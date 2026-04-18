ความไม่แน่นอนของสงครามสหรัฐฯ-อิหร่าน ฉุดรั้งเศรษฐกิจโลก การเจรจาสันติภาพยังคลุมเครือ

ท่ามกลางความขัดแย้งที่ยืดเยื้อระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน ความกังวลด้านเศรษฐกิจโลกเริ่มทวีความรุนแรงขึ้น นักการเมืองและผู้กำหนดนโยบายจากทั่วโลกที่เข้าร่วมการประชุม IMF และธนาคารโลก แสดงความหวั่นเกรงต่อผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ขณะที่การเจรจาสันติภาพยังคงไร้ทิศทางที่ชัดเจน
ภาพชายผู้โดดเดี่ยวเดินท่ามกลางซากปรักหักพังที่เกิดจากการโจมตีร่วมระหว่างอิสราเอลและสหรัฐอเมริกาในกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2026 สะท้อนให้เห็นถึงความเสียหายและความวุ่นวายที่เกิดขึ้นจากการสู้รบที่ยืดเยื้อ ในขณะเดียวกัน ซีเอ็นบีซีได้ดำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกับนายธนาคารกลาง นักการเมือง และผู้กำหนดนโยบายกว่า 30 ท่าน ณ การประชุมธนาคารโลกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ในสัปดาห์นี้ การสนทนาเหล่านั้นได้เผยให้เห็นถึงความกังวลทาง เศรษฐกิจ ที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขา โดยมีฉากหลังเป็นสงครามที่กำลังปะทุระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน
การสัมภาษณ์เหล่านี้เกิดขึ้นก่อนที่จะมีประกาศสำคัญจากอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซได้กลับมาเปิดให้สัญจรเชิงพาณิชย์ได้อย่างสมบูรณ์อีกครั้งในช่วงเวลาของการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอน อย่างไรก็ตาม ความหวังนั้นอยู่ได้ไม่นาน เมื่อถ้อยแถลงในวันต่อมาได้ชี้แจงว่า จุดสกัดพลังงานหลักถูกปิดอีกครั้ง เนื่องจากสหรัฐฯ ไม่ได้ปฏิบัติตามพันธกรณีที่ให้ไว้เมื่อวันศุกร์ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ได้แสดงความขอบคุณอิหร่านผ่านโพสต์บนโซเชียลมีเดียสำหรับการเปิดช่องแคบดังกล่าว แต่ก็ย้ำชัดว่าการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านโดยกองทัพเรือสหรัฐฯ จะยังคงมีผลต่อไปจนกว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงร่วมกันกับเตหะราน
ประธานาธิบดีทรัมป์ยังคาดการณ์ว่าสงครามนี้จะยืดเยื้อต่อไปอีกราวสองถึงสามสัปดาห์ นับตั้งแต่นั้นมา ท่าทีจากทั้งวอชิงตันและเตหะรานมีความหลากหลายและขัดแย้งกันเอง ทำให้ยังคงไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับสถานะที่แท้จริงของการเจรจาสันติภาพที่อาจเกิดขึ้น ปิแอร์ กราเมกนา กรรมการผู้จัดการฝ่ายกลไกเสถียรภาพยุโรป กล่าวกับ Karen Tso ผู้สื่อข่าวของ CNBC นอกรอบการประชุม IMF World Bank ว่า “ตอนนี้ผมถูกถามอยู่ตลอดเวลาว่าสงครามครั้งนี้จะส่งผลกระทบมากมายหรือไม่ คำตอบแรกคือ มันมีผลกระทบไปแล้ว” เขาเน้นย้ำถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับอัตราเงินเฟ้อในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา และผลกระทบที่ปรากฏชัดเจนในราคาพลังงานทั่วโลก
กราเมกนายังอ้างอิงถึงวรรณกรรมของ Gabriel García Márquez นักเขียนชาวโคลอมเบีย โดยเปรียบเทียบว่า “การเริ่มสงครามง่ายกว่าการยุติสงคราม” เขาอธิบายว่า การเริ่มต้นสงครามไม่จำเป็นต้องขอความเห็นชอบจากใคร เพียงแต่ลงมือทำ แต่การยุติสงครามนั้นต้องอาศัยข้อตกลงร่วมกันในระดับทวิภาคีและพหุภาคี และความไม่แน่นอนที่ดำรงอยู่เช่นนี้ ย่อมส่งผลกระทบต่อการมองการณ์อนาคตในวงกว้าง ในขณะที่ความขัดแย้งกำลังจะเข้าสู่สัปดาห์ที่ 8 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวว่าวอชิงตันและเตหะรานกำลังเข้าใกล้การบรรลุข้อตกลง
อย่างไรก็ตาม François Villeroy de Galhau ผู้ว่าการธนาคารแห่งฝรั่งเศส ได้ให้ความเห็นกับ CNBC ว่า ผู้กำหนดนโยบาย “ไม่สามารถเดิมพันได้เฉพาะในสถานการณ์ที่ดีที่สุดเท่านั้น” เขาชี้ว่า “มีความไม่แน่นอนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แม้กระทั่งไม่ทราบ” เขากล่าวเสริมว่า “อาจยืดเยื้อ อาจมีผลกระทบรอง ไม่เพียงแต่ต่อพลังงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ บางอย่างด้วย ดังนั้นในกรณีของเรา เราคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะสูงขึ้นและเราคาดหวังการเติบโตที่ลดลง” Elisabeth Svantesson รัฐมนตรีคลังสวีเดน ได้เตือนว่า “เรายังไม่เห็นข้อเท็จจริงทั้งหมดของวิกฤตครั้งนี้ มันอาจจะแย่มาก” เธอกล่าวว่า “แน่นอนว่ามันขึ้นอยู่กับความรุนแรงและระยะเวลาของสงคราม แต่มันส่งผลกระทบต่อผู้คนทั่วโลก ทุกคนได้รับผลกระทบไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ดังนั้นผมเดาว่าอุปสงค์ทั่วโลกจะลดลง และการเติบโตก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน”
การอภิปรายและการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญหลายรายที่ได้พูดคุยกับซีเอ็นบีซีล้วนชี้ไปในทิศทางเดียวกัน คือ ความท้าทายด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจและภาวะเงินเฟ้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะเงินเฟ้อที่ถือเป็นปัญหาสำคัญที่สุด ปิแอร์ กราเมญญา ได้เน้นย้ำถึงความกังวลของเขาโดยกล่าวว่า “ถ้ามัน (สงคราม) ดำเนินต่อไปอีกนาน ผลกระทบต่อเงินเฟ้อคือสิ่งที่ทำให้ผมกังวลมากที่สุด หากยังคงอยู่ต่อไปอีกสองสามเดือน หากช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดกั้นหรือถูกปิดกั้นครึ่งหนึ่ง เราจะมีอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมากกว่า 1% หรืออาจจะ 1.5% ในปีนี้” เขายังเสริมอีกว่า “ถ้ามันแย่กว่านั้นและคงอยู่นานกว่านี้ อัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้น 2%”
การประเมินเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของระบบเศรษฐกิจโลกที่ยังคงฟื้นตัวไม่เต็มที่ และพร้อมที่จะถูกสั่นคลอนด้วยเหตุการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ การปิดกั้นเส้นทางการขนส่งพลังงานที่สำคัญยิ่ง เช่น ช่องแคบฮอร์มุซ ย่อมส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อต้นทุนการผลิต การขนส่ง และราคาสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วโลก นอกเหนือจากผลกระทบโดยตรงต่อภาคพลังงานแล้ว ผู้กำหนดนโยบายยังกังวลถึงผลกระทบที่เป็นรอง (secondary effects) ต่อภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่อาจต้องพึ่งพาวัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดชะงักของการขนส่ง ความไม่แน่นอนของระยะเวลาและความรุนแรงของสงครามนี้ ทำให้การคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจเป็นไปได้ยาก และเพิ่มความเสี่ยงต่อการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในหลายประเทศ
การที่วอชิงตันและเตหะรานยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่ชัดเจนได้ ยิ่งเป็นการยืดเยื้อความกังวลเหล่านี้ และบั่นทอนความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและนักลงทุน ซึ่งอาจนำไปสู่การชะลอการลงทุนและการบริโภคทั่วโลก ผลที่ตามมาคือการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดลง และความท้าทายในการควบคุมอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งจะเป็นภาระหนักอึ้งต่อรัฐบาลทั่วโลกในการจัดการและบรรเทาผลกระทบต่อประชาช
