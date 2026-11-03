คลิปอูฐน้ำท่วมซาอุดีอาระเบีย ไม่ใช่เหตุการณ์อียิปต์
ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า คลิปฝูงอูฐถูกกระแสน้ำพัด เป็นเหตุการณ์เก่าในเมืองตะบูก ซาอุดีอาระเบีย ปี 2018 ไม่ใช่การเกิดน้ำท่วมในอียิปต์ตามที่มีการแชร์อ้าง
การตรวจสอบข้อเท็จจริงล่าสุดชี้ชัดว่า คลิปวิดีโอที่แสดงภาพ ฝูงอูฐ กำลังถูกกระแสน้ำพัดพาไปนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศอียิปต์ ตามที่มีการกล่าวอ้างในสื่อสังคมออนไลน์ แต่เป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนในพื้นที่ เมืองตะบูก (Tabuk) ประเทศ ซาอุดีอาระเบีย โดยข้อมูลจากการวิเคราะห์เชิงลึกยืนยันแหล่งที่มาของคลิปได้อย่างชัดเจน
หลักฐานยืนยันต้นตอเหตุการณ์ปี 2018
ผลการเปรียบเทียบภาพและองค์ประกอบโดยรอบกับคลิปจากช่อง YouTube ชื่อ Salah Sayad และ January December พบว่า ทั้งสามคลิปบันทึกเหตุการณ์เดียวกันโดยสมบูรณ์ มีมุมกล้องและลักษณะภูมิประเทศที่สอดคล้องกันทุกประการ การตรวจสอบนี้ทำขึ้นเพื่อ反驳คำกล่าวอ้างเดิมที่ระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับประเทศอียิปต์ ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดAlso readจับหมอดูกำมะลอใช้ AI ลวงดูดวงหลอกเงินเหยื่อกว่า 8 หมื่นบาทที่นนทบุรี
รายงานข่าวจากวันที่ 26 ตุลาคม 2561 (ค.ศ. 2018) ยืนยันว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่เมืองตะบูก จนนำไปสู่สถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องมีการเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างอยู่ภายในหุบเขา ข้อมูลทางประวัติศาสตร์นี้ตรงกับรายละเอียดในคลิปวิดีโอที่ถูกนำมาตรวจสอบในปัจจุบัน
กระบวนการตรวจสอบด้วยเครื่องมือดิจิทัล
ทีมตรวจสอบได้ใช้เครื่องมือ InVID-WeVerify เพื่อแยกภาพออกเป็นเฟรมสำคัญ (Keyframes) จากนั้นจึงทำการค้นหาภาพย้อนกลับผ่าน Google Lens ผลลัพธ์ที่ได้ชี้ไปยังรายงานตรวจสอบข้อเท็จจริงของ India Today ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ซึ่งเคยตรวจสอบคลิปเดียวกันก่อนหน้านี้
รายงานของ India Today ในขณะนั้นระบุว่า คลิปดังกล่าวนั้นเคยถูกนำไปกล่าวอ้างผิดๆ ว่าเป็นการเกิดน้ำท่วมในเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แต่ผลตรวจสอบสรุปว่าเป็นเหตุการณ์ในประเทศซาอุดีอาระเบีย นอกจากนี้ การค้นหาผ่าน Google Fact Check Explorer ยังพบรายงานจากองค์กรตรวจสอบข่าวอย่าง Full Fact และ Factly ที่ยืนยันเช่นกันว่าเหตุการณ์นี้เป็นน้ำป่าไหลหลากในปี 2561
ผลกระทบและความชัดเจนต่อสาธารณะ
การยืนยันครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการหยุดยั้งการแพร่กระจายของข้อมูลเท็จที่สร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับภัยธรรมชาติและการย้ายถิ่นของสัตว์ในภูมิภาคต่างๆ รายงานข่าวเพิ่มเติมจากวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ระบุว่ามีเจ้าหน้าที่ต้องเข้าช่วยเหลือประชาชนจำนวน 49 คนที่ติดค้างอยู่ในหุบเขาหลังเกิดพายุฝน ซึ่งเป็นรายละเอียดที่สนับสนุนความน่าเชื่อถือของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
คลิปจากช่อง Sada News ที่เผยแพร่ในเดือนตุลาคม 2561 เช่นกัน ได้ระบุสถานที่เกิดเหตุอย่างชัดเจนว่าเป็นเมืองตะบูก ประเทศซาอุดีอาระเบีย เมื่อเปรียบเทียบกับภาพปัจจุบันแล้ว พบความสอดคล้องของสภาพแวดล้อมและลักษณะทางธรณีวิทยา จึงสรุปได้ว่าคลิปนี้เป็นบันทึกเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากในอดีต ไม่ใช่เหตุการณ์ปัจจุบันหรือเหตุการณ์ในประเทศอื่นตามที่แชร์อ้าง
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