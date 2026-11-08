ความตึงเครียดช่องแคบฮอร์มุก: อิหร่านปะทะเรือสหรัฐฯ หลังระเบิดกลางทะเล
สถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุกย่ำแย่ลงหลังอิหร่านยืนยันเรือชนทุ่นระเบิด ส่วนสหรัฐฯ ยิงเรือพาณิชย์เสียหายนับแต่เริ่มโจมตีกุมภาพันธ์ ไคโรชี้การเจรจายังเดินหน้าต่อ
สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วหลังเหตุระเบิดกลางทะเลใน ช่องแคบฮอร์มุก ซึ่งรายงานของสถานีโทรทัศน์แห่งรัฐระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเชื่อมโยงกับการเคลื่อนไหวทางทหารของ อิหร่าน ในพื้นที่ดังกล่าว ขณะที่รัฐบาลเตหะรานยืนยันว่าเรือสองลำชนทุ่นระเบิดและอีกลำเกิดเพลิงลุกไหม้
ความขัดแย้งทางทหารในอ่าวโอมาน
สหรัฐอเมริกากล่าวหาว่ากองทัพอากาศของตนเองก่อความเสียหายแก่เรือลำหนึ่งจนใช้งานไม่ได้ในอ่าวโอมาน ซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณรอบนอกของช่องแคบฮอร์มุก นับตั้งแต่สหรัฐและอิสราเอลเริ่มโจมตอิหร่านในเดือนกุมภาพันธ์ รัฐบาลเตหะรานพยายามช่วงชิงความได้เปรียบโดยการโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุกเพื่อปิดกั้นการส่งออกพลังงานจากอ่าวเปอร์เซียAlso readโหราศาสตร์ 2567: ราหูย้ายภพส่งผลต่อการเงิน ความรัก และการทำงานอย่างมีนัยสำคัญ
กองทัพอเมริกันระบุเมื่อช่วงค่ำวันเสาร์ (7 พฤศจิกายน) ว่ากองทัพอากาศอเมริกาได้ยิงเข้าไปที่บริเวณท้ายเรือพาณิชย์ลำหนึ่ง ส่งผลให้เรือลำดังกล่าวไม่สามารถแล่นต่อไปได้อีก ขณะเดียวกันกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านเปิดเผยว่าเรือบรรจุน้ำมันสองลำเกิดเพลิงลุกไหม้หลังแล่นชนทุ่นระเบิดขณะกำลังพยายามล่องผ่านเส้นทางที่ไม่ได้รับอนุญาตในช่องแคบฮอร์มุก
ในศึกคู่ขนาน ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มฮูตีในเยเมนซึ่งมีความใกล้ชิดกับอิหร่านกับซาอุดีอาระเบียได้ทวีความรุนแรงขึ้นในเดือนนี้ ส่งผลให้สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางขยายวงกว้างออกไปอีก เมื่อวันอาทิตย์ (8 พฤศจิกายน) กระทรวงพลังงานซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าอาคารบริหารแห่งหนึ่งของซาอุดีอารัมโก บริษัทน้ำมันแห่งชาติในริยาดได้รับความเสียหายจากเศษซากที่ร่วงมาจากความพยายามโจมตี
อย่างไรก็ตาม ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งสร้างความกังวลให้กับตลาดพลังงานโลกเนื่องจากช่องแคบฮอร์มุกเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการขนส่งน้ำมันดิบไปทั่วโลก การปิดกั้นเส้นทางดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการไหลเวียนของน้ำมันอย่างมีนัยสำคัญ
กาตาร์ซึ่งเป็นคนกลางในการเจรจาในความพยายามยุติความขัดแย้งที่ก่อแรงสั่นสะเทือนเศรษฐกิจโลก ในวันอาทิตย์ (8 พฤศจิกายน) ออกมาปฏิเสธรายงานข่าวที่ระบุว่าสหรัฐและอิหร่านล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลง โดยนายกรัฐมนตรีกาตาร์ยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายกำลังเดินหน้าทำงานเพื่อมุ่งหน้าสู่ข้อตกลงหนึ่งๆ
เจ้าหน้าที่ระดับสูงรายหนึ่งของอิหร่านเปิดเผยกับรอยเตอร์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่าอิหร่านไดยื่นข้อเสนอนิวเคลียร์หนึ่งให้แก่วอชิงตันผ่านทางกาตาร์ และบอกว่าการเจรจาดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับว่าวอชิงตันต้องทำตามข้อเรียกร้อง 7 ข้อของอิหร่านก่อน ซึ่งรวมถึงการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตร การเข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกอายัด และค่าชดเชยสงคราม
ทั้งนี้ วอชิงตันยืนยันว่าประเด็นนิวเคลียร์จะต้องเป็นหัวข้อสำคัญในการเจรจาเบื้องต้น โดยความพยายามทางการทูตยังคงดำเนินอยู่ท่ามกลางความตึงเครียดทางทหารที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของสถานการณ์ในภูมิภาคและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเสถียรภาพระดับโลก
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