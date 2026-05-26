คลื่นความร้อนทำลายสถิติอุณหภูมิทั่วยุโรป อังกฤษแจ้งเตือนสุขภาพ ฝรั่งเศสจำกัดทำงานกลางแจ้ง

อัตราอากาศร้อนจัดพุ่งทะลุ 30 °C ในหลายประเทศยุโรป ทำให้อังกฤษบันทึกอุณหภูมิสูงสุด 34.8 °C ประกาศเตือนสุขภาพระดับสีเหลือง ฝรั่งเศสจำกัดเวลาทำงานกลางแจ้งจนถึงกันยายน ส่วนอินเดียและซาอุดีอาระเบียก็เผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงเช่นกัน
หลายประเทศในยุโรปโดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสกำลังเผชิญกับ คลื่นความร้อน ระดับสูงสุดของฤดูใบไม้ผลิ อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเหนือ 30 °C อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม ทำให้หน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานป้องกันภัยต้องออกมาตรการเตือนและจำกัดกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อรักษาชีวิตประชาชน ในอังกฤษอุณหภูมิที่สนามบินฮีทโธรว์บันทึกได้สูงสุด 34.
8 °C ในวันที่ 25 พฤษภาคม ซึ่งทำลายสถิติของเดือนพฤษภาคมตั้งแต่ปี 2465 และ 2487 ที่เคยบันทึกอากาศ 32.8 °C การที่อุณหภูมิทะลุ 30 °C ในเดือนพฤษภาคมของลอนดอนเป็นปรากฏการณ์ที่หายาก ทำให้ชาวเมืองหลั่งไหลออกมานั่งเล่นน้ำที่สระว่ายน้ำสาธารณะ จัดปิกนิกรอบแม่น้ำเทมส์ หรือพักผ่อนที่ชายหาดในไบรตันในภาคใต้ของอังกฤษ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานสาธารณสุขอังกฤษได้ออกประกาศเตือนระดับสีเหลืองอำพันเป็นครั้งแรกของปี 2569 เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทำให้กลุ่มผู้สูงอายุ เสี่ยงต่อโรคหัวใจและอาการร่างกายขาดน้ำมากขึ้น เจ้าหน้าที่ขอให้ประชาชนดื่มน้ำมาก พักอยู่ในที่ร่ม หลีกเลี่ยงแสงแดดช่วงบ่าย และงดบริโภคแอลกอฮอล์ โดยรัฐบาลได้เตรียมศูนย์ฉุกเฉินและทีมแพทย์พร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดการคลื่นความร้อนนี
