ความสงบใต้พิภพ: สรุปสถานการณ์แผ่นดินไหวล่าสุดในไทยและเพื่อนบ้าน

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทยและพื้นที่ใกล้เคียงระหว่างวันที่ 16-18 เมษายน 2569 พบแรงสั่นสะเทือนหลายครั้งทั้งในเมียนมา สปป.ลาว เวียดนาม และภายในประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่มีขนาดเล็กและเกิดในระดับความลึก 10 กิโลเมตร ขณะที่ช่วงเช้าของวันที่ 18 เมษายน ยังไม่พบรายงานการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยและพื้นที่ใกล้เคียง
สถานการณ์ แผ่นดินไหว ในช่วงระหว่างวันที่ 16 ถึง 18 เมษายน 2569 มีความเคลื่อนไหวของเปลือกโลกเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั้งภายในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านตามที่ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้รายงานมาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าในภาพรวมจะยังไม่พบรายงานการเกิด แผ่นดินไหว ขนาดใหญ่ที่สร้างความเสียหาย แต่การรับทราบข้อมูลความเคลื่อนไหวทางธรณีวิทยาเหล่านี้ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเตรียมพร้อมและการเฝ้าระวังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่เคยประสบเหตุการณ์ แผ่นดินไหว มาก่อน
หรืออยู่ในแนวรอยเลื่อนที่สำคัญ การตรวจสอบข้อมูลตั้งแต่ช่วงต้นของวันที่ 18 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. จนถึง 10.00 น. พบว่ายังไม่มีรายงานการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งถือเป็นข่าวดีที่บ่งชี้ถึงช่วงเวลาแห่งความสงบใต้ผืนดิน อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ในช่วงวันที่ 16 และ 17 เมษายน มีการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนหลายครั้ง โดยมีศูนย์กลางกระจายตัวอยู่ในหลายภูมิภาค สะท้อนให้เห็นถึงพลวัตของเปลือกโลกที่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในระดับภูมิภาค เมื่อพิจารณารายละเอียดของการเกิดแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ 16-17 เมษายน 2569 พบว่ามีเหตุการณ์ที่น่าสนใจหลายประการ ประการแรกคือ การกระจายตัวของศูนย์กลางแผ่นดินไหว ซึ่งมีทั้งที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมา สหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยบางเหตุการณ์มีความเชื่อมโยงกับพื้นที่ชายแดนไทย โดยเฉพาะทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ตัวอย่างเช่น ในวันที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 17:48:23 น. ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนขนาด 1.4 แมกนิจูด ที่มีความลึก 10 กิโลเมตร เกิดขึ้นทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านน้ำช้าง ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ประมาณ 47 กิโลเมตร ซึ่งถือว่าอยู่ใกล้กับเขตแดนไทย และในวันเดียวกัน เวลา 17:47:29 น. ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนขนาด 1.5 แมกนิจูด ที่มีความลึก 10 กิโลเมตร เกิดขึ้นที่ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน การเกิดแผ่นดินไหวในลักษณะนี้ แม้จะมีขนาดเล็ก แต่ก็แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของรอยเลื่อนในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเวียดนามที่ส่งผลกระทบต่อจังหวัดอุบลราชธานี เช่น ในวันที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 03:15:48 น. เกิดแรงสั่นสะเทือนขนาด 3.8 แมกนิจูด ลึกลงไป 10 กิโลเมตร ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประมาณ 316 กิโลเมตร และเวลา 02:12:14 น. เกิดแรงสั่นสะเทือนขนาด 3.7 แมกนิจูด ในระยะทางประมาณ 323 กิโลเมตร การเกิดแผ่นดินไหวที่มีขนาดปานกลางในประเทศเพื่อนบ้านนี้ แม้จะอยู่ห่างไกล แต่ก็อาจก่อให้เกิดความรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได้ในบางพื้นที่ของจังหวัดชายแดน ในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมา ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงความใกล้เคียงกับพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ในวันที่ 16 เมษายน 2569 เวลา 02:40:40 น. ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนขนาด 2.0 แมกนิจูด ลึกลงไป 10 กิโลเมตร เกิดขึ้นทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณ 157 กิโลเมตร และเวลา 01:54:24 น. ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนขนาด 2.0 แมกนิจูด ลึกลงไป 10 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประมาณ 114 กิโลเมตร การเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณรอยเลื่อนที่เชื่อมต่อกับประเทศไทยเช่นนี้ ย้ำเตือนถึงความสำคัญของการศึกษาธรณีวิทยาและการวางแผนรับมือภัยพิบัติอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็ก และเกิดในระดับความลึกที่ค่อนข้างคงที่คือ 10 กิโลเมตร แต่การสังเกตการณ์แนวโน้มและรูปแบบการเกิดแผ่นดินไหวในระยะยาวก็เป็นสิ่งจำเป็น กรมอุตุนิยมวิทยาจะยังคงเฝ้าระวังและรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อสถานการณ์แก่สาธารณชน ประชาชนควรติดตามข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้เสมอ และหากเกิดแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยของตนเองและทรัพย์สิ
โหวต 'คมชัดลึก อวอร์ด ครั้งที่ 22' สาขา Popular Voteร่วมโหวตให้ศิลปินและดาราที่คุณชื่นชอบในงาน 'คมชัดลึก อวอร์ด ครั้งที่ 22' ผ่านหลากหลายช่องทาง ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 18 พฤษภาคม 2569
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงานวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2569วันที่ 16 มีนาคม 2569 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงานวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 18 พ.ศ.
ชี้ 4 ตัวเต็งบอลน่าเชียร์ 18 มี.ค. 69 : ทีเด็ดบอลวันนี้ บาร์ซ่าลุ้นเฮ ลิเวอร์พูลขอแก้ตัวทีเด็ดบอลวันนี้ 18 มีนาคม 2569 คัด 4 คู่เด่นยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบ 16 ทีม เลกสอง นำโดย บาร์เซโลน่า พบ นิวคาสเซิ่ล, บาเยิร์น รับ อตาลันต้า และ ลิเวอร์พูล ดวล กาลาตาซาราย
อัยการเลื่อนนัดคดี MORE ครั้งที่ 8 ขยับ 18 มี.ค. เป็น 22 เม.ย. เขย่าความเชื่อมั่นหุ้นไทยอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 3 เลื่อนนัดฟังคำสั่งในคดีสร้างราคาหุ้น MORE เป็นครั้งที่ 8 จากกำหนดเดิมวันที่ 18 มีนาคม 2569 เป็นวันที่ 22 เมษายน 2569
พยากรณ์อากาศ: ประเทศไทยตอนบนร้อนจัด ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนอง เตรียมรับมือพายุฤดูร้อน 16-18 เม.ย. 69กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์สภาพอากาศประเทศไทยในช่วง 24 ชั่วโมงข้างหน้า อากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่ พร้อมเตือนภัยฝนฟ้าคะนองในภาคใต้ และเตรียมรับมือพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 เมษายน 2569
พยากรณ์อากาศ 12 เมษายน 2569: อากาศร้อนจัดทั่วไทยตอนบน เตือนพายุฤดูร้อน 16-18 เม.ย. พร้อมเฝ้าระวังฝุ่นละอองกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์สภาพอากาศประเทศไทย 12 เมษายน 2569 อากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ และเตือนภัยพายุฤดูร้อนระหว่างวันที่ 16-18 เมษายน พร้อมแนะนำการป้องกันฝุ่นละออง
