ความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่ออาเซียนและตลาดโลก โดยเฉพาะในเรื่องความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน ขณะที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นพุ่งขึ้นจากความหวังในการเจรจาทางการทูต แต่บริษัทเดินเรือยักษ์ใหญ่เผชิญวิกฤตต้นทุนจากการปิดล้อมทางทะเล
ความไม่แน่นอนใน ตะวันออกกลาง ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะในภูมิภาค อาเซียน ที่กำลังมีการประชุมผู้นำที่เกาะเซบู ฟิลิปปินส์ ซึ่งให้ความสำคัญกับ ความมั่นคงทางอาหาร และ พลังงาน เป็นลำดับแรก ขณะที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่น (Nikkei) พุ่งขึ้นกว่าร้อยละ 4 ขานรับความหวังจาก การเจรจาทางการทูต สวนทางกับบริษัทเดินเรือยักษ์ใหญ่ที่กำลังเผชิญวิกฤตต้นทุน Hapag-Lloyd เผยว่าต้องสูญเสียเงินกว่า 60 ล้านดอลลาร์ต่อสัปดาห์จากค่าประกันภัยและเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากไม่สามารถใช้เส้นทางช่องแคบฮอร์มุซได้ ราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้นแตะ 95.
88 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังนักลงทุนให้น้ำหนักกับความเสี่ยงที่การเจรจาอาจล้มเหลว ซึ่งทรัมป์ขู่ว่าหากตกลงไม่ได้ สหรัฐฯ จะยกระดับการถล่มอิหร่านอย่างรุนแรงกว่าเดิม การเดิมพันทางการทูตครั้งนี้ของทรัมป์กำลังถูกท้าทายด้วยการยกระดับความรุนแรงของอิสราเอลในเลบานอนและการตั้งเส้นแดงที่แข็งกร้าวของอิหร่าน แนวโน้มหลังจากนี้จึงขึ้นอยู่กับว่าสหรัฐฯ จะสามารถจูงใจให้อิหร่านยอมถอยในเรื่องนิวเคลียร์เพื่อแลกกับการยกเลิกปิดล้อมทางทะเลได้หรือไม่ ข้อสังเกตคือท่าทีของจีนในฐานะมหาอำนาจที่เป็นผู้เล่นสำคัญในดีลนี้จะช่วยส่งแรงหนุนหรือเป็นตัวแปรที่ทำให้การเจรจาพลิกผันไปในทิศทางใด เป็นสิ่งที่ประชาคมโลกต้องร่วมกันจับตาอย่างใกล้ชิด ในขณะที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทวีความรุนแรงขึ้น การประชุมผู้นำอาเซียนที่เกาะเซบูได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาความมั่นคงของภูมิภาค การพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลจากตะวันออกกลางทำให้อาเซียนต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ตลาดหุ้นญี่ปุ่นที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อความหวังในการเจรจาทางการทูตที่จะช่วยลดความตึงเครียดในภูมิภาค การยกระดับความรุนแรงของอิสราเอลในเลบานอนและการตั้งเส้นแดงของอิหร่านทำให้สถานการณ์ในตะวันออกกลางยิ่งซับซ้อนมากขึ้น ทรัมป์ได้ขู่ว่าหากการเจรจาล้มเหลว สหรัฐฯ จะยกระดับการถล่มอิหร่านอย่างรุนแรงกว่าเดิม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันและความมั่นคงของภูมิภาคโดยรวม การเดิมพันทางการทูตครั้งนี้จึงเป็นจุดสำคัญที่จะกำหนดทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอนาคต ท่าทีของจีนในฐานะมหาอำนาจที่มีอิทธิพลจะเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดผลลัพธ์ของการเจรจ
