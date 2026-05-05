คอนเสิร์ตยักษ์ ฝั่งธนเฟส รวมศิลปินระดับชาติและนานาชาติ สร้างความประทับใจให้แฟนเพลง

งานคอนเสิร์ต ฝั่งธนเฟส ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รวมศิลปินระดับชาติและนานาชาติ มาร่วมแสดงบนเวทีเดียวกัน สร้างความประทับใจให้กับแฟนเพลงด้วยการแสดงที่หลากหลายและเต็มไปด้วยพลัง ดนตรีที่สนุกสนาน และอาหารอร่อยจากโซนฝั่งธนฟูดส์ ทำให้งานนี้กลายเป็นพื้นที่รวมตัวของวัยรุ่นอย่างแท้จริง
ที่หลั่งไหลเข้าร่วมงานแน่นฮอลล์ ทุกคนในงานต่างร้องว้าวเมื่อได้เห็นแลนด์มาร์กสุดยักษ์ ประทับใจที่ได้เช็คอินและเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลานี้ เสียงกรี๊ด เสียงร้อง และพลังของดนตรีดังสนั่นตั้งแต่โชว์แรกจนถึงโชว์สุดท้าย โดยเปิดโชว์ด้วย ศิลปิน รับเชิญพิเศษ บาอินหางไก้ (BA YIN HANG GAI) , อ้าย เหย่ (AI YE) , บาเท่อเอ่อ เติ้งหย่ง (BATEER DENG YONG) ที่อิมพอร์ตจากประเทศจีน มาร่วมถ่ายทอดความงดงามของ วัฒนธรรม ผ่านการแสดงที่ผสมผสานทั้งศิลปะ ดนตรี และเอกลักษณ์ประจำชาติอย่างลงตัว จากนั้นพบกับ Mirrr ที่ชวนคนดูโยกเบา ๆ ก่อนส่งไม้ต่อให้ SERIOUS BACON เติมความละมุนปนสนุก สร้างบรรยากาศอบอุ่นให้ทั้งฮอลล์ ก่อนที่ JMNK และ PURPEECH จะพาแฟน ๆ เข้าสู่โหมดอินดี้สุดลึก ซึมซับทุกอารมณ์แบบไม่มีพัก ความสนุกเริ่มพุ่งขึ้นอีกระดับเมื่อ fellow fellow และ POLYCAT ขึ้นเวทีพร้อมทิ้งท้ายด้วยภาพความมันส์ที่ยังคงก้องอยู่ในความทรงจำของทุกคน นอกจากไลน์อัพ ศิลปิน ที่จัดเต็มทุกแนวดนตรีแล้ว ภายในงานยังเต็มไปด้วยโซนอาหารชื่อดังจาก “ฝั่งธนฟูดส์” ที่ขนความอร่อยมาให้เลือกแบบจุใจ รวมถึงกิจกรรมอีกมากมายที่ทำให้งานนี้ไม่ใช่แค่ คอนเสิร์ต แต่คือพื้นที่รวมตัวของวัยรุ่นอย่างแท้จริง โดยในงานนี้ได้รับเกียรติเปิดงานโดยผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย ผศ.
ดร. คณกร สว่างเจริญ อธิการบดี ซึ่งได้มอบหมายให้ ผศ. ดร.
ณัฏฐ์ เดชะปัญญา รองอธิการบดี และทีมงาน EventX เป็นผู้ควบคุมและดูแลงานทั้งหมด ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความยักษ์ไปด้วยกัน ซึ่งงานนี้จัดโดยทีมงาน ENTLAB THAILAND x EVENT ENTERTAINMENT BSRU , MACENT BSRU , BSM BSRU , มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB : ฝั่งธนเฟ
