ความไม่แน่นอนในการเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่าน: โครงการนิวเคลียร์และแรงกดดันภายในประเทศ

การเจรจาระดับสูงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงเผชิญความท้าทาย โดยเฉพาะประเด็นโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านที่ยังเป็นอุปสรรคสำคัญ ขณะที่แรงกดดันทางการเมืองภายในสหรัฐฯ และความกังวลเรื่องความมั่นคงในช่องแคบฮอร์มุซ ยิ่งเพิ่มความซับซ้อนให้กับสถานการณ์.
สถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและ อิหร่าน ยังคงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็น โครงการนิวเคลียร์ ของ อิหร่าน ซึ่งยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางการบรรลุข้อตกลงระยะยาว แม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จะกล่าวถึงแนวโน้มการเจรจาที่กำลังดำเนินไปในทิศทางที่ดีในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา พร้อมเน้นย้ำถึงจุดยืนที่สำคัญที่สุดคือการที่ อิหร่าน จะต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ เขายังได้เตือนด้วยว่า สหรัฐฯ อาจพิจารณายุติข้อตกลงหยุดยิงที่กำลังเจรจา หากไม่มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาว
และยืนยันว่าจะยังคงมาตรการปิดล้อมทางการค้าต่ออิหร่านต่อไป โดยเฉพาะการจำกัดการเข้าถึงท่าเรือต่างๆ ขณะเดียวกัน สหรัฐฯ กำลังเผชิญกับแรงกดดันทางการเมืองภายในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่น่ากังวล ทั้งจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อที่ขยายตัวไปในวงกว้าง และคะแนนนิยมของประธานาธิบดีทรัมป์ที่เริ่มลดลง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ก่อนถึงช่วงการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ การบริหารจัดการสถานการณ์เหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เอง. ในอีกด้านหนึ่ง แหล่งข่าวทางการทูตได้ระบุถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการหารือโดยตรงระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งอาจเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ ณ กรุงอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่ปรากฏสัญญาณที่ชัดเจนหรือการเตรียมการที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการประชุมดังกล่าว ซึ่งบ่งชี้ว่าการประสานงานและวางแผนยังคงอยู่ในขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนและต้องอาศัยความรอบคอบ ปัจจัยที่ทำให้สถานการณ์นี้มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอีก คือการที่ผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติของอิหร่านได้ออกมาเตือนถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง หากสหรัฐฯ ยังคงเดินหน้ามาตรการปิดล้อมทางการค้าอย่างเข้มงวด อิหร่านได้ยืนยันอย่างหนักแน่นว่า เรือทุกลำที่ต้องการเดินทางผ่านช่องแคบอันมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์นี้ จะต้องได้รับการประสานงานและอนุมัติจากกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านเสียก่อน การดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนถึงความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นในภูมิภาค และศักยภาพที่จะส่งผลกระทบต่อการขนส่งทางทะเลทั่วโลก ความพยายามในการรักษาเสถียรภาพและการป้องกันความขัดแย้งจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้. ในมิติทางเศรษฐกิจ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดน้ำมันโลก โดยราคาน้ำมันได้ปรับลดลงราว 10% หลังจากมีความหวังว่าการขนส่งทางทะเลในภูมิภาคจะสามารถกลับสู่ภาวะปกติได้อีกครั้ง นอกจากนี้ หลายประเทศได้แสดงความพร้อมที่จะเข้าร่วมในภารกิจคุ้มครองเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจในการขนส่งสินค้าและการค้าระหว่างประเทศ แม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะแสดงท่าทีเชิงบวกเกี่ยวกับการเจรจา แต่แหล่งข่าวจากฝั่งอิหร่านยังคงยืนยันว่า ยังมี “ช่องว่างที่สำคัญ” ซึ่งยังคงต้องได้รับการแก้ไขและหารือกันอย่างละเอียด ก่อนที่จะสามารถบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นใดๆ ได้ ผู้นำทางศาสนาในอิหร่านยังคงแสดงจุดยืนที่แข็งกร้าวอย่างต่อเนื่อง โดยปฏิเสธที่จะเข้าสู่การเจรจาภายใต้สภาวะที่ถูกกดดัน หรือในสถานการณ์ที่ขาดความเท่าเทียม ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความซับซ้อนและความท้าทายที่ยังคงอยู่ในการหาทางออกร่วมกันระหว่างสองประเทศ
