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คลื่นกระแทกทางการตลาด: สมาคมการตลาดฯ เปิดยุทธศาสตร์ 5P รับมือยุค AI และพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน

ธุรกิจ News

คลื่นกระแทกทางการตลาด: สมาคมการตลาดฯ เปิดยุทธศาสตร์ 5P รับมือยุค AI และพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน
การตลาดดิจิทัลAIพฤติกรรมผู้บริโภค
📆6/14/2026 1:22 AM
📰Thansettakij
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สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเผยงบโฆษณาสื่อดั้งเดิมลดลงต่อเนื่อง ผู้บริโภคใช้ AI ค้นหาข้อมูลมากขึ้น พร้อมเสนอ 5P กลยุทธ์เพื่อรับมือ Shockwave Marketing

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับภาวะการตลาดในปี 2568 ที่กำลังเผชิญกับ 'Shockwave Marketing' หรือคลื่นกระแทกทางการตลาด ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงพร้อมกันของปัจจัยทาง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และ พฤติกรรมผู้บริโภค โดยเฉพาะงบโฆษณาผ่านสื่อดั้งเดิมที่ลดลงต่อเนื่อง โดยสื่อสิ่งพิมพ์มีมูลค่าต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทเป็นครั้งแรก ขณะที่โทรทัศน์ก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน ผู้บริโภคหันมาใช้ออนไลน์มากขึ้น แต่พบว่ามากกว่า 75% ของผู้ซื้อออนไลน์มีพฤติกรรมใส่สินค้าในรถเข็นแต่ไม่ชำระเงิน ทำให้ต้นทุนทางการตลาดเพิ่มขึ้นโดยไม่มียอดขายที่สอดคล้องกัน นอกจากนี้ การค้นหาผ่าน Search Engine ลดลงประมาณ 10% ในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากผู้บริโภคเริ่มใช้ AI เช่น ChatGPT และ Claude ในการหาข้อมูลแทน ผศ.

ดร.

เอกก์ ภิรมย์ภักดี นายกสมาคมการตลาดฯ กล่าวว่า ภาคธุรกิจกำลังเผชิญกับคลื่นกระแทกที่เกิดขึ้นพร้อมกันจากหลายด้าน ทำให้การตลาดแบบเดิมใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป สมาคมจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ 5P เพื่อเป็นแนวทางรับมือ ประกอบด้วย 1) Precision Marketing - การตลาดแม่นยำโดยใช้ข้อมูลและ AI เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากงบประมาณจำกัด ไม่สามารถหว่านแหได้ 2) Pivot to GEO - การปรับตัวจาก SEO สู่ Generative Engine Optimization เมื่อผู้บริโภคค้นหาผ่าน AI มากขึ้น แบรนด์ต้องปรับเนื้อหาให้ถูกเลือกโดย AI 3) Pause - การรู้จักหยุดกิจกรรมที่ไม่จำเป็นเพื่อรักษาทรัพยากร 4) Play in Super Need Market - การมุ่งเน้นตลาดเฉพาะกลุ่มที่มีความต้องการชัดเจน แทนการแข่งในตลาดใหญ่ 5) Partnership - การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างธุรกิจ ภาครัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ผศ.

ดร.

เอกก์ ยังชี้ว่าในยุคที่การแข่งขันซับซ้อน การเติบโตเพียงลำพังเป็นเรื่องยาก อนาคตคือการแข่งขันระหว่างเครือข่ายกับเครือข่าย สมาคมมีแผนขยายความร่วมมือกับองค์กรการตลาดระดับโลก และดึงองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยชั้นนำมายกระดับนักการตลาดไทย ขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจะผลักดันมาตรฐานจริยธรรมทางการตลาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาว แม้เศรษฐกิจชะลอตัว ธุรกิจไม่ควรละเลยบทบาทต่อสังคม เพราะทุกคนกำลังเผชิญปัญหาเดียวกัน การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมควบคู่กับกำไรจะนำไปสู่ความยั่งยืน ตัวอย่างเช่น การใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าช่วยให้ธุรกิจขนาดกลางสามารถแข่งขันกับรายใหญ่ได้โดยใช้ต้นทุนต่ำลง ขณะที่การปรับกลยุทธ์จาก SEO เป็น GEO ทำให้เว็บไซต์ของแบรนด์ติดอันดับในผลลัพธ์ของ AI เช่น Perplexity หรือ Claude ซึ่งเป็นช่องทางใหม่ที่กำลังเติบโต การหยุดแคมเปญที่ไม่มีประสิทธิภาพแล้วนำงบไปลงทุนในส่วนที่สร้างผลลัพธ์จริง เช่น การทำคอนเทนต์ที่มีคุณค่าสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ก็เป็นอีกแนวทางที่สมาคมแนะนำ ท้ายที่สุด การร่วมมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือต่างอุตสาหกรรมจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ โดยเฉพาะในยุคที่ทรัพยากรมีจำกัด ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่นักการตลาดไทยต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว เพราะหากยังยึดติดกับวิธีการเดิม อาจไม่สามารถอยู่รอดได้ในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อเทคโนโลยี AI เข้ามามีบทบาทมากขึ้นทั้งในฝั่งผู้บริโภคและฝั่งธุรกิจ การตลาดยุคใหม่ไม่ใช่แค่การโฆษณา แต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและโปร่งใส สมาคมการตลาดฯ พร้อมเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้ก้าวทันโลก โดยเน้นการให้ความรู้ การสร้างเครือข่าย และการกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับนักการตลาดไทยทุกค

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Thansettakij /  🏆 23. in TH

การตลาดดิจิทัล AI พฤติกรรมผู้บริโภค เศรษฐกิจ กลยุทธ์ธุรกิจ

 

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