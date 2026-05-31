ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
📆5/31/2026 10:33 AM
รัฐบาลไทยยังคงต่อสู้กับปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการก่อเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แม้หลายรัฐบาลจะพยายามแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาอย่างต่อเนื่อง ผ่านทั้งมาตรการด้านความมั่นคง การพัฒนาเศรษฐกิจ และ การเจรจาสันติสุข กับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ แต่สถานการณ์ ความรุนแรง ยังคงเกิดขึ้นเป็นระยะ สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาดังกล่าวยังเป็นความท้าทายสำคัญของ รัฐบาลไทย ทุกยุคทุกสมัยล่าสุด รัฐบาลของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้แต่งตั้ง นายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ คนใหม่ เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการเจรจาและสร้างบรรยากาศแห่งความไว้วางใจระหว่างรัฐกับกลุ่มผู้เห็นต่าง อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาเดียวกัน เหตุการณ์ ความรุนแรง กลับยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรูปแบบ การก่อเหตุ ที่เจ้าหน้าที่พบว่า กลุ่มคนร้ายบางส่วนพยายามอำพรางตัวด้วยการแต่งกายคล้ายสตรี สวมฮิญาบ เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจค้นและสร้างความยากลำบากในการติดตามจับกุม เหตุการณ์ล่าสุดที่สร้างความสะเทือนใจให้กับประชาชนทั่วประเทศ คือ การลอบยิงรถยนต์ของ ดาบตำรวจอดุลย์ หะยีสุหลง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.

ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี บริเวณเส้นทางเข้าโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคมที่ผ่านมา เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ นางสาวปาติเมาะ ยาโงะ ภรรยาของดาบตำรวจอดุลย์ เสียชีวิตในขณะอุ้มลูกสาววัยเพียง 2 เดือนอยู่ในอ้อมแขน ขณะที่ดาบตำรวจอดุลย์และบุตรสาวได้รับบาดเจ็บ ความคืบหน้าล่าสุดจากผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ของศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 พบข้อมูลสำคัญที่อาจเป็นกุญแจสู่การคลี่คลายคดี เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบปลอกกระสุนปืน 11 ปลอก จากจุดเกิดเหตุ และยืนยันว่าคนร้ายใช้อาวุธปืนรวม 3 กระบอกในการก่อเหตุ ที่น่าตกใจคือ อาวุธปืนทั้ง 3 กระบอก ล้วนมีประวัติเคยถูกใช้ก่อเหตุความมั่นคงมาแล้วก่อนหน้านี้ รวมอย่างน้อย 6 คดี โดยเฉพาะปืนพกสั้นยี่ห้อ GLOCK ซึ่งเป็นปืนราชการของสิบตำรวจตรีทรงชัย จันทรภาพ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตจากเหตุซุ่มยิงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2568 ก่อนที่คนร้ายจะชิงอาวุธปืนหลบหนีไป หนึ่งปีต่อมา ปืนกระบอกเดิมกลับถูกนำมาใช้ก่อเหตุซ้ำอีกครั้งกับครอบครัวตำรวจในคดีล่าสุด สะท้อนให้เห็นปัญหาสำคัญของพื้นที่ นั่นคืออาวุธที่ถูกชิงจากเจ้าหน้าที่รัฐยังคงหมุนเวียนอยู่ในเครือข่ายผู้ก่อเหตุ และถูกนำกลับมาใช้สร้างความสูญเสียอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังพบว่าอาวุธปืนเล็กกล AK-47 ที่ใช้ในเหตุการณ์ครั้งนี้ เคยปรากฏในคดีความมั่นคงมาแล้วหลายคดี ทั้งการสังหารประชาชนและการโจมตีเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ปัตตานี กอ.

รมน.

ภาค 4 ส่วนหน้า ระบุว่า ผลพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ครั้งนี้จะเป็นหลักฐานสำคัญในการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ก่อเหตุ เพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ขณะที่ฝ่ายการเมือง แม้นายกรัฐมนตรีจะสั่งการให้ดูแลครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่ แต่ยังไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินสถานการณ์ด้านการข่าวในพื้นที่ แต่ถ้าหากย้อนคำถามของนายกรัฐมนตรี เมื่อหลายเดือนหน้า เคยระบุว่า มีปัญหาด้านการข่าว ก่อนที่จะตั้งนายฐนัตถ์ ผอ.

ข่าวกรองฯ เป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขฯ เหตุการณ์ครั้งนี้จึงกลายเป็นอีกหนึ่งบททดสอบสำคัญของรัฐบาล ในช่วงที่กำลังเดินหน้ากระบวนการพูดคุยสันติสุขรอบใหม่ เพราะแม้โต๊ะเจรจาจะยังดำเนินต่อไป แต่เสียงปืนที่ดังขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ยังคงเป็นเครื่องเตือนว่าหนทางสู่สันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังต้องเผชิญอุปสรรคอีกมาก และประชาชนในพื้นที่ยังคงเฝ้ารอคำตอบว่า เมื่อใดความรุนแรงจะยุติลงอย่างแท้จริง

