ความแตกต่างนโยบายการเงิน ECB และ BOE สร้างมุมมองหลากหลายต่อ EUR/GBP

วิเคราะห์ความแตกต่างของนโยบายการเงินระหว่าง ECB และ BOE ที่ส่งผลต่อคู่สกุลเงิน EUR/GBP พร้อมมุมมองทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานที่ต้องติดตาม
ความแตกต่างในเส้นทาง นโยบายการเงิน ของธนาคารกลางยุโรป ( ECB ) และธนาคารแห่งอังกฤษ ( BOE ) กำลังสร้างมุมมองที่หลากหลายสำหรับนักลงทุนและผู้กำหนดนโยาที หลังจากที่ ECB ดำเนินการลด อัตราดอกเบี้ย ติดต่อกันถึงแปดรอบในปี 2568 และคง อัตราดอกเบี้ย เงินฝากไว้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่ 2.
0% ในการประชุมเดือนเมษายน ในขณะเดียวกัน ธนาคารแห่งอังกฤษกลับส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งแตกต่างจาก ECB อย่างชัดเจน ความแตกต่างนี้ส่งผลกระทบต่อคู่สกุลเงิน EUR/GBP และสร้างความผันผวนในตลาดการเงิน จากข้อมูลของ Trading Economics ตลาดกำลังกำหนดให้มีความเป็นไปได้สูงถึง 75% ที่ BOE จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 25 จุดพื้นฐานในการประชุมวันที่ 11 มิถุนายน ซึ่งตรงกับช่วงที่ ECB มีการประชุมเช่นกัน การประชุมทั้งสองครั้งนี้จะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทิศทางของค่าเงินยูโรและปอนด์ ในทางเทคนิค กราฟรายวัน EUR/GBP ได้เสร็จสิ้นโครงสร้างกระทิงที่เริ่มต้นใกล้ระดับ 0.8250 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 โดยการเคลื่อนตัวขึ้นไปถึงพื้นที่ 0.8850 ในเดือนพฤศจิกายน ก่อนที่จะเกิดการปรับฐานลดลง เส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ลากจากจุดต่ำสุดของเดือนกุมภาพันธ์ถูกทะลุผ่านในช่วงต้นเดือนมกราคม หลังจากนั้นคู่สกุลเงินได้เข้าสู่ช่วงไซด์เวย์ภายในโปรไฟล์ปริมาณแนวนอนปัจจุบัน โดยมีขอบเขตของโปรไฟล์อยู่ที่ประมาณ 0.8735 ที่ด้านบนและ 0.8645 ที่ด้านล่าง จุดควบคุมปริมาณการซื้อขายกระจุกตัวอยู่ในกรอบ 0.8670 ถึง 0.8675 และอยู่ในตำแหน่งใกล้กับขอบเขตล่างของโปรไฟล์ สะท้อนถึงแรงซื้อที่สะสมในบริเวณดังกล่าว ในปัจจุบัน ราคากำลังทดสอบขอบเขตล่างของโปรไฟล์ที่ 0.8645 ซึ่งเป็นระดับสำคัญ หากเกิดการทะลุกรอบด้านล่างอย่างชัดเจน ความสนใจของตลาดอาจเปลี่ยนไปที่บริเวณ 0.8620 ซึ่งเป็นแนวรับถัดไป ในทางกลับกัน หากผู้ซื้อสามารถรักษาระดับราคาไว้ได้และดันขึ้นเหนือขอบเขตด้านบนที่ 0.8735 ระดับแนวต้านถัดไปจะอยู่ใกล้ 0.8790 ซึ่งเป็นจุดที่เคยเป็นแนวต้านสำคัญในอดีต การทะลุเส้นแนวโน้มขาขึ้นและการทดสอบขอบเขตล่างของโปรไฟล์อย่างต่อเนื่องกำลังสร้างฉากหลังทางเทคนิคที่ตึงเครียด นักวิเคราะห์บางรายมองว่าการเคลื่อนไหวของ EUR/GBP ในระยะสั้นจะขึ้นอยู่กับผลการประชุมของธนาคารกลางทั้งสองแห่งในเดือนมิถุนายนเป็นหลัก หาก ECB ส่งสัญญาณผ่อนคลายเพิ่มเติมหรือคงดอกเบี้ยในขณะที่ BOE ขึ้นดอกเบี้ย ค่าเงินปอนด์มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับยูโร ส่งผลให้ EUR/GBP ปรับตัวลดลง ในทางตรงกันข้าม หาก ECB เปลี่ยนทิศทางหรือส่งสัญญาณเข้มงวด ค่าเงินยูโรอาจแข็งค่าขึ้น นอกจากปัจจัยทางเทคนิคแล้ว ปัจจัยพื้นฐานยังมีบทบาทสำคัญ โดยเฉพาะอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงสูงในสหราชอาณาจักรเมื่อเทียบกับยูโรโซน ทำให้ BOE ต้องเร่งดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น ขณะที่ ECB เผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว จึงเลือกใช้นโยบายที่ผ่อนคลายกว่า ความแตกต่างนี้เป็นที่จับตาของนักลงทุนทั่วโลก และอาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางของกระแสเงินทุนระหว่างสองภูมิภาค การลงทุนในสินทรัพย์สกุลเงินปอนด์อาจได้รับความนิยมมากขึ้นหากอัตราดอกเบี้ยของสหราชอาณาจักรปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่ยูโรอาจได้รับแรงกดดันจากนโยบายที่ผ่อนคลายของ ECB ในระยะยาว การเคลื่อนไหวของ EUR/GBP จะขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น ตัวเลขจีดีพี การจ้างงาน และอัตราเงินเฟ้อ รวมถึงถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลาง นักวิเคราะห์คาดว่าคู่สกุลเงินนี้อาจยังคงซื้อขายในกรอบแคบ ๆ จนกว่าจะมีปัจจัยใหม่เข้ามากระตุ้น แนวโน้มทางเทคนิคบ่งชี้ว่าหากราสามารถยืนเหนือ 0.8700 ได้ อาจเกิดการกลับตัวเป็นขาขึ้น แต่หากหลุด 0.8640 ลงมา จุดหมายถัดไปอยู่ที่ 0.8580 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดก่อนหน้านี้ นักลงทุนควรติดตามการประชุมธนาคารกลางในเดือนมิถุนายนอย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้
ECB BOE EUR/GBP นโยบายการเงิน อัตราดอกเบี้ย
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