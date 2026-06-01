ความตึงเครียดที่ปะทุขึ้นรอบใหม่ส่งผลกระทบต่อตลาดพลังงานโลก

ความตึงเครียด ที่ปะทุขึ้นรอบใหม่ส่งผลโดยตรงต่อ ตลาดพลังงานโลก โดย ราคาน้ำมัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 3% ในวันจันทร์ หลังนักลงทุนประเมินความเสี่ยงด้านอุปทานพลังงานจาก ตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นภูมิภาคสำคัญของโลกแม้ว่าจะมีข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านมาตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน แต่ทั้งสองฝ่ายยังคงโจมตีตอบโต้กันเป็นระยะ ขณะที่ปากีสถานทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการผลักดันข้อตกลง สันติภาพ ที่มีความยั่งยืนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การโจมตีตอบโต้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าความเปราะบางของกระบวนการ สันติภาพ ยังคงมีอยู่สงครามที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ จากปฏิบัติการร่วมของสหรัฐและอิสราเอลต่ออิหร่าน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคน ส่วนใหญ่อยู่ในอิหร่านและเลบานอน อีกทั้งยังสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกจากการพุ่งขึ้นของราคาพลังงาน ภายหลังอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางลำเลียงน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวที่สำคัญของโลกขณะที่ความพยายามทางการทูตยังดำเนินต่อไป ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยไม่ได้กล่าวถึงเหตุปะทะล่าสุด แต่ยืนยันว่าอิหร่านยังต้องการบรรลุข้อตกลง พร้อมวิจารณ์ผู้ที่แสดงความเห็นเชิงลบต่อกระบวนการเจรจา รวมถึงสมาชิกพรรครีพับลิกันบางส่วนที่คัดค้านแนวทางดังกล่าวอย่างไรก็ตาม ฝ่ายอิหร่านยังคงแสดงท่าทีไม่ไว้วางใจต่อสหรัฐ โดยเอสมาอิล บาเกอี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน กล่าวหาว่าวอชิงตันเปลี่ยนจุดยืนในการเจรจาอยู่ตลอดเวลา พร้อมเรียกร้องให้สหรัฐกำหนดท่าทีที่ชัดเจนและแน่นอ.
