ความซับซ้อนของภูมิรัฐศาสตร์: พม่า, แร่หายาก, และสงครามตัวแทน

📆4/23/2026 9:51 PM
📰Thairath_News
บทวิเคราะห์สถานการณ์ความขัดแย้งในพม่า ความเกี่ยวข้องกับแร่หายาก การแทรกแซงจากมหาอำนาจ และผลกระทบต่อประเทศไทย

ในช่วงต้นปี ค.

ศ. 2020 ผมได้เดินทางไปยังเมืองปูตาโอ รัฐคะฉิ่น ซึ่งเป็นพื้นที่เหนือสุดของประเทศพม่า เมืองนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาสูงและป่าทึบ โดยมีพรมแดนติดกับมณฑลยูนนานของจีน และรัฐอรุณาจัลประเทศของอินเดีย ก่อนหน้านี้ ผมเคยเดินทางไปยังเมืองง่วยส่อง ซึ่งอยู่ทางเหนือติดกับตำบลชเวตองยาน และไม่ไกลจากรัฐยะไข่ที่ติดกับประเทศบังกลาเทศ นอกจากนี้ ผมยังเคยสำรวจพื้นที่จิตตะกองของบังกลาเทศ ซึ่งมีพรมแดนติดกับรัฐยะไข่และรัฐชินของพม่า รวมถึงรัฐมิโซรัมและรัฐมณีปุระของอินเดีย ผมยังได้เดินทางไปยังเมืองลาและเมืองม้าในรัฐฉาน ซึ่งติดกับมณฑลยูนนานของจีน สิ่งที่ต้องยอมรับคือพื้นที่บริเวณนี้ของทั้งสามประเทศอุดมไปด้วยทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งแร่หายาก เมื่อปีที่แล้ว ค.

ศ. 2025 บริษัทพม่าที่มีฐานอยู่ในสิงคโปร์ได้ส่งแร่หายากไปยังประเทศจีน และได้ติดต่อผมให้เป็นตัวแทนในการเจรจาต่อรองกับรัฐบาลของประเทศหนึ่ง ทำให้ผมทราบว่าจีนเป็นผู้นำด้านแร่หายากของโลก แต่แร่จำนวนไม่น้อยก็มาจากประเทศพม่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2026 ซึ่งเกี่ยวข้องกับอดีตทหารอเมริกันและชาวอูเครน 6 คนที่ถูกจับกุมโดยหน่วยต่อต้านข่าวกรองของอินเดีย เป็นเพียงส่วนหนึ่งของปฏิบัติการแทรกซึมทางจิตวิทยา การฝึกอาวุธ และการใช้โดรนในการทำสงครามให้กับกองกำลังต่างๆ ในดินแดนพม่า เมื่อสืบสวนย้อนหลัง พบว่าอดีตนายทหารอเมริกันที่ถูกจับกุมมีความเกี่ยวข้องกับองค์กร SOLI หรือกลุ่มบุตรแห่งเสรีภาพสากล ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ 261 ปีที่แล้ว ความยุ่งยากที่เกิดขึ้นนี้คาดว่าจะกลายเป็นปัญหาสำหรับจีน อินเดีย และรวมถึงประเทศไทยในอนาคต คำถามสำคัญคือใครเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่อินเดียในการจับกุมอดีตทหารอเมริกันและชาวอูเครนเมื่อเดือนที่แล้ว คำตอบคือหน่วยข่าวลับของรัสเซียเป็นผู้ให้เบาะแส และเรื่องนี้ยังเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มติดอาวุธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ปัจจุบันมีเครือข่ายนักรบอาสาผู้เชี่ยวชาญด้านโดรนและองค์กรเอกชนลักษณะกึ่งทหารเข้ามามีบทบาทในพื้นที่ต่างๆ ของพม่า โดยให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการเงินและอาวุธ รัฐบาลสหรัฐฯ ชี้แจงว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับพลเมืองอเมริกันและเครือข่ายเอกชนอเมริกันเท่านั้น และไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงกับรัฐบาลสหรัฐฯ ในขณะที่รัฐบาลอูเครนระบุว่าพลเมืองอูเครนที่มีทักษะด้านโดรนจากสงครามสามารถรับจ้างทำงานได้ตามปกติ และไม่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลอูเครนเช่นกัน เมื่อมองในภาพรวมของภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลก จะเห็นความเชื่อมโยงไปยังประเทศมาเลเซีย พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย เกาะพงัน อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงใหม่ของไทย คอลัมน์เปิดฟ้าส่องโลกในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ แม้จะไม่มีศักยภาพในการเจาะลึกข้อมูล แต่ก็ต้องการแนะนำให้มีความระมัดระวัง เนื่องจากสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างชัดเจน สงครามรัสเซีย-อูเครนเกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลไบเดนของสหรัฐฯ ร่วมมือกับนาโตยุโรปเพื่อสกัดกั้นศักยภาพความเป็นมหาอำนาจของรัสเซีย และสงครามสหรัฐฯ-อิหร่านก็มีสาเหตุคล้ายกัน คือการสกัดศักยภาพความเป็นมหาอำนาจของจีน การมองโลกในยุคนี้ต้องไม่จำกัดอยู่แค่ระดับรัฐหรือระหว่างรัฐ แต่ต้องมองในระดับโลก ทั้งระบบโลก โครงสร้างอำนาจ และการเปลี่ยนผ่านอำนาจ ผู้วางยุทธศาสตร์ประเทศต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างลึกซึ้ง และต้องเข้าใจเรื่อง Transnational หรือ Non-state Level ที่ตัวแสดงไม่ใช่รัฐ แต่มีอิทธิพลระดับโล

