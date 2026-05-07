ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของไทยอย่างไร

สหรัฐอเมริกาอิหร่านความขัดแย้งระหว่างประเทศ
📆5/7/2026 8:58 AM
📰siamrath_online
บทวิเคราะห์สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง พร้อมแนวทางการรับมือของไทยในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน

ในขณะที่ความขัดแย้งระหว่าง สหรัฐอเมริกา และ อิหร่าน ยังคงเป็นประเด็นที่โลกจับตามองอย่างใกล้ชิด สถานการณ์ดังกล่าวได้สร้างความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อประเทศไทยที่มีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและพลังงานกับภูมิภาคตะวันออกกลาง ความขัดแย้งครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงปัญหาเฉพาะของสองประเทศเท่านั้น แต่ยังมีมหาอำนาจอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะรัสเซียและจีนที่ให้การสนับสนุน อิหร่าน ขณะที่ซาอุดีอาระเบียและอิสราเอลยืนข้าง สหรัฐอเมริกา ทำให้ตะวันออกกลางกลายเป็นพื้นที่ของสงครามตัวแทนที่ซับซ้อนและยากจะจบลงง่ายๆ สถานการณ์ปัจจุบันแบ่งออกเป็นสองทิศทางหลัก คือ ฉากทัศน์แห่งความยืดเยื้อและฉากทัศน์แห่งการยุติความขัดแย้ง ในฉากทัศน์แห่งความยืดเยื้อ การรื้อฟื้นข้อตกลงนิวเคลียร์ อิหร่าน (JCPOA) ยังคงติดหล่มจากความไม่ไว้วางใจระหว่างสองฝ่าย โดย สหรัฐอเมริกา ยังไม่คลายมาตรการคว่ำบาตร ขณะที่ อิหร่าน ยังคงพัฒนาสมรรถนะนิวเคลียร์ต่อไป สถานการณ์นี้ทำให้เกิดเกมกระดานของมหาอำนาจที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของภูมิภาคและโลก ในทางกลับกัน ฉากทัศน์แห่งการยุติความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นจากแรงกดดันภายในประเทศทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจใน อิหร่าน และความไม่ต้องการติดหล่มสงครามครั้งใหม่ของ สหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเจรจาหลังฉากเพื่อหาทางออก สำหรับประเทศไทย แรงสั่นสะเทือนจากความขัดแย้งระหว่าง สหรัฐอเมริกา และ อิหร่าน ส่งผลกระทบโดยตรงในสองมิติหลัก คือ เศรษฐกิจและความมั่นคงทางพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจ ทั้งจากวิกฤตราคาน้ำมันที่อาจพุ่งสูงขึ้นหากช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดหรือมีการปะทะ และจากห่วงโซ่อุปทานการค้าที่อาจชะลอตัวลงจากปัญหาโลจิสติกส์และความผันผวนของค่าเงิน ในทางด้านความมั่นคง ทางการไทยควรเน้นการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับทั้งสองฝ่ายและใช้เวทีระหว่างประเทศเรียกร้องให้มีการเจรจาอย่างสันติ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดนและเสถียรภาพภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งระหว่าง สหรัฐอเมริกา และ อิหร่าน ยังคงเป็นพายุที่ยังไม่สงบ แม้จะมีแสงสว่างแห่งการทูตที่ปลายอุโมงค์ แต่ไทยไม่อาจนิ่งนอนใจได้ การติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและการเตรียมแผนรับมือ ทั้งด้านพลังงานและความมั่นคง คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทยในนาทีนี.

