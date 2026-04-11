ความขัดแย้งสหรัฐฯ-อิหร่าน: การมองข้ามรากฐานอารยธรรมนำไปสู่ความเข้าใจผิด

บทวิเคราะห์เจาะลึกถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน โดยชี้ให้เห็นถึงความเข้าใจผิดที่เกิดจากการมองข้ามรากฐานทางอารยธรรมอันยาวนานของอิหร่าน
แม้ว่ารัฐบาลสหรัฐฯและ อิหร่าน จะหยุดยิงเพื่อเปิด การเจรจา แต่วี่แววที่จะไปต่อได้ก็ยังดูริบหรี่ เนื่องจากว่า หากเป็นไปตาม “เงื่อนไข” ที่นำมาคุยกัน ย่อมหมายถึงชัยชนะของ อิหร่าน ไม่รวมถึงประเด็นละเมิดข้อตกลงหยุดยิงตั้งแต่เริ่ม กองทัพอิสราเอลยังคงทิ้งระเบิดใส่เลบานอน บอกว่าเลบานอนไม่เกี่ยวกับการหยุดยิง หรือจากการที่สหรัฐฯยังคงใช้ท่าทีแข็งกร้าว ข่มขู่เหมือนกับตัวเองเป็นฝ่ายได้เปรียบ มีการใช้ถ้อยคำในลักษณะว่า อิหร่าน ต้องจำยอม ต้องปฏิบัติตามคำสั่ง โดยกรณีนี้ “นัสเซอร์รุดดิน ไฮดารี”
เอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศไทย ให้มุมมองว่า ในช่วงปีที่ผ่านมา วาทกรรมทางการเมืองของรัฐบาลสหรัฐฯในบางครั้ง ได้ทวีความรุนแรงจนถึงขั้นบ้าคลั่ง มีการใช้คำขู่ว่าจะกวาดล้างให้สิ้นซาก จะทำให้อิหร่านกลับไปสู่ยุคหิน จะทำลายอารยธรรมของอิหร่านแน่นอนว่า วลีเหล่านี้มักถูกใช้แสดงความ “เด็ดเดี่ยว” ในทางทหาร แต่สำหรับนักประวัติศาสตร์ นักสังคมวิทยาและชาวอิหร่านแล้ว คำพูดเหล่านี้สะท้อนถึงการขาดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่า “อิหร่าน” ที่แท้จริงแล้วคืออะไร การมาเสนอว่า “รัฐอารยธรรม” สามารถถูกทำลายได้ ถือเป็นการเพิกเฉยความยืดหยุ่นและการฟื้นตัวตลอด 5,000 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่ผ่านพ้นหายนะ ที่รุนแรงกว่ายุทโธปกรณ์สมัยใหม่มาแล้วมากมาย\ในมุมมองของผมนั้น ชาวอเมริกันส่วนใหญ่มองโลกผ่านเลนส์ของความเป็น “รัฐชาติ” (Nation–State) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ถือกำเนิดขึ้นในยุโรปช่วงศตวรรษที่ 19 หมายถึงการที่รัฐบาลปกครองเหนือดินแดนที่กำหนดไว้และกลุ่มชาติพันธุ์เฉพาะแต่สำหรับอิหร่านนั้นจัดอยู่ในอีกประเภทนั่นคือการเป็น “รัฐอารยธรรม” (Civilizational State) คำนิยามที่ใช้กับจีนและอินเดียด้วยเช่นกัน ซึ่งหมายถึงเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมที่ต่อเนื่องและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความเก่าแก่และยืนยาวกว่าเส้นพรมแดน หรือระบบการเมืองในปัจจุบัน ความเป็นรัฐของอิหร่านสามารถสืบย้อนกลับไปได้ถึงอารยธรรมลีมาไมต์ 3,000 ปีก่อนคริสตกาล และจักรวรรดิอะคีเมนิด 550 ปีก่อนคริสตกาล ช่วงที่อิหร่านถูกพิชิตโดยพระเจ้า “อเล็กซานเดอร์มหาราช” พวกมองโกล หรือเหล่าคอลิฟะห์อาหรับในยุคแรก อิหร่านก็ไม่ได้สูญหายไปแต่กลับกัน วัฒนธรรม “เปอร์เซีย” กลับเป็นฝ่ายดูดซับผู้พิชิตเหล่านั้น ตัวอย่างเช่นมองโกลกลายมาเป็นผู้อุปถัมภ์ศิลปะเปอร์เซีย คอลิฟะห์อับบาซิดนำระบบการบริหารราชการแบบเปอร์เซียไปใช้ นอกจากนี้ ยังเป็นเวลานับหลายร้อยปีที่ภาษาเปอร์เซีย ได้ทำหน้าที่เป็น “ภาษากลาง” (Lingua franca) ของโลกแห่งปัญญา ตั้งแต่คาบสมุทรบอลข่านไปจนถึงอินเดีย โครงสร้างพื้นฐานของอิหร่านรวมถึงประเพณีทางสังคมและทางปัญญาที่ลึกซึ้ง ซึ่งมีมาก่อน “การก่อตั้งสหรัฐอเมริกา” นับพันปี ชาวอิหร่านคือทายาทของกลุ่มคนที่ประดิษฐ์ระบบไปรษณีย์แห่งแรกของโลก (The Royal Road) กฎบัตรสิทธิมนุษยชนฉบับแรก (ทรงกระบอกของไซรัส) และระบบชลประทานขั้นสูง (Qanats) ที่ยังคงใช้งานได้จริงในทะเลทรายจนถึงปัจจุบัน ไม่มีใครสามารถทิ้งระเบิดเพื่อทำลายความรู้ในการจัดระเบียบสังคม หรือทำลายความทรงจำร่วมกันของผู้คนที่เคยผ่านเหตุการณ์ที่เหมือนวันสิ้นโลกมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง\สำหรับรัฐชาติทั่วไปอาจล่มสลายได้หากเมืองหลวงถูกตีแตก แต่รัฐอารยธรรมนั้นต่างออกไป อัตลักษณ์ต่างๆถูกถักทออยู่ในตัวภาษา บทกวี และปรัชญาของประชาชน ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้าชาห์ สุลต่านหรือผู้นำสูงสุดทางศาสนา การถูกบอกว่าจะถูกส่งกลับไปยุคหิน คือการดูหมิ่นอย่างรุนแรงต่อสิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้เพื่อความก้าวหน้าของมนุษยชาติ ความคับข้องใจในวอชิงตัน มักเกิดจากความย้อนแย้งทางเทคโนโลยี อิหร่านถูกขัดขวางไม่ให้ครอบครองเครื่องบินขับไล่ยุคที่ 5 เหมือนสหรัฐฯและอิสราเอล แต่อิหร่านก็ไม่ได้ปล่อยให้น่านฟ้าหรือผลประโยชน์ไร้การป้องกัน เรามีความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิศวกรรม พัฒนาขีปนาวุธนำวิถีที่มีความแม่นยำสูงและเทคโนโลยีโดรนขั้นสูง เทคโนโลยีที่คิดค้นขึ้นเองในประเทศได้สร้างความลำบากใจให้กับแผนยุทธศาสตร์ของ “กองทัพที่ทรงพลังที่สุดในโลก” การปฏิเสธที่จะยอมสยบได้นำไปสู่การระเบิดอารมณ์โกรธจากเหล่าผู้นำที่เคยคาดหวังว่าจะเห็นการล่มสลายของอิหร่านอย่างรวดเร็ว คำพูดเรื่องยุคหินเป็นผลจากแผนการที่ล้มเหลวเมื่อยุทธศาสตร์การ “กดดันขั้นสูงสุด” (Maximum Pressure) ไม่สามารถทำลายอิหร่านลงได้ วาทกรรมจึงเปลี่ยนไปสู่การดูหมิ่นในระดับส่วนบุคคลและระดับชาติ อย่างไรก็ตาม ประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้ว่า รัฐที่มีรากฐานมาจากความต่อเนื่องยาวนานถึง 5,000 ปี ไม่สามารถถูกปฏิบัติเหมือนเป็นเพียง “องค์กรทางการเมืองชั่วคราว” ได้ แม้อาวุธจะสามารถทำลายสิ่งก่อสร้าง แต่ไม่สามารถลบเลือนความฉลาดหลักแหลมที่ทำให้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆออกมาได้ แม้จะอยู่ภายใต้การถูกปิดล้อม ประชาชนชาวอเมริกันสมควรได้รับนโยบายต่างประเทศที่วางอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ไม่ใช่การกล่าวเกินจริง อิหร่านคือรัฐอารยธรรมสมัยใหม่ที่ซับซ้อน มีประชากรกว่า 85 ล้านคน มีอัตราการรู้หนังสือที่สูง และมีชุมชนทางวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้า การใช้สำนวนดูหมิ่นต่างๆ เป็นการเพิกเฉยต่อข้อเท็จจริงที่ว่าอิหร่านเคยเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมโลก ในขณะที่บรรพบุรุษของคนตะวันตกส่วนใหญ่ยังคงอาศัยอยู่ในชุมชนแบบเผ่าเร่ร่อน การจะแก้ปัญหาความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างวอชิงตันและเตหะราน ต้องเริ่มต้นจากการยอมรับก่อนว่า กำลังรับมือกับอารยธรรมที่มองตนเองผ่านกาลเวลา ระดับ “สหัสวรรษ” (พันปี) ไม่ใช่ตามรอบ “การเลือกตั้ง” การดูหมิ่นประวัติศาสตร์ของชาติหนึ่งไม่ได้ทำให้ชาตินั้นยอมสยบมากขึ้น มีแต่จะทำให้ “รัฐอารยธรรม” ทำในสิ่งที่เคยทำมาโดยตลอด นั่นคือการ “อดทนต่อ ต้าน” และในท้ายที่สุดคือการยืนหยัดได้ยาวนานกว่าผู้ที่หวังจะเห็นความพินาศย่อยยับ
