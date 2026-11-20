คอนเสิร์ตเสก โลโซ 21 พ.ย. 69 แนะขนส่งสาธารณะ ขสมก.ขยายเวลา
แนะนำการเดินทางชมคอนเสิร์ตเสก โลโซ 30 ปี SEK LOSO 21 พ.ย. 2569 สนามราชมังคลากีฬาสถาน ขสมก.จัดรถ 6 สาย ขยายเวลาถึงเที่ยงคืน จุดจอดมหา'ลัยรามคำแหง
แฟนเพลงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับงานใหญ่ "30 ปี SEK LOSO" ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดขึ้นที่ สนามราชมังคลากีฬาสถาน ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2569 โดยทางการแนะนำอย่างชัดเจนให้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางมาร่วมชมการแสดงประวัติศาสตร์ของศิลปินระดับตำนานคนนี้
กรุงเทพมหานครได้ประสานงานร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เพื่อจัดเตรียมเส้นทางรถโดยสารประจำทางพิเศษจำนวน 6 เส้นทาง สำหรับรองรับแฟนคลับที่ออกมาชมคอนเสิร์ต เสก โลโซ อย่างมหาศาลในช่วงค่ำคืน โดยบริการเหล่านี้จะเพิ่มจำนวนเที่ยวรถและขยายเวลาให้บริการอย่างเต็มที่เพื่ออำนวยความสะดวกสูงสุดให้กับประชาชนAlso readสุดอาลัย ดอน สอนระเบียบ นักร้องดังฉายาแมวเก้าชีวิต เสียชีวิตอย่างสงบที่บ้านพัก
ขสมก. ขยายเวลาบริการรถสาธารณะถึงเที่ยงคืน
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้ประกาศขยายเวลาให้บริการรถโดยสารประจำทางจากเวลาปกติเป็นช่วง 22.00 น. ถึง 24.00 น. หรือเที่ยงคืน เพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับแฟนเพลงที่ทยอยเดินทางกลับหลังจากรายการจบลง โดยจุดจอดรถรับส่งผู้โดยสารที่กำหนดไว้คือบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง ตามจุดที่สถานีตำรวจนครบาลหัวหมากเป็นผู้กำหนดพื้นที่ให้บริการ
เส้นทางแรก คือ เส้นทางสวนสยาม - รามคำแหง - สนามหลวง - ปากคลองตลาด ซึ่งจะมีการเพิ่มรถประมาณ 2-3 คัน มาหมุนเวียนให้บริการในช่วงเวลาที่คอนเสิร์ตใกล้จะเลิก พร้อมจอดรถรับผู้โดยสารบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงเพื่อรอส่งผู้โดยสารกลับสู่ใจกลางเมืองและจุดต่างๆ ตามเส้นทางที่กำหนด
เส้นทางที่สอง คือ เส้นทางหมู่บ้านนักกีฬา - รามคำแหง - เพชรบุรี - ท่าช้าง/ร่มเกล้า โดยขสมก. เตรียมรถเพิ่มเติมประมาณ 5-6 คัน มาคอยรับ-ส่งผู้โดยสารบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงในช่วงเวลาวิกฤตหลังจบงาน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ลาดพร้าวและฝั่งตะวันออกสามารถเดินทางกลับได้อย่างรวดเร็ว
สำหรับเส้นทางรามคำแหง 1 - รามคำแหง 2 ที่ผ่านถนนรามคำแหงและถนนศรีนครินทร์ ขสมก. จัดรถจอดที่ท่ารถรามคำแหง 1 จำนวนประมาณ 6 คัน โดยรถจะออกเที่ยวแรกเวลา 23.00 น. และออกรถทุก 15 นาที เพื่อให้บริการแฟนเพลงที่เดินทางมาจากพื้นที่รอบนอก
เส้นทางที่ 4 คือ เส้นทางจากท่ารถถนนตก - พระราม 4 - พระโขนง - ปรีดีพนมยงค์ - รามคำแหง - แฮปปี้แลนด์ จัดรถให้บริการจำนวน 3 คัน เริ่มวิ่งตั้งแต่เวลา 22.00 น. และจะหมุนเวียนมารับผู้โดยสารบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงในช่วงเวลาที่คอนเสิร์ตใกล้เลิก เพื่อเชื่อมต่อผู้คนจากย่านตะวันตกและกลางเมือง
เส้นทางที่ 5 คือ เส้นทางปฏิกรณ์ - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ไป-กลับ) โดยเที่ยวสุดท้ายจะออกจากสวนสยามเวลา 22.00 น. รถออกทุก 30 นาที และมีรถจำนวน 3 คัน ที่จอดรอรับผู้โดยสารบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงในช่วงเวลาที่คอนเสิร์ตใกล้เลิกเพื่อให้บริการประชาชนโดยเฉพาะ
เส้นทางเชื่อมต่อย่านรัชดาภิเษกและพระราม 9
อีกหนึ่งเส้นทางสำคัญคือเส้นทางที่ครอบคลุมย่านรัชดาภิเษก พระราม 9 รามคำแหง บางกะปิ ห้วยขวาง และลาดพร้าว โดยขสมก. จัดรถจำนวน 3 คัน มาจอดรับผู้โดยสารบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงในช่วงเวลาที่คอนเสิร์ตใกล้เลิกเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในย่านนี้
นอกจากบริการรถโดยสารประจำทางของ ขสมก. แล้ว ประชาชนยังสามารถใช้ระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่นเพื่อเดินทางมายังสนามราชมังคลากีฬาสถานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัด โดยสามารถใช้เรือโดยสารคลองแสนแสบเพื่อลงจอดที่ป้ายใกล้เคียงกับสนาม
สำหรับผู้ที่ใช้ระบบราง สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS และ MRT รวมถึงระบบแอร์พอร์ตลิงก์ เพื่อเชื่อมต่อมายังสนามราชมังคลากีฬาสถานได้อย่างสะดวก โดยสถานีรถไฟฟ้าใกล้ที่สุดจะช่วยให้แฟนเพลงสามารถเดินไปถึงสนามได้ภายในเวลาไม่นาน ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องรถติดในช่วง giờ rush hour
จุดจอดรถส่วนตัวและค่าธรรมเนียมการจอดรถ
สำหรับแฟนเพลงที่ชอบความคล่องตัวส่วนตัวและต้องการนำรถยนต์มาเอง กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมจุดจอดรถให้บริการบริเวณห้างสรรพสินค้าและสถานที่ใกล้เคียงหลายแห่ง เพื่อให้มั่นใจว่าพื้นที่โดยรอบสนามราชมังคลากีฬาสถานจะไม่แออัดจนเกินไป
จุดจอดรถแนะนำสำหรับคอนเสิร์ต เสก โลโซ 30 ปี SEK LOSO 21 พ.ย. 2569 ได้แก่ห้างเดอะมอลล์บางกะปิ ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่จอดรถกว้างขวางและอยู่ไม่ไกลจากสถานที่จัดงาน
นอกจากนี้ยังมีห้างเดอะไนน์ พระราม 9 และโฮมโปร พระราม 9 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนตัว โดยทั้งจุดจอดเหล่านี้มีบริการคิดค่าบริการจอดรถตามอัตราปกติของแต่ละสถานที่ ดังนั้นผู้มาร่วมงานควรวางแผนเตรียมเงินสำหรับค่าธรรมเนียมการจอดรถไว้ล่วงหน้า
ข้อสำคัญที่สุดสำหรับทุกคนที่วางแผนเดินทางมาร่วมชมคอนเสิร์ต เสก โลโซ ในคืนนี้ คือรถโดยสารประจำทางทั้ง 6 เส้นทางที่จัดให้บริการเพิ่มเติมจาก ขสมก. จะไม่มีการเรียกเก็บค่าโดยสารเพิ่มเติมใดๆ ผู้โดยสารจะต้องเสียค่าโดยสารตามปกติในอัตราที่กำหนดตามระยะทางเท่านั้น จึงมั่นใจได้เรื่องความโปร่งใสของค่าบริการ
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