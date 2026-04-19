ความบังเอิญแสนเศร้า: นักลงทุนพลาดล้านดอลลาร์เพราะขายก่อน Elon Musk กล่าวถึงเหรียญ $ASTEROID

เรื่องราวสุดพลิกผันในวงการคริปโต เมื่อนักลงทุนพลาดโอกาสทำกำไรมหาศาลจากเหรียญ $ASTEROID หลัง Elon Musk กล่าวถึงโครงการที่เชื่อมโยงกับความปรารถนาสุดท้ายของเด็กสาวผู้ล่วงลับ
ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล ที่ความผันผวนและความบังเอิญสามารถเปลี่ยนชีวิตผู้คนได้ในพริบตา เรื่องราวของชายผู้หนึ่งที่ตัดสินใจขายเหรียญ $ ASTEROID ด้วยเงินลงทุนเพียง 550 ดอลลาร์ คิดเป็น 1.8% ของอุปทานทั้งหมด ก่อนเวลาเพียง 24 ชั่วโมงที่ Elon Musk จะจุดกระแสความสนใจให้เหรียญดังกล่าว กลายเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาที่น่าเศร้าที่สุดในตลาด เหรียญมีม หากเขาเพียงแค่รอคอยอีกเล็กน้อย มูลค่าการลงทุนของเขาอาจพุ่งสูงถึง 2.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
เรื่องราวนี้เริ่มต้นขึ้นจากการที่ Elon Musk ตอบกลับโพสต์ของ Glenn Beck ผู้ซึ่งกล่าวถึง Liv Perrotto เด็กสาววัย 15 ปีผู้จากไปเพราะโรคมะเร็ง Liv Perrotto คือผู้ออกแบบตุ๊กตา Shiba Inu ในชื่อ $ASTEROID ซึ่งมีแผนจะถูกส่งขึ้นไปพร้อมกับยาน Polaris Dawn ในปี 2024 โดยความปรารถนาสุดท้ายของเธอคืออยากทราบว่า Elon Musk จะผลักดันให้ $ASTEROID กลายเป็นมาสคอตของ SpaceX ได้หรือไม่ การตอบกลับของ Musk ที่มีเพียงคำว่า “Will answer shortly” ได้จุดชนวนความร้อนแรงในตลาดทันที ส่งผลให้ราคา $ASTEROID พุ่งทะยานอย่างไม่น่าเชื่อ โดยอาศัยกระแสและความคาดหวังเป็นหลัก โดยปราศจากปัจจัยพื้นฐานของโครงการมารองรับ ทิศทางของราคาในอนาคตจึงขึ้นอยู่กับการที่ Elon Musk จะมีการกล่าวถึงเรื่องนี้อีกครั้งหรือไม่ หากไม่มีการกล่าวถึงเพิ่มเติม แรงเก็งกำไรมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างรวดเร็ว และราคาอาจปรับตัวลงตามลักษณะของเหรียญมีมที่มักมีความผันผวนสูง
การพุ่งขึ้นอย่างก้าวกระโดดของราคา $ASTEROID ไม่ได้มีสาเหตุมาจากความสำเร็จหรือการพัฒนาที่โดดเด่นของโปรเจกต์ แต่เป็นผลพวงจากเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับบุคคลจริงและเหตุการณ์สะเทือนใจ จนกระทั่ง Glenn Beck นักจัดรายการชื่อดัง ได้ออกมาบอกเล่าเรื่องราวของ Liv Perrotto เด็กสาวผู้เสียสละชีวิตในการต่อสู้กับโรคมะเร็ง และได้ทิ้งความฝันในการออกแบบตุ๊กตา Shiba Inu ชื่อ “Asteroid” เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดสภาวะไร้น้ำหนัก (Zero-G Indicator) บนยาน Polaris Dawn ในภารกิจที่จะเกิดขึ้นในปี 2024 ความคาดหวังและความปรารถนาสุดท้ายของ Liv คือการได้เห็น $ASTEROID กลายเป็นสัญลักษณ์ของ SpaceX
จุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดเกิดขึ้นในช่วงกลางดึกของวันพฤหัสบดี เมื่อ Elon Musk ได้ตอบกลับโพสต์ของ Glenn Beck ด้วยคำสั้นๆ ว่า “Will answer shortly” เพียง 8 นาทีหลังจากนั้น มีนักลงทุนรายหนึ่งได้ตัดสินใจเข้าซื้อ $ASTEROID ด้วยมูลค่า 1 ETH และภายในเวลาเพียง 3 ชั่วโมง เขาก็สามารถทำกำไรได้ถึง 474,320 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่มูลค่าตลาด (Market Cap) ของเหรียญได้พุ่งทะยานจากประมาณ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ไปสู่ระดับกว่า 23 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในวันเดียว ในทางกลับกัน นักลงทุนอีกรายหนึ่งที่ถือเหรียญ $ASTEROID มาอย่างยาวนานถึง 580 วัน ด้วยเงินลงทุนประมาณ 21,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตั้งแต่ช่วงเปิดตัวในปี 2024 และได้รับผลกำไรเกือบ 392,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจากการจุดกระแสของ Elon Musk แต่ชายผู้ลงทุนเพียง 550 ดอลลาร์สหรัฐฯ กลับตัดสินใจขายเหรียญออกไปก่อนหน้าเพียง 1 วัน และพลาดโอกาสในการทำกำไรมหาศาลถึง 2.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
แม้ว่าเรื่องราวของ Liv Perrotto จะสามารถสร้างแรงดึงดูดทางอารมณ์ได้อย่างมหาศาลและจุดประกายความสนใจใน $ASTEROID แต่จากการตรวจสอบข้อมูลจากเครื่องมือวิเคราะห์ Smart Contract อย่าง GoPlus กลับพบว่า Contract ของ $ASTEROID มีความเสี่ยงเชิงโครงสร้างที่น่ากังวล ผู้พัฒนาโครงการมีความสามารถในการแก้ไขเงื่อนไขสำคัญต่างๆ ของสัญญาได้หลายประการ เช่น การปิดการซื้อขาย, การปรับค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม, หรือแม้กระทั่งการสร้างโทเค็นเพิ่ม (Mint Token) นอกจากนี้ ยังพบการกระจุกตัวของเหรียญจำนวนมากอยู่ในกระเป๋าของนักลงทุนรายใหญ่ ซึ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่อาจเกิดการเทขายครั้งใหญ่ (Sell-off) หรือการกระทำที่เรียกว่า “Rug Pull” ซึ่งผู้พัฒนาทิ้งโครงการและนำเงินนักลงทุนหนีไปได้ตลอดเวลา
ข้อมูลจาก BTCC และ GoPlus ชี้ให้เห็นว่า Smart Contract ของ $ASTEROID มีความเสี่ยงที่ผู้สร้างสามารถแก้ไขได้ และมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของ Holder ซึ่งเป็นปัจจัยที่นักลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุ
