิน! Dazzling เปล่งรักประกายฝัน ซีรีส์จีนโรแมนติกดราม่าสุดละมุน "หลี่อวิ๋นรุ่ย-กวนเสี่ยวถง" จากคู่กัดสู่คู่ใจ "ENHYPEN" บินตรงพบแฟนๆ ในงาน Shopee x ENHYPEN THE SIN : VANISH FANSIGN AND CAFE EVENT "SIENNA SPIRO" ส่งอารมณ์ความปวดร้าวถึงใจผ่านเอ็มวี "The Visitor" รอฟัง Visitor อัลบั้มเต็มชุดแรกพร้อมกันทั่วโลก 3 ก. ค. นี
คอนเสิร์ต 0WAVE RYEOWOOK SUPER JUNIOR SM True Viu Dazzling ENHYPEN Shopee SIENNA SPIRO The Visitor อัลบั้มเต็มชุดแรก
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