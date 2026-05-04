คลื่นใต้น้ำการเมือง: ปมโยกย้ายอธิบดีกรมฝนหลวงทดสอบความแข็งแกร่งพรรคร่วมรัฐบาล

การโยกย้ายอธิบดีกรมฝนหลวงโดยรัฐมนตรีสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ กลายเป็นประเด็นร้อนแรงทางการเมือง สร้างความขัดแย้งภายในพรรคร่วมรัฐบาลและถูกมองว่าอาจเป็นการล้างบางขั้วอำนาจเดิม
สถานการณ์ทาง การเมือง ไทยภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล แม้ภายนอกจะดูมั่นคง แต่กลับเผชิญกับความขัดแย้งภายใน พรรคร่วมรัฐบาล อย่างต่อเนื่อง ประเด็นล่าสุดที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือการโยกย้ายนาย ราเชน ศิลปะรายะ อธิบดี กรมฝนหลวง ซึ่งถูกมองว่าเป็นการกระทำที่รวดเร็วและไม่คาดคิด โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ จากพรรคเพื่อไทย ได้ลงนามในคำสั่งโยกย้ายดังกล่าว ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่านี่คือปฏิบัติการ “ล้างบาง” ขั้วอำนาจเดิมของ ร.
อ.
ธรรมนัส พรหมเผ่าหรือไม่ ความซับซ้อนของเรื่องนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่การเมืองเท่านั้น ยังมีข่าวลือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้อง เมื่อนายราเชนออกมาเปิดเผยว่า การถูกโยกย้ายของตนเป็นผลมาจากการปฏิเสธที่จะให้ “หลานชาย” ของรัฐมนตรีสุริยะ ซึ่งเป็นผู้บริหารสายการบินแห่งหนึ่ง เข้าพบเพื่อเจรจาเรื่องการซ่อมเครื่องบินฝนหลวง ทำให้รัฐมนตรีสุริยะออกมาตอบโต้ทันที โดยยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ทางครอบครัว และไม่ใช่การล้างแค้น เนื่องจากตลอดเส้นทางการเมืองที่ยาวนานกว่า 20 ปี ตนเองไม่เคยมีประวัติการโยกย้ายข้าราชการที่ไม่เป็นธรรม แต่การโยกย้ายอธิบดีกรมฝนหลวงครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อนำ “คนไฟแรง” เข้ามาแก้ไขปัญหาวิกฤตในภาคเกษตรกรรม พร้อมทั้งขู่ว่าจะดำเนินคดีกับผู้ที่ใส่ร้ายป้ายสีหากยังไม่หยุดการกล่าวหา รัฐมนตรีสุริยะย้ำว่า การโยกย้ายข้าราชการเป็นเรื่องปกติในการบริหารราชการ เพื่อให้ผู้ที่มีความสามารถเข้ามาแก้ไขปัญหา และข้าราชการที่ใกล้เกษียณอาจไม่มีความกระตือรือร้นในการทำงานเต็มที่นัก ในขณะเดียวกัน พรรคเพื่อไทย โดยนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ได้ออกมาปกป้องเพื่อนร่วมพรรค โดยมองว่าเรื่องนี้เป็น “เกมการเมือง” ที่ถูกสร้างขึ้นโดยฝ่ายตรงข้ามเพื่อหวังผลประโยชน์ในการร้องเรียนจริยธรรม นายจุลพันธ์ยังเน้นย้ำว่า การหารือกับข้าราชการเรื่องงบประมาณก่อนที่จะเสนอต่อสำนักงบประมาณเป็นเรื่องปกติที่รัฐมนตรีทุกกระทรวงปฏิบัติกัน และไม่กังวลเกี่ยวกับข่าวลือเรื่อง “เจ้าที่แรง” ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากเชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพของข้าราชการส่วนประเด็นเรื่องจริยธรรมที่นายกรัฐมนตรีอนุทินกังวล นายสุริยะได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับนายกรัฐมนตรีโดยตรงแล้ว อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ยังไม่สามารถยุติได้ง่ายๆ เมื่อพรรคกล้าธรรม ภายใต้การนำของ ร.
อ.
ธรรมนัส พรหมเผ่า โดยนายอรรถกร ศิริลัทธยากร ได้ออกมาตั้งข้อสังเกตว่า การโยกย้ายอธิบดีนอกฤดูกาลเป็นเรื่อง “ผิดปกติ” และเป็นการสูญเสียบุคลากรที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ด้านนายราเชน แม้จะชะลอการยื่นเรื่องต่อสภาเนื่องจาก “ความเครียดจนป่วย” แต่ยืนยันว่าจะรักษาเกียรติยศของข้าราชการ และพร้อมที่จะใช้กลไกของสภาในการตรวจสอบความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การฟ้องร้องตามมาตรา 157 หากพบว่ามีมูลเหตุทางการเมืองจริง กรณีของรัฐมนตรีสุริยะจึงกลายเป็นบททดสอบสำคัญสำหรับความแข็งแกร่งของพรรคร่วมรัฐบาล ว่าจะเลือกที่จะ “รักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน” หรือ “รักษาภาพลักษณ์ด้านจริยธรรม” ท่ามกลางความสนใจของประชาชนที่กำลังจับตามองว่า การโยกย้ายข้าราชการครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ “ผลงาน” หรือ “ผลประโยชน์” ของใครกันแน่ การตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและรักษาความน่าเชื่อถือของรัฐบาล การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคร่วมรัฐบาลอย่างสร้างสรรค์และการให้ความสำคัญกับหลักการบริหารราชการที่เป็นธรรม จะเป็นปัจจัยสำคัญในการนำพาประเทศชาติไปสู่ความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าต่อไปได
อนุทิน ชาญวีรกูล สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ราเชน ศิลปะรายะ ธรรมนัส พรหมเผ่า กรมฝนหลวง พรรคร่วมรัฐบาล การโยกย้ายข้าราชการ จริยธรรม ผลประโยชน์