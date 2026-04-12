ความขัดแย้งในพรรคประชาธิปัตย์ และหนังสือ ‘2 ทศวรรษ สู้ระบอบทักษิณ’

รายงานข่าวเกี่ยวกับความขัดแย้งภายในพรรคประชาธิปัตย์ และการเปิดตัวหนังสือ ‘2 ทศวรรษ สู้ระบอบทักษิณ’ โดยคุณถาวร เสนเนียม
สถานการณ์ภายใน พรรคประชาธิปัตย์ ยังคงเงียบสงบ แม้ว่าจะมีประเด็นร้อนแรงเกิดขึ้นเมื่อคุณกาญจนี วัลยะเสวี หรือที่รู้จักกันในชื่อ ติ๊งต่าง ได้แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์การทาบทามคุณ วีระพงษ์ ประภา รองหัวหน้าพรรค ปชป.
ให้ไปเป็นที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์ โดยมีข้อความที่แสดงถึงความไม่พอใจและการตั้งคำถามถึงมารยาทและศักยภาพของบุคลากรในพรรค ประเด็นนี้ได้จุดชนวนให้เกิดการโต้ตอบกันอย่างรุนแรงระหว่างผู้สนับสนุนสองฝ่าย แต่ผู้ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเริ่มแรกอย่างคุณติ๊งต่างกลับเงียบหายไป ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการตักเตือนจากผู้ใหญ่ในพรรค\การแสดงความคิดเห็นของคุณติ๊งต่างได้สร้างความไม่พอใจให้กับหลายฝ่าย และนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางถึงมารยาทในการแสดงความคิดเห็นต่อผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง แม้ว่าคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อาจจะไม่ได้รับทราบถึงการทาบทามดังกล่าวในเบื้องต้น แต่ก็ไม่น่าจะเห็นด้วยกับการแสดงความคิดเห็นในลักษณะนี้ เนื่องจากเป็นการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมและขัดต่อหลักการของมารยาททางสังคม นอกจากนี้ การที่คุณศุภจีทาบทามคุณวีระพงษ์ก็เป็นการกระทำที่เปิดเผยต่อสาธารณชน อีกทั้งยังมีการตั้งคำถามถึงบทบาทและอิทธิพลของคุณติ๊งต่างภายในพรรค หากคุณติ๊งต่างยังคงต้องการรักษาอิทธิพลในพรรค ก็ควรพิจารณาข้อเสนอแนะในการกระซิบสั่งห้ามคุณวีระพงษ์มิให้ไปช่วยเหลือประเทศชาติ\นอกจากประเด็นความขัดแย้งภายในพรรค ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการเมืองไทย นั่นคือหนังสือชื่อ “2 ทศวรรษ สู้ระบอบทักษิณ” ซึ่งเขียนโดยคุณถาวร เสนเนียม นักการเมืองและอดีตแกนนำ กปปส. หนังสือเล่มนี้ได้บันทึกเรื่องราวการต่อสู้กับระบอบทักษิณตลอดระยะเวลา 20 ปี โดยเน้นหนักไปที่การต่อสู้บนท้องถนน และการต่อสู้ของ กปปส. ซึ่งคุณถาวรเป็นหนึ่งในแกนนำ ผู้เขียนต้องการให้หนังสือเล่มนี้เป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์การเมืองไทยในช่วงวิกฤต และเป็นบทเรียนสำหรับประชาชนชาวไทย โดยหนังสือมีความหนา 304 หน้า จำหน่ายในราคา 204 บาท และรายได้ทั้งหมดจะนำไปบริจาคให้กับโรงเรียนและมูลนิธิต่างๆ ผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางเพจเฟซบุ๊กของคุณถาวร หนังสือเล่มนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะนักการเมืองหน้าใหม่และ สส. ในพรรคการเมืองต่างๆ เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และเรียนรู้บทเรียนทางการเมือ
