ควายเผือกแฝดคลอดลูกที่จังหวัดนครพนม

ควายเผือกแฝดที่คลอดลูกที่จังหวัดนครพนมถือเป็นเหตุการณ์ที่พบได้ยาก มีโอกาสพบเพียงประมาณ 1 ใน 250 เท่านั้น
เมื่อวันที่ 14 มิ.
ย. 69 ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังบ้านเลขที่ 203 หมู่ 8 บ้านคำเกิ้ม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม หลังมีข่าวสร้างความฮือฮาในชุมชน เมื่อแม่ควายเผือกชื่อ “สร้อยทอง” อายุ 4 ปี คลอดลูกแฝดเพศเมียสีเผือกทั้งสองตัว ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่พบได้ยาก นายหลาม แก้วอำคา อายุ 44 ปี เจ้าของควาย เปิดเผยว่า ตนประกอบอาชีพทำนา และในช่วงว่างเว้นจากฤดูเก็บเกี่ยวจะออกหารังผึ้งและน้ำผึ้งไปจำหน่าย ปัจจุบันเลี้ยงควายไว้ทั้งหมด 11 ตัว ในจำนวนนี้เป็นควายเผือกถึง 6 ตัว โดยสร้างคอกเลี้ยงไว้บริเวณหลังบ้าน สำหรับ “สร้อยทอง” เป็นการตั้งท้องและคลอดลูกครั้งแรก โดยอุ้มท้องนานกว่า 10 เดือน ก่อนคลอดได้สังเกตเห็นน้ำคร่ำไหลออกมาและมีอาการเดินวนไปมา จึงชวนญาติช่วยกันเฝ้าดูอาการตลอดคืน กระทั่งเวลาประมาณ 04.15 น.
แม่ควายได้คลอดลูกตัวแรกออกมาเป็นควายเผือกเพศเมีย สร้างความดีใจให้กับเจ้าของเป็นอย่างมาก แต่หลังจากนั้นไม่นาน กลับพบว่าแม่ควายยังคลอดลูกออกมาอีกหนึ่งตัว ทำให้ทุกคนประหลาดใจ เพราะเป็นลูกแฝดเพศเมียและมีสีเผือกเหมือนกันทั้งคู่ นายหลาม กล่าวว่า ตลอดชีวิตไม่เคยพบเห็นควายตกลูกแฝดมาก่อน ยิ่งเป็นควายเผือกทั้งสองตัวก็ยิ่งน่าอัศจรรย์ใจ จึงตั้งชื่อให้ลูกควายทั้งคู่ว่า “สร้อยเพชร” และ “สร้อยเงิน” ปัจจุบันมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดี ส่งผลให้จำนวนควายในคอกเพิ่มเป็น 13 ตัว หลังข่าวแพร่สะพัด ชาวบ้านในพื้นที่ต่างพากันเดินทางมาชมควายเผือกแฝดอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากถือเป็นเรื่องมงคลและหาได้ยาก โดย นางคำผอง แก้วอำคา อายุ 68 ปี ได้จัดพิธีเอิ้นขวัญและตั้งขันธ์ 5 ตามความเชื่อของชาวอีสาน เพื่อเสริมสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองให้กับครอบครัว นอกจากนี้ นายหลามยังได้จุดธูปมงคลอธิษฐานขอโชคลาภตามความเชื่อ โดยเลขที่ปรากฏจากการเสี่ยงทายคือ 6, 7 และ 2 ซึ่งบางคนมองว่าเลข 7 อาจคล้ายเลข 1 ทำให้บรรดาคอหวยต่างนำไปตีความเพื่อลุ้นโชคในงวดวันที่ 16 มิถุนายนนี้ ทั้งนี้ ผู้รู้ระบุว่า การที่ควายตกลูกแฝดถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ยากมาก มีโอกาสพบเพียงประมาณ 1 ใน 250 เท่านั้น ขณะที่ความเชื่อของชาวอีสานมองว่า การตกลูกแฝดเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ จึงนิยมจัดพิธีเอิ้นขวัญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทั้งสัตว์และเจ้าของผู้เลี้ย
ควายเผือก ควายแฝด ควายเผือกแฝด จังหวัดนครพนม
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