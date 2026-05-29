ความเสี่ยงเศรษฐกิจไทย: ภาวะขาดดุลแฝดและความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านพลังงาน

บทวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้ไทยเสี่ยงเข้าสู่ภาวะขาดดุลแฝด ทั้งดุลการคลังและดุลบัญชีเดินสะพัด พร้อมมุมมองที่แตกต่างของนักเศรษฐศาสตร์ต่อแนวคิด Safe Haven
ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายทาง เศรษฐกิจ หลายประการที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความเปราะบาง เนื่องจากไทยเป็นประเทศผู้นำเข้าพลังงานสุทธิ (Net Importer) การเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานโลกจึงส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตและค่าครองชีพของประชาชน รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับ การเปลี่ยนผ่านพลังงาน เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ และสร้างความมั่นคงทางพลังงานในอนาคต นอกจากนี้ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ( FDI ) ที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะ เศรษฐกิจ โดยรัฐบาลได้ผลักดันการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ซึ่งนำไปสู่การนำเข้าสินค้าทุน (Capital Goods) จำนวนมาก การนำเข้าที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วนี้ส่งผลให้ดุลการค้าขาดดุลสูงเป็นประวัติการณ์ โดยในเดือนเมษายน 2569 ไทยมีการขาดดุลการค้าถึง 10,021.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยสาเหตุหลักมาจากการนำเข้าวัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูปสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ขยายตัว รวมถึงราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นตามสถานการณ์โลก อย่างไรก็ตาม การที่อุตสาหกรรมใหม่ของไทยยังมีมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ภายในประเทศไม่สูงมากนัก เนื่องจากต้องพึ่งพาการนำเข้าเทคโนโลยี ชิ้นส่วน และวัตถุดิบจากต่างประเทศในสัดส่วนสูง จึงเป็นความท้าทายที่สำคัญ รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะเร่งสร้าง Local Supply Chain และผลักดันการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มสัดส่วนการผลิตภายในประเทศในระยะยาว หากทำได้สำเร็จจะช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ เศรษฐกิจ ก่อนหน้านี้ ดร.
พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตรชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ และหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์เศรษฐกิจและการลงทุน กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ได้แสดงความกังวลว่าไทยอาจกำลังก้าวเข้าสู่ภาวะขาดดุลบัญชีเดินสะพัด และเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ Twin Deficit หรือการขาดดุลแฝง ทั้งดุลการคลังและดุลบัญชีเดินสะพัด ซึ่งอาจทำให้นักลงทุนระดับโลกมองไทยไม่เป็น Safe Haven อีกต่อไป เนื่องจากความมั่นคงของค่าเงินที่ลดลง ในทางกลับกัน ดร.
สันติธาร เสถียรไทย ได้ให้มุมมองที่แตกต่าง โดยชี้ว่านิยามของ Safe Haven ในมุมของดร. พิพัฒน์เชื่อมโยงกับความมั่นคงของค่าเงิน ซึ่งหมายถึงการมีสกุลเงินที่แข็งค่าและมีเสถียรภาพสูงจากบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุลต่อเนื่อง ซึ่ง Safe Haven ตามนิยามนี้มีความสำคัญต่อกลุ่มนักลงทุนพันธบัตร (Bond) แต่มุมมองของดร.
สันติธารเองกลับเชื่อมโยงกับความมั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geo-politics) เนื่องจากไทยไม่ใช่ประเทศคู่ขัดแย้งหลักท่ามกลางความขัดแย้งโลก ทำให้ไทยสามารถเชื่อมต่อ (Connect) กับทุกชาติ และดึงดูด FDI เพื่อย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทยได้ ดร.
สันติธารยังมองว่า Safe Haven ในมุมภูมิรัฐศาสตร์ยังเป็นจุดแข็งระยะยาวของไทยที่ช่วยดึงดูด FDI ได้อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ความเสี่ยงเรื่อง Twin Deficit ในมุมของตลาดการเงินนั้น นักลงทุนสามารถยอมรับได้หากเป็นเพียงภาวะชั่วคราวที่เกิดจากการลงทุนและการนำเข้าสินค้าทุนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมใหม่ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องติดตามต่อไปคือ ไทยจะสามารถเพิ่มมูลค่าเพิ่มภายในประเทศ (Value Added) และสร้างห่วงโซ่อุปทานในประเทศ (Local Supply Chain) ได้มากขึ้นหรือไม่ เพราะหากการขาดดุลเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลานาน โดยที่ไทยยังต้องพึ่งพาการนำเข้าเป็นหลัก และไม่สามารถยกระดับความสามารถในการแข่งขันได้ ก็อาจกลายเป็นความเสี่ยงต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจในระยะยาว ดังนั้น การดำเนินนโยบายที่เหมาะสมและการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าและเพิ่มมูลค่าในประเทศจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ประเทศไทยสามารถรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของนักลงทุนในระยะยา
