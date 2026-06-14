Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

ควายเผือกแฝดคลอดลูกที่จังหวัดนครพนม

ข่าวสัตว์ News

ควายเผือกแฝดคลอดลูกที่จังหวัดนครพนม
ควายเผือกควายแฝดควายเผือกแฝด
📆6/14/2026 6:23 PM
📰DailynewsTwit
96 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 56% · Publisher: 51%

ควายเผือกแฝดที่คลอดลูกที่จังหวัดนครพนมถือเป็นเหตุการณ์ที่พบได้ยาก มีโอกาสพบเพียงประมาณ 1 ใน 250 เท่านั้น

เมื่อวันที่ 14 มิ.

ย. 69 ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังบ้านเลขที่ 203 หมู่ 8 บ้านคำเกิ้ม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม หลังมีข่าวสร้างความฮือฮาในชุมชน เมื่อแม่ควายเผือกชื่อ “สร้อยทอง” อายุ 4 ปี คลอดลูกแฝดเพศเมียสีเผือกทั้งสองตัว ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่พบได้ยาก นายหลาม แก้วอำคา อายุ 44 ปี เจ้าของควาย เปิดเผยว่า ตนประกอบอาชีพทำนา และในช่วงว่างเว้นจากฤดูเก็บเกี่ยวจะออกหารังผึ้งและน้ำผึ้งไปจำหน่าย ปัจจุบันเลี้ยงควายไว้ทั้งหมด 11 ตัว ในจำนวนนี้เป็นควายเผือกถึง 6 ตัว โดยสร้างคอกเลี้ยงไว้บริเวณหลังบ้าน สำหรับ “สร้อยทอง” เป็นการตั้งท้องและคลอดลูกครั้งแรก โดยอุ้มท้องนานกว่า 10 เดือน ก่อนคลอดได้สังเกตเห็นน้ำคร่ำไหลออกมาและมีอาการเดินวนไปมา จึงชวนญาติช่วยกันเฝ้าดูอาการตลอดคืน กระทั่งเวลาประมาณ 04.15 น.

แม่ควายได้คลอดลูกตัวแรกออกมาเป็นควายเผือกเพศเมีย สร้างความดีใจให้กับเจ้าของเป็นอย่างมาก แต่หลังจากนั้นไม่นาน กลับพบว่าแม่ควายยังคลอดลูกออกมาอีกหนึ่งตัว ทำให้ทุกคนประหลาดใจ เพราะเป็นลูกแฝดเพศเมียและมีสีเผือกเหมือนกันทั้งคู่ นายหลาม กล่าวว่า ตลอดชีวิตไม่เคยพบเห็นควายตกลูกแฝดมาก่อน ยิ่งเป็นควายเผือกทั้งสองตัวก็ยิ่งน่าอัศจรรย์ใจ จึงตั้งชื่อให้ลูกควายทั้งคู่ว่า “สร้อยเพชร” และ “สร้อยเงิน” ปัจจุบันมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดี ส่งผลให้จำนวนควายในคอกเพิ่มเป็น 13 ตัว หลังข่าวแพร่สะพัด ชาวบ้านในพื้นที่ต่างพากันเดินทางมาชมควายเผือกแฝดอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากถือเป็นเรื่องมงคลและหาได้ยาก โดย นางคำผอง แก้วอำคา อายุ 68 ปี ได้จัดพิธีเอิ้นขวัญและตั้งขันธ์ 5 ตามความเชื่อของชาวอีสาน เพื่อเสริมสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองให้กับครอบครัว นอกจากนี้ นายหลามยังได้จุดธูปมงคลอธิษฐานขอโชคลาภตามความเชื่อ โดยเลขที่ปรากฏจากการเสี่ยงทายคือ 6, 7 และ 2 ซึ่งบางคนมองว่าเลข 7 อาจคล้ายเลข 1 ทำให้บรรดาคอหวยต่างนำไปตีความเพื่อลุ้นโชคในงวดวันที่ 16 มิถุนายนนี้ ทั้งนี้ ผู้รู้ระบุว่า การที่ควายตกลูกแฝดถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ยากมาก มีโอกาสพบเพียงประมาณ 1 ใน 250 เท่านั้น ขณะที่ความเชื่อของชาวอีสานมองว่า การตกลูกแฝดเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ จึงนิยมจัดพิธีเอิ้นขวัญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทั้งสัตว์และเจ้าของผู้เลี้ย

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

DailynewsTwit /  🏆 63. in TH

ควายเผือก ควายแฝด ควายเผือกแฝด จังหวัดนครพนม

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

พรรคชินวัตรพรรคชินวัตรพรรคเพื่อไทยยืนยันเจตนารมณ์ชัดเจนไปแล้ว ในการประชุมใหญ่พรรคว่าจะต้องได้ ส.ส. 250 คนขึ้นไปในการเลือกตั้งครั้งหน้าเป็นหนทางเดียวที่จะได้เป็นรัฐบาลกลับมามีอำนาจอีกครั้งหนึ่ง มิฉะนั้นก็จะต้องเป็นฝ่ายค้าน กล้าได้กล้าเสีย ไทยรัฐออนไลน์
Read more »

พบฟอสซิล สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง อายุ 250-290 ล้านปี ในวนอุทยานเขานางพันธุรัตพบฟอสซิล สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง อายุ 250-290 ล้านปี ในวนอุทยานเขานางพันธุรัตพบฟอสซิล สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง อายุ 250-290 ล้านปี ในวนอุทยานเขานางพันธุรัต พบฟอสซิล สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง อายุ 250-290 ล้านปี ในวนอุทยานเขานางพันธุรัต
Read more »

นิติฯจุฬาฯ ออกแถลงการณ์เรียกร้อง'ส.ว.-ทุกพรรคการเมือง' ยอมรับมติประชาชนนิติฯจุฬาฯ ออกแถลงการณ์เรียกร้อง'ส.ว.-ทุกพรรคการเมือง' ยอมรับมติประชาชน16 พ.ค.66 คณะกรรมการนิสิตคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกแถลงการณ์ เรื่อง เรียกร้องให้วุฒิสมาชิก 250 คน และทุกพรรคการเมืองยอมรับมติของประชาชนในการเลือกตั้ง ดังนี้ (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : เครือข่ายน.ศ.-อมธ.ร่อนแถลงการณ์จี้พรรคการเมือง-ส.ว. 250 คนตั้ง รบ.โดยเคารพเสียงปชช.)
Read more »

Funding Societies อัดฉีดเงินทุนเพิ่มกว่า 250 ล้านบาทจาก Norfund เติมทุนผลักดัน SME ไทย-อาเซียนFunding Societies อัดฉีดเงินทุนเพิ่มกว่า 250 ล้านบาทจาก Norfund เติมทุนผลักดัน SME ไทย-อาเซียนFunding Societies อัดฉีดเงินทุนเพิ่มกว่า 250 ล้านบาท จาก Norfund เติมทุนผลักดัน SME ไทย-อาเซียน Funding Societies | Modalku แพลตฟอร์มการเงินดิจิทัลแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจ SME ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ประกาศถึงความสำเร็จครั้งสำคัญในการระดมทุนได้กว่า 250 ล้านบาท(7.
Read more »

รับรองประวัติศาสตร์ UFC ในทำเนียบขาวในวันน้ำตาลรับรองประวัติศาสตร์ UFC ในทำเนียบขาวในวันน้ำตาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐฯ คาดหวังที่จะจัดให้เป็นประเพณี UFC 'Freedom 250' ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ในการเฉลิมฉลองครบรอบ 250 ปีสหรัฐฯ
Read more »

ทำเนียบขาวเตรียมอภัยโทษ 250 ราย ฉลองสหรัฐฯ ครบ 250 ปี ลุ้น SBF ติดโผทำเนียบขาวเตรียมอภัยโทษ 250 ราย ฉลองสหรัฐฯ ครบ 250 ปี ลุ้น SBF ติดโผทำเนียบขาวกำลังพิจารณาแผนอภัยโทษ 250 ราย ฉลองครบรอบ 250 ปีสหรัฐฯ โดย SBF และนักพัฒนา Samourai Wallet ต่างหวังจะได้รับโอกาสนี้ แม้ทรัมป์เคยปฏิเสธ SBF มาแล้วครั้งหนึ่ง
Read more »



Render Time: 2026-06-14 21:23:19