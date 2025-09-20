ความตึงเครียดชายแดนไทย-กัมพูชาทวีความรุนแรง: สระแก้วขีดเส้นตายให้กัมพูชาอพยพ-พบใช้ 'โล่มนุษย์' ที่หนองหญ้าแก้ว

สถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาในจังหวัดสระแก้วทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วขีดเส้นตายให้กัมพูชาอพยพประชาชนออกจากพื้นที่พิพาท พร้อมรายงานการใช้ 'โล่มนุษย์' ในพื้นที่หนองหญ้าแก้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ ความตึงเครียด ตามแนว ชายแดนไทย-กัมพูชา ในจังหวัด สระแก้ว กำลังทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ผู้ว่าราชการจังหวัด สระแก้ว ได้ประกาศแถลงการณ์สำคัญไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจยของกัมพูชา กำหนดเส้นตายให้ส่งแผนการ อพยพ ประชาชนชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่พิพาททั้งหมดภายในวันที่ 10 ตุลาคม หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะมีการดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำการรุกล้ำอธิปไตย ทำลายทรัพย์สินของทางราชการ และทำร้ายเจ้าหน้าที่ของไทย เหตุการณ์ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568 ที่บริเวณ หนองหญ้าแก้ว
ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความตึงเครียดสูงสุด พบสถานการณ์ที่น่ากังวลอย่างยิ่งเมื่อมีการนำกลุ่มเปราะบางเข้าไปในพื้นที่ปะทะ โดยเพจ Army Military Force ได้รายงานสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงเมื่อเวลา 16.38 น. ของวันที่ 20 กันยายน พบการเคลื่อนไหวของทั้งสองฝ่าย กำนันลี (โต สริน) ได้ระดมชาวบ้านเข้าไปในพื้นที่ ในขณะที่ทหารกัมพูชาก็นำกลุ่มเปราะบาง ซึ่งรวมถึงหญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็กอายุ 1-12 ปี เข้ามาในพื้นที่ด้วย สถานการณ์นี้สร้างความกังวลอย่างมาก เนื่องจากมีการวิเคราะห์ว่ากลุ่มคนเหล่านี้อาจถูกใช้เป็น 'โล่มนุษย์' หากเกิดการปะทะกัน และมีรายงานว่ามีเด็กอยู่ในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 30 คน ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยของพลเรือนในพื้นที่ดังกล่าว\สถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนสระแก้วทวีความซับซ้อนยิ่งขึ้นจากการใช้ยุทธวิธี 'โล่มนุษย์' ที่น่ากังวลอย่างยิ่ง การนำกลุ่มเปราะบางเข้ามาในพื้นที่ปะทะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บล้มตายของพลเรือน และอาจนำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้น การตอบสนองของทางการไทยต่อสถานการณ์นี้จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง การดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ที่รุกล้ำอธิปไตย และการปกป้องผลประโยชน์ของชาติถือเป็นสิ่งจำเป็น อย่างไรก็ตาม การคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองพลเรือนก็เป็นสิ่งสำคัญควบคู่กันไป สถานการณ์ในพื้นที่หนองหญ้าแก้วและพื้นที่อื่นๆ ตามแนวชายแดนยังคงต้องได้รับการจับตาอย่างใกล้ชิด การติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และการรายงานข่าวที่ถูกต้องแม่นยำเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ การเจรจาและการแก้ไขปัญหาผ่านช่องทางทางการทูตยังคงเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการคลี่คลายสถานการณ์ และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่รุนแรงยิ่งขึ้น\ความขัดแย้งตามแนวชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชาได้ยกระดับความตึงเครียดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การกำหนดเส้นตายของจังหวัดสระแก้วเพื่อให้อพยพประชาชนชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่พิพาทเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ การใช้ 'โล่มนุษย์' ในพื้นที่ปะทะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของพลเรือนอย่างมาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว การเจรจาเพื่อหาทางออกทางการทูตเป็นสิ่งจำเป็นในการลดความตึงเครียด และป้องกันไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีก การรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน และการปกป้องผลประโยชน์ของชาติต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิมนุษยชน และการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนทุกฝ่าย สถานการณ์ชายแดนยังคงต้องได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิด และการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีเป็นสิ่งสำคัญที่สุ
ชายแดนไทย-กัมพูชา สระแก้ว ความตึงเครียด โล่มนุษย์ หนองหญ้าแก้ว อพยพ ความขัดแย้ง ความมั่นคง