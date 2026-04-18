ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง: การเผชิญหน้าและการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลก

วิเคราะห์สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น แม้จะอยู่ในช่วงพักรบชั่วคราว ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลก และการใช้อำนาจทางทหารที่อาจกลายเป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินนโยบายต่างประเทศ
แม้สถานการณ์ ความขัดแย้ง ในภูมิภาค ตะวันออกกลาง จะยังอยู่ในช่วงพักรบชั่วคราวเพื่อเจรจาต่อรอง แต่ทิศทางภาพรวมยังถือว่าน่าวิตกกังวลยิ่งนักในสัปดาห์นี้ ข้อตกลงหยุดยิงกำลังจะหมดอายุ (ประมาณวันที่ 22 เมษายน) ยกเว้นแต่จะมีการขยายกรอบเวลาออกไปเพื่อดำเนินการต่อรองเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม การจะบรรลุข้อตกลงกันได้ยังถือว่าห่างไกล
รัฐบาลสหรัฐฯ กำลังใช้สูตรเดิม คือมาตรการ กดดันขั้นสูงสุด เพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามยอมรับเงื่อนไขหรือยอมจำนน โดยอิหร่านสามารถปิดช่องแคบฮอร์มุซได้ กองเรือสหรัฐฯ ก็สามารถปิดทะเลได้เช่นกัน ประกาศใช้เรือรบสกัดกั้นไม่ให้น้ำมันและสินค้าอิหร่านออกสู่โลกภายนอก อิหร่านกล่าวว่าตนมีสิทธิในการพัฒนานิวเคลียร์ และเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียม แต่สหรัฐฯ ก็กล่าวว่าต้องระงับการพัฒนาอย่างน้อย 20 ปี และแร่ยูเรเนียมต้องนำมาให้สหรัฐฯ กักเก็บ อิหร่านต้องการให้การสู้รบหยุดในทุกแนวรบ แม้ว่าเลบานอนจะยังคงถูกทิ้งระเบิดเป็นระยะๆ ก็ตาม
อิหร่านขอให้ข้อตกลงหย่าศึกที่อาจเกิดขึ้นเป็นข้อตกลงแบบยั่งยืน โดยมีหลักประกันว่าจะไม่ถูกโจมตีอีกในอนาคต กองทัพสหรัฐฯ ยังคงส่งกำลังทหารเข้าไปในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง โดยกองเรือบรรทุกเครื่องบิน ยูเอสเอส จอร์จ ดับเบิลยู บุช และกองเรือยกพลขึ้นบก ยูเอสเอส บ็อกเซอร์ มีกำหนดเดินทางถึงพื้นที่สงครามในช่วงเวลาที่ข้อตกลงหยุดยิงจะหมดอายุลง แน่นอนว่าการบีบให้คนอื่นยอมจำนน เป็นสิ่งที่รัฐบาลสหรัฐฯ ดำเนินการมาตลอดสงครามเย็นและโลกหลังสงครามเย็น
ภายใต้สมมติฐานว่ากองทัพสหรัฐฯ มีความเข้มแข็งมากที่สุดในโลก สามารถทิ้งระเบิดให้ฝ่ายตรงข้ามเละเป็นจุณ สหรัฐฯ มีมาตรการทางเศรษฐกิจและการเงินแบบครอบคลุมสำหรับเล่นงานประเทศอื่นๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม หากประเทศใดดื้อดึงย่อมเจอคว่ำบาตรหรือกำแพงภาษี สหรัฐฯ มีพลังในการเปลี่ยนรัฐบาลต่างชาติ เปลี่ยนระบบการปกครอง และเดินเกมใต้ดิน ปลุกปั่นหาแนวร่วมในประเทศที่ต้องการเล่นงาน
การทำศึกกับอิหร่านที่ดำเนินมานานกว่า 50 วันครั้งนี้ ยังเกิดขึ้นภายใต้แรงฮึกเหิมในความเข้มแข็งของตัวเอง รัฐบาลสหรัฐฯ ประสบความสำเร็จในการโค่นล้ม เวเนซุเอลา ลักพาตัวผู้นำ นิโคลัส มาดูโร กลับไปยังสหรัฐฯ เพื่อเตรียมดำเนินคดี กองทัพเวเนซุเอลาถูกถล่มยับเยิน ไม่สามารถต้านทานอะไรได้ ศึกจบลงอย่างรวดเร็ว และรัฐบาลสหรัฐฯ ก็ได้รัฐบาลเวเนซุเอลาชุดใหม่ที่มีแนวโน้มจะสวามิภักดิ์ต่อธงอเมริกัน
กระนั้น สิ่งที่ทุกคนได้ประจักษ์คือทิศทางที่สมมติฐานเหล่านี้ใช้ไม่ได้อีกต่อไป สาธารณรัฐอิสลามอิหร่านที่ถูกมองอย่างตื้นเขินว่าล้าหลัง อยู่ในสภาพอ่อนแอจากการถูกรุมใช้มาตรการเล่นงานทางเศรษฐกิจ กลับแสดงความทนทาน ยืนหยัดต่อความสูญเสีย ปรับกระบวนทัพอย่างเหมาะสม จนอยู่ในจุดที่สามารถกำหนดทิศทางความขัดแย้งและทิศทางการเจรจาไปในทางที่ตัวเองต้องการ
อิหร่านประสบความสำเร็จในการท้าทายในเรื่องที่สหรัฐฯ มีความเชี่ยวชาญมาตลอด และหากสหรัฐฯ ยังคงดึงดันจะใช้กำลัง ก็ย่อมหมายถึงการยกระดับความรุนแรง ที่อาจนำไปสู่การใช้หน่วยรบภาคพื้นดิน ซึ่งก็อาจเข้าทางอิหร่านที่ส่งสัญญาณมาตลอดว่า การรบทางบกคือโอกาสที่จะทำลายอเมริกาในระยะยาว
สถานการณ์ที่กำลังเป็นไปในขณะนี้ สิ่งที่น่าสนใจคือผลลัพธ์ที่จะตามมาภายหลังเสียงปืนเสียงระเบิดยุติลง เพราะศึกครั้งนี้ของสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะมากำหนด พฤติกรรมของรัฐ ต่างๆ ในอนาคต ในเมื่อโลกภายใต้กฎระเบียบ ธรรมเนียมปฏิบัติ มาตรฐานสากล กำลังจางหายไป สิ่งที่จะเข้ามาแทนคือการคว้าโอกาส การดำเนินการอย่างรวดเร็วและฉับพลัน โดยไม่ต้องฟังความคิดเห็นของใคร เหมือนที่สหรัฐฯ กำลังดำเนินการ
การใช้กำลังทางทหาร จะไม่ใช่ทางเลือกสุดท้ายในการดำเนินนโยบายของรัฐ แต่จะเป็นเครื่องมือเพื่อดำเนินนโยบายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่จำเป็นต้องมาใช้เวลาใคร่ครวญ ตีกรอบจำกัดวงว่าอะไรทำได้ ทำไม่ได้ เหมือนในอดีตที่ทุกๆ การกระทำย่อมมีผลลัพธ์ที่ตามมา ย่อมสุ่มเสี่ยงที่จะถูกลงโทษ ถูกโลกล้อมประเทศ เป็นเรื่องน่าเศร้าที่สหรัฐฯ ซึ่งเป็นผู้กำหนดทิศทางระเบียบโลกหลังยุคสงครามเย็น กลับกลายมาเป็น ตัวเร่ง รื้อถอนสิ่งที่ตัวเองสร้างมากับมือ และแน่นอนว่าทิศทางใหม่เช่นนี้ หากเกิดขึ้นแล้ว ย่อมยากที่จะย้อนศรหันหัวกลับ
เห็นได้ง่ายๆ จากนโยบายความมั่นคงของประเทศต่างๆ ในขณะนี้ ล้วนแต่จะเพิ่มงบประมาณทางความมั่นคง เติมจำนวนกำลังพล เสริมเขี้ยวเล็บของกองทัพ จัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ และอัปเกรดอาวุธให้กองทัพ เส้นทางเหมือนจะเริ่มชัดเจนว่า ระบบนานาชาติกำลังเบนเข็มสู่ความวุ่นวาย ระบบพันธมิตรมิอาจพึ่งพาได้เหมือนแต่ก่อน กฎระเบียบดูเหมือนจะผูกมัดน้อยลง สงครามอิหร่านที่ยังไม่ยุติลง ได้ทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง
อำนาจเก่ากำลังเสื่อมลง อำนาจใหม่กำลังผงาดขึ้นมา ประเทศต่างๆ พร้อมที่จะทดสอบ เส้นแดง ว่าเรื่องไหนควรทำ ไม่ควรทำ ดังนั้น หัวข้อสนทนาหลังจากนี้จึงไม่ใช่ ใครเขารบกัน แต่ควรถามว่า จะรบกันที่ไหน เสียมากกว่า ซึ่งภายใต้สถานการณ์ที่กำลังดำเนินไปเช่นนี้ เราอาจจะได้เปิดประเด็นกันเร็วกว่าที่คาดคิด
