ความกดดันทวีคูณ! อาร์เตต้าเตือน อาร์เซนอลต้องแกร่งในเดือนเมษายน

มิเกล อาร์เตต้า ยอมรับถึงความกดดันที่เพิ่มขึ้นในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีก โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่เดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สถิติชี้ว่า แมนฯซิตี้ แข็งแกร่งที่สุด ในขณะที่ อาร์เซนอลต้องเผชิญความท้าทาย
มิเกล อาร์เตต้า ผู้จัดการทีม อาร์เซนอล ยอมรับว่าความกดดันกำลังทวีคูณในการลุ้นแชมป์ พรีเมียร์ลีก ฤดูกาลนี้ โดยเฉพาะเมื่อทีมเข้าใกล้ช่วงเวลาสำคัญของฤดูกาล “ยิ่งเราเข้าใกล้จุดหมาย ความสำคัญของแต่ละเกมก็ยิ่งเพิ่มขึ้น พรุ่งนี้คือวันสำคัญของพวกเรา นักเตะและแฟนบอลรู้ดี” อาร์เตต้ากล่าวถึงความสำคัญของเกมที่กำลังจะมาถึง อาร์เซนอล กำลังเผชิญกับบททดสอบที่ยากลำบากใน เดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สถิติแสดงให้เห็นว่าพวกเขาต้องเผชิญกับความท้าทายมากที่สุดในขณะที่แมนเชสเตอร์ ซิตี้กลับทำผลงานได้ดีที่สุดในเดือนนี้
จากสถิติย้อนหลังพบว่า แมนเชสเตอร์ ซิตี้ มีเปอร์เซ็นต์ชนะสูงที่สุดในเดือนเมษายนภายใต้การคุมทีมของ เป๊ป กวาร์ดิโอลา (79%) ในขณะที่อาร์เซนอลกลับมีผลงานที่ย่ำแย่ที่สุด (ชนะเพียง 44%) ในยุคของอาร์เตต้า สถานการณ์แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา อาร์เซนอลโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม (ชนะ 75%) และเป็นเดือนที่ซิตี้ฟอร์มแผ่วที่สุด (ชนะ 58%) ทำให้อาร์เซนอลฉีกแต้มหนีไปได้ อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ทิศทางกำลังจะเปลี่ยนเข้าสู่เขตอันตรายของ “ปืนใหญ่” แล้ว เมื่อเข้าสู่เดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แมนฯซิตี้แข็งแกร่งที่สุดในขณะที่อาร์เซนอลต้องเผชิญกับความยากลำบาก\เจาะลึกผลงานในเดือนเมษายนภายใต้การคุมทีมของเป๊ป กวาร์ดิโอลา แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ลงเล่น 38 นัด ชนะ 30 เสมอ 5 และแพ้เพียง 3 นัด ยิงประตูรวม 102 ประตู (เฉลี่ย 2.7 ประตูต่อเกม) นับตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นมา ซิตี้ลงเล่นในเดือนเมษายน 21 นัด ชนะ 19 เสมอ 2 และไม่แพ้เลย แถมยังยิงได้อย่างน้อย 2 ประตูเกือบทุกนัด ในขณะที่อาร์เซนอลภายใต้การคุมทีมของอาร์เตต้า ลงเล่นในเดือนเมษายน 25 นัด ชนะ 11 เสมอ 7 และแพ้ 7 นัด แม้ว่าในช่วง 2 ปีหลังสุด (2024-2025) สถิติจะดูดีขึ้นโดยแพ้เพียง 2 จาก 18 นัด แต่ความพ่ายแพ้เหล่านั้นมักเกิดขึ้นในเกมสำคัญ เช่น แพ้แมนฯซิตี้ 1-4 ในปี 2023 หรือแพ้วิลล่า 0-2 ในปี 2024 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการลุ้นแชมป์โดยตรง นอกจากนี้ การเสมอทีมอย่าง เอฟเวอร์ตัน, เบรนท์ฟอร์ด และ คริสตัล พาเลซ ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ก็เป็นบทเรียนราคาแพงที่อาร์เตต้าต้องกำชับลูกทีมไม่ให้เกิดซ้ำรอย สถานการณ์ปัจจุบัน อาร์เซนอลต้องเผชิญกับโปรแกรมที่ยากลำบาก โดยมีเกมสำคัญกับบอร์นมัธ, แมนเชสเตอร์ ซิตี้, นิวคาสเซิล, เชลซี และเบิร์นลีย์ ซึ่งเกมกับแมนเชสเตอร์ ซิตี้ในวันที่ 19 เมษายน อาจเป็นเกมตัดสินแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้\มิเกล อาร์เตต้า เน้นย้ำว่า ทุกเกมที่เหลือมีความสำคัญอย่างยิ่ง และกระตุ้นให้นักเตะและแฟนบอลร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อคว้าชัยชนะในทุกนัด “ประวัติศาสตร์บอกเราว่า ในเดือนเมษายน อะไรก็เกิดขึ้นได้ และความประมาทเพียงนิดเดียวอาจทำให้ถ้วยแชมป์หลุดมือไป” อาร์เตต้ากล่าว พร้อมกับเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเตรียมพร้อมและความมุ่งมั่นในการแข่งขันแต่ละนัด อาร์เซนอลต้องเผชิญกับบททดสอบที่หนักหน่วงในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นเดือนที่สถิติไม่เป็นใจนัก และการพลาดท่าเพียงครั้งเดียวอาจหมายถึงการสูญเสียโอกาสในการคว้าแชมป์ จากโปรแกรมที่เหลือ อาร์เซนอลต้องพบกับ บอร์นมัธ (เหย้า), แมนเชสเตอร์ ซิตี้ (เยือน), นิวคาสเซิล (เหย้า), เชลซี (เยือน) และเบิร์นลีย์ (เยือน) ซึ่งแต่ละนัดมีความสำคัญอย่างยิ่งในการตัดสินอนาคตของพวกเขาในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ ความกดดันจึงตกอยู่กับอาร์เตต้าและลูกทีมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งต้องเตรียมพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเพื่อรับมือกับความท้าทายที่รออยู่เบื้องหน้
