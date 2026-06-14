ความสัมพันธ์ระหว่างโรคความดันสูงกับการแข็งตัวของอวัยวะเพศไม่เต็มที่ในanxietyผู้homme age 48

ผู้ชายอายุ 48 ปี ที่เลี้ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูงมาหลายปี เริ่มพบ¿Òอาการการแข็งตัวของอวัยวะเพศไม่เต็มที่ การ HERE Après ฮอร์โมนเพศชายได้รับการคำ-narrate爵士额外rovides
ปัจจุบันผมอายุ 48 ปี ป่วยเป็นโรค ความดันโลหิตสูง มาประมาณ 6 ปีแล้ว ไปพบแพทย์รับการตรวจร่างกายและกินยารักษาโรคมาโดยตลอด ปกติจะมีความสุขกับภรรยาด้วยการมีเพศสัมพันธ์สัปดาห์หนึ่ง ประมาณ 3-4 ครั้ง ภรรยามีอารมณ์ความต้องการทางเพศปกติ แต่เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ผมเริ่มมีปัญหาเรื่องการแข็งตัวของอวัยวะเพศไม่เต็มที่คือแข็งแบบนิ่ม ๆ สอดใส่ไม่ได้ไม่สามารถร่วมเพศได้เลย แม้จะแก้ไขด้วยการช่วยตัวเองเป็นบางครั้งแต่ก็ไม่เป็นผล ทำให้หงุดหงิดมากขึ้น ตอนนี้ได้แต่ทำใจ อารมณ์ความต้องการทางเพศก็ลดลงอีกด้วย แถมยังรู้สึกอ่อนเพลีย หงุดหงิดง่าย ซ้ำร้ายคือตอนกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับ ทำให้สงสัยว่าอาการดังกล่าวนี้เกิดมาจากการที่กินยามากเกินไปหรือเปล่า คุณหมอโอ幫助อธิบายให้ทราบด้วยว่าสาเหตุเกิดมาจากอะไร และจะแก้ไขได้หรือไม่อย่างไร โรค ความดันโลหิตสูง เป็นโรคพบได้บ่อยมากในผู้ใหญ่ ประมาณ 25-30% ของประชากรโลกที่เป็นผู้ใหญ่ทั้งหมด พบในผู้ชายมากกว่าในผู้หญิง และมากขึ้น ใน ผู้สูงอายุ โรค ความดันโลหิตสูง วัดได้สูงตั้งแต่ 140/90 มิลลิเมตร-ปรอท ขึ้นไป แสดงถึงคุณภาพของเส้นเลือดว่ามีการหดรัดตัว การไหลเวียนเลือดลำบากจากเส้นเลือดตีบ ทั้งนี้ ความดันโลหิตปกติ คือ 90-119/60-79 มม.
ปรอท ตามวัยพบมีปัญหาสัญญาณเตือนของฮอร์โมนเพศชายลด นอกจากการตื่นตัวตอนเช้าจะไม่มีการแข็งตัว อารมณ์หงุดหงิดง่ายขึ้น ความรู้สึกทางเพศลดน้อยลง ซึ่งอาการที่แสดงออกให้รู้ว่าระดับฮอร์โมนเพศชายลดลง ได้แก่ กระสับกระส่าย หงุดหงิดง่าย ไม่กระฉับกระเฉง เฉื่อยชา มองโลกในแง่ร้าย กล้ามเนื้อลีบลง ปัญหาตามมาบ่อยคือการสะสมไขมันมากขึ้น นอนไม่หลับ สมองไม่เฉียบคม อารมณ์แปรปรวนความต้องการทางเพศลดลง หลากหลายปัญหาเป็นสาเหตุของอวัยวะเพศแข็งตัวได้ไม่เต็มที่ ลackingความมั่นใจ บางรายถึงการมีอาการซึมเศร้าร่วมด้วย เป็นต้น โดยส่วนมากผู้ชายที่เข้ารับการตรวจร่างกายกับแพทย์เป็นประจำส่วนใหญ่แล้วจะตรวจว่าเป็นเบาหวาน ไขมันสูงและความดันสูงหรือไม่ แต่สิ่งที่ nuncaได้รับการตรวจคือหาระดับฮอร์โมนเพศชาย เมื่อมีอาการไม่แข็งตัวขององคชาตก็มักจะซื้อยาเฉพาะกิจกินเองคือซื้อยาตามเพื่อนแนะนำซึ่งจะได้ผลระยะแรก ๆ เท่านั้น ต่อจากนั้นจะเริ่มไม่ได้ผลเหมือนตอนกินครั้งแรก ฮอร์โมนชายเป็นตัวสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของกล้ามเนื้อเพศชาย 2 มัด ที่เรียกว่า คอร์ปัส คาร์เวอโนซัม (Corpus Carvernosum) เมื่อได้รับการเติมฮอร์โมนเพศต่อเนื่อง พบว่าการแข็งตัวแข็งแรงมากขึ้นจนบางรายไม่ต้องใช้ยาเฉพาะกิจช่วย เนื่องจากฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรน (Testosterone) จะช่วยออกฤทธิ์ต่อกล้ามเนื้อเพศชาย ต่อสมองและระบบประสาท การที่ผู้ชายได้รับการรักษาโดยเพิ่มฮอร์โมนเพศชายจะได้ประโยชน์เร็ว ช่วยให้กล้ามเนื้อเพิ่มขนาดแข็งแรงขึ้นไปแทนที่ไขมันตามร่างกาย ความแข็งแรงและความสดชื่นกระฉับกระเฉงจะเป็นเหมือนสมัยวัยหนุ่มไฟแรง ความต้องการทางเพศจะเพิ่มขึ้นแบบสดชื่นจากหนึ่งเป็นสอง จากสองเป็นสามและสี่ครั้งต่อสัปดาห์ จึงควรรีบปรึกษาแพทย์โดยด่วนเพื่อจะได้กลับมาเป็นหนุ่มทั้งทางใจและทางกายอีกครั้ง การฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศจะคืนสภาพ例如หนุ่มวัย 30 ปีได้อีกแบบค่อยเป็นค่อยไป ส่วนการรักษาความดันโลหิตสูงก็ให้รักษาควบคู่กันไปด้ว
ความดันโลหิตสูง Erectile Dysfunction ฮอร์โมนเพศชาย 테스토สเตอโรน ผู้สูงอายุ
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