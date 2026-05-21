ความร่วมมือระหว่าง RISE และ Harvard Business Impact เผยเปิดช่องทางให้ผู้บริหารไทยเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ระดับโลกบน HBR Spark

RISE บริษัทที่ปรึกษาด้านทรานสฟอร์เมชันและนวัตกรรมสำหรับองค์กร ประกาศความร่วมมือกับ Harvard Business Impact ดึงแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์แบบเฉพาะบุคคล ซึ่งรวบรวมแหล่งความรู้ของ Harvard Business Review เพื่อผู้บริหารโดยเฉพาะ โดยเผยملความเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่จะส่งตรงไปถึงมือ Executives ชุดนี้
RISE บริษัทที่ปรึกษาด้านทรานสฟอร์เมชันและนวัตกรรมสำหรับองค์กร ประกาศความร่วมมือกับ Harvard Business Impact ดึงแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์แบบเฉพาะบุคคล ที่รวบรวมแหล่งความรู้ของ Harvard Business Review และออกแบบมาเพื่อผู้บริหารโดยเฉพาะ นับเป็นครั้งแรกที่แพลตฟอร์มจากมหาวิทยาลัยระดับโลกจะส่งตรงถึงมือ Executives ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ การจับมือกันครั้งนี้ RISE จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมผู้บริหารของไทยที่ RISE ดูแลอยู่กว่า 25,000 ราย เปิดทางให้สามารถเข้าถึงเนื้อหาความรู้ระดับโลกบน HBR Spark ที่ออกแบบมาเพื่อผู้นำองค์กรยุคใหม่ ที่กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนผ่านที่รวดเร็ว ทั้งด้าน AI, Digital Transformation และการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในระดับภูมิภาค HBR Spark คือ แพลตฟอร์ม Executive Learning แบบ AI-Personalized ที่พัฒนาขึ้นโดย Harvard Business Impact เพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถเข้าถึงองค์ความรู้เชิงลึกจาก Harvard Business Review ได้อย่างรวดเร็วและตรงกับบริบทของแต่ละคนมากที่สุ.
RISE บริษัทที่ปรึกษาด้านทรานสฟอร์เมชันและนวัตกรรมสำหรับองค์กร ประกาศความร่วมมือกับ Harvard Business Impact ดึงแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์แบบเฉพาะบุคคล ที่รวบรวมแหล่งความรู้ของ Harvard Business Review และออกแบบมาเพื่อผู้บริหารโดยเฉพาะ นับเป็นครั้งแรกที่แพลตฟอร์มจากมหาวิทยาลัยระดับโลกจะส่งตรงถึงมือ Executives ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ การจับมือกันครั้งนี้ RISE จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมผู้บริหารของไทยที่ RISE ดูแลอยู่กว่า 25,000 ราย เปิดทางให้สามารถเข้าถึงเนื้อหาความรู้ระดับโลกบน HBR Spark ที่ออกแบบมาเพื่อผู้นำองค์กรยุคใหม่ ที่กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนผ่านที่รวดเร็ว ทั้งด้าน AI, Digital Transformation และการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในระดับภูมิภาค HBR Spark คือ แพลตฟอร์ม Executive Learning แบบ AI-Personalized ที่พัฒนาขึ้นโดย Harvard Business Impact เพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถเข้าถึงองค์ความรู้เชิงลึกจาก Harvard Business Review ได้อย่างรวดเร็วและตรงกับบริบทของแต่ละคนมากที่สุ
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