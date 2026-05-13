ความสัมพันธ์ระหว่างราคา Bitcoin และอัตราส่วน Copper-to-Gold ในการเปิดรับความเสี่ยง

บทความเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างราคา Bitcoin และอัตราส่วน Copper-to-Gold ในการเปิดรับความเสี่ยงในโลกการเงิน อัตราส่วนนี้ถูกใช้เป็นตัววัดทิศทางเศรษฐกิจและความกล้าเสี่ยงของนักลงทุน เมื่อตัวเลขสูงขึ้นแปลว่าตลาดกำลังเปิดรับความเสี่ยง ซึ่งเป็นปัจจัยบวกโดยตรงต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง Bitcoin การที่อัตราส่วน Copper-to-Gold พุ่งทะลุเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน สะท้อนให้เห็นว่าเม็ดเงินในตลาดโลกกำลังไหลเข้าสู่สินทรัพย์ที่เติบโตตามเศรษฐกิจ และนักลงทุนก็พร้อมจะรับความเสี่ยงมากขึ้น ซึ่งสภาวะนี้เป็นตัวจุดชนวนสำคัญที่จะส่งผลดีต่อรอบขาขึ้นของ Bitcoin ในระยะยาว
การพุ่งขึ้นของตัวเลขนี้ในปี 2013, 2017 และ 2021 เหล่านี้สอดคล้องกับช่วงที่ราคา Bitcoin ทะยานขึ้นอย่างรุนแรง โดยปัจจุบันอัตราส่วนนี้อยู่ที่ 0.00142 (ราคา Copper 6.65 ดอลลาร์ต่อปอนด์ และ Gold 4,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์) ในโลกการเงิน อัตราส่วนนี้ถูกใช้เป็นตัววัดทิศทางเศรษฐกิจและ ความกล้าเสี่ยง ของนักลงทุน เมื่อตัวเลขสูงขึ้นแปลว่าตลาดกำลังเปิดรับความเสี่ยง (Risk-on) ซึ่งเป็นปัจจัยบวกโดยตรงต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง Bitcoin การที่อัตราส่วน Copper-to-Gold พุ่งทะลุเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน สะท้อนให้เห็นว่าเม็ดเงินในตลาดโลกกำลังไหลเข้าสู่สินทรัพย์ที่เติบโตตามเศรษฐกิจ และนักลงทุนก็พร้อมจะรับความเสี่ยงมากขึ้น ซึ่งสภาวะนี้เป็นตัวจุดชนวนสำคัญที่จะส่งผลดีต่อรอบขาขึ้นของ Bitcoin ในระยะยา.
