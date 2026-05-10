ความสำเร็จของพร้อมเพย์และการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการเงินดิจิทัลระดับโลก

สำรวจเส้นทางการเติบโตของระบบพร้อมเพย์ที่พลิกโฉมพฤติกรรมการใช้จ่ายของคนไทย สู่การเป็นต้นแบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทั่วโลกยอมรับ พร้อมก้าวต่อไปสู่การเชื่อมโยงธุรกรรมข้ามพรมแดนและ Trade Digitization
ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตและการทำธุรกิจ ประเทศไทยได้สร้างปรากฏการณ์ที่โดดเด่นในระดับสากลผ่านการพัฒนาและนำระบบ พร้อมเพย์ หรือ PromptPay มาใช้เป็นกลไกหลักในการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบนี้ไม่เพียงแต่เปลี่ยนวิธีที่คนไทยโอนเงินหรือชำระค่าสินค้าและบริการ แต่ยังเป็นการวางรากฐานสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็น สังคมไร้เงินสด หรือ Cashless Society อย่างเต็มรูปแบบ ความสำเร็จของ พร้อมเพย์ เกิดจากการออกแบบระบบที่เน้นความง่ายและความสะดวกสบายเป็นหลัก โดยผู้ใช้งานสามารถทำธุรกรรมได้เพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือและใช้ข้อมูลพื้นฐาน เช่น หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือเลขประจำตัวประชาชน แทนการใช้เลขบัญชีธนาคารที่ยาวและจดจำยาก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ช่วยลดอุปสรรคในการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนทุกระดับ หากพิจารณาถึงตัวเลขการเติบโตจะพบว่ามีความน่าทึ่งเป็นอย่างมาก โดยในช่วงเริ่มต้นหลังจากการเปิดตัว พร้อมเพย์ ในปี 2017 มีจำนวนการทำธุรกรรมอยู่ที่ประมาณ 7 แสนครั้งต่อวันเท่านั้น แต่ด้วยการผลักดันอย่างต่อเนื่องและการนำเทคโนโลยี QR Code มาประยุกต์ใช้ ทำให้การชำระเงินกลายเป็นเรื่องง่ายเพียงแค่การสแกน ส่งผลให้ปริมาณธุรกรรมพุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด จนในปัจจุบันมีการทำธุรกรรมผ่านระบบนี้มากกว่า 2 พันล้านรายการต่อเดือน และในวันที่มีการใช้งานสูงสุด ตัวเลขพุ่งทะลุถึง 81 ล้านรายการต่อวัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและการยอมรับในระบบ การชำระเงินดิจิทัล ของคนไทยอย่างกว้างขวาง ตั้งแต่ร้านค้าแผงลอยขนาดเล็กไปจนถึงห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ทำให้กระแสเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมีความคล่องตัวและโปร่งใสมากขึ้น ความสำเร็จในระดับประเทศนี้ยังได้รับคำชื่นชมจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลก โดยคุณ Rahul Bhargava ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการชั่วคราวของ Contour Network และที่ปรึกษาอาวุโสด้านภาคการเงินของ World Bank ได้ให้ทัศนะว่า ประเทศไทยคือต้นแบบของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลระดับโลก โดยเฉพาะในมิติด้านการเงิน ซึ่งความแข็งแกร่งของระบบ พร้อมเพย์ ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือในการโอนเงิน แต่เป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่โอกาสใหม่ๆ ในอนาคต โดยเฉพาะการต่อยอดไปสู่ Trade Digitization หรือการทำให้ธุรกรรมทางการค้าในระดับธุรกิจเป็นดิจิทัลทั้งหมด ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน ลดการใช้เอกสารกระดาษ และเพิ่มประสิทธิภาพในการค้าระหว่างประเทศให้มีความรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น นอกจากนี้ พร้อมเพย์ ยังได้ขยายขอบเขตความสามารถไปสู่การชำระเงินข้ามพรมแดน หรือ Cross-Border QR Payment ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยสามารถใช้แอปพลิเคชันธนาคารจากประเทศของตนเองสแกนจ่ายเงินผ่าน QR Code ของไทยได้ทันที โดยไม่ต้องแลกเปลี่ยนเงินสดให้ยุ่งยาก ซึ่งข้อมูลล่าสุดในเดือนมีนาคมระบุว่า ประเทศจีนเป็นกลุ่มผู้ใช้งานหลักที่มียอดธุรกรรมสูงถึง 706 ล้านรายการ สะท้อนให้เห็นว่าไทยสามารถเชื่อมโยงระบบการเงินเข้ากับมหาอำนาจทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาในทิศทางนี้ไม่เพียงแต่สร้างความสะดวกสบายให้นักท่องเที่ยว แต่ยังช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยในไทยสามารถเข้าถึงรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติได้โดยตรงและรวดเร็ว ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของไทยให้เป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนและในระดับโลกอย่างแท้จริ.
