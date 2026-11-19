คลินิกความดันปอดสูง ไทยรักษาครบวงจร สหสาขาหัวใจ-ปอด-ข้อ
คลินิกความดันหลอดเลือดปอดสูง โรงพยาบาลรพ.เปิดทีมสหสาขาหัวใจ-ปอด-ข้อ รักษาโรคซับซ้อน เน้นวินิจฉัยเร็ว เข้าถึงยาเหมาะสม ป้องกันเสียชีวิต
คลินิก ความดันหลอดเลือดปอดสูง โรงพยาบาลฯ เปิดบริการรักษาแบบสหสาขาวิชาชีพ มุ่งมั่นยกระดับการดูแลผู้ป่วยภาวะ ความดันหลอดเลือดปอดสูง ( Pulmonary Hypertension: PH) ให้มีการวินิจฉัยที่รวดเร็วและครอบคลุม ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก 3 สาขาหลัก ได้แก่ แพทย์โรคหัวใจ แพทย์โรคปอด และแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม ทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางการรักษาที่เหมาะสมกับลักษณะอาการเฉพาะของแต่ละราย
ความซับซ้อนของโรค PH สู่ทีมสหสาขา
ภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูง (Pulmonary Hypertension: PH) แม้จะเป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อยนัก แต่จัดเป็นโรคที่มีความซับซ้อนสูงและเกี่ยวข้องกับระบบอวัยวะหลายส่วนในร่างกาย โดยเฉพาะหัวใจ ปอด และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน หากผู้ป่วยไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงที อาจนำไปสู่การดำเนินโรคที่รุนแรงและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้Also readEnergyLIB ส่งโซลาร์ 4 กลุ่มร่วมโครงการภาคประชาชน
เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้และให้ข้อมูลทางการแพทย์ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคนี้ ทุกเดือนพฤศจิกายนของทุกปี จะถูกกำหนดให้เป็นเดือนแห่งการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูง (Pulmonary Hypertension: PH) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่หน่วยงานทางการแพทย์และองค์กรที่เกี่ยวข้อง通常会จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคลินิก PH
ทีมแพทย์จาก Pulmonary Hypertension Clinic ประกอบด้วยบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญระดับอาจารย์และศัลยแพทย์เฉพาะทาง ได้แก่ รศ.พญ.ธารินี ตั้งเจริญ ตำแหน่งอายุรแพทย์โรคหัวใจ ซึ่งเชี่ยวชาญด้านระบบไหลเวียนเลือด รศ.พญ.พิณทิพย์ งามจรรยาภรณ์ ตำแหน่งอายุรแพทย์โรคภูมิแพ้ อิมมูโนวิทยาและโรคข้อ และ ผศ.นพ.ธนัญชัย เพชรนาค ตำแหน่งอายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต
กลไกการรักษา 3 ระบบสำคัญ
เหตุผลสำคัญที่ผู้ป่วยภาวะ PH ต้องได้รับการดูแลจากแพทย์หลายสาขา เนื่องจากโรคไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะระบบทางเดินหายใจเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับระบบสำคัญอื่น ๆ ในร่างกาย ได้แก่ ระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular System) ที่ต้องประเมินการทำงานของหัวใจและเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน โดยเฉพาะหัวใจห้องขวาที่ต้องทำงานหนักขึ้น และระบบทางเดินหายใจ (Respiratory System) ที่ต้องติดตามสมรรถภาพปอดและการแลกเปลี่ยนแก๊สอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึงระบบเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (Connective Tissue System) ซึ่งเกี่ยวข้องกับโรคทางภูมิคุ้มกันและโรคเนื้อเยื่อเกี่ยวพันบางชนิด เช่น โรคหนังแข็ง (Scleroderma) หรือโรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับภาวะ PH จึงจำเป็นต้องมีการดูแลจากแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่มร่วมด้วย เพื่อวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพจากหลายมิติอย่างรอบด้าน
แนวทางรักษาผู้ป่วยเฉพาะราย
ตัวอย่างหนึ่งของความซับซ้อนในการดูแลผู้ป่วย PH คือ ผู้ป่วยที่มีโรคเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (Connective Tissue Disease) อาจเริ่มต้นรักษากับแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม ก่อนแพทย์อาจส่งต่อให้แพทย์โรคหัวใจประเมินการทำงานของหัวใจด้วยการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงหัวใจ (Echocardiogram) เพื่อคัดกรองความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูง
ในขณะเดียวกัน ผู้ป่วยบางรายซึ่งมีภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูงจากลิ่มเลือดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension: CTEPH) อาจต้องเข้ารับการรักษาด้วยหัตถการผ่านสายสวนหลอดเลือด เพื่อขยายหลอดเลือดในปอดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำหัตถการหัวใจผ่านสายสวน ก่อนเข้าสู่กระบวนการติดตามสมรรถภาพปอดและระบบหายใจกับแพทย์โรคปอด
เป้าหมายคลินิกสหสาขาวิชาชีพ
การดูแลผู้ป่วย PH ของ Pulmonary Hypertension Clinic ดำเนินงานภายใต้แนวคิด Multidisciplinary Team หรือทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยแพทย์โรคหัวใจ แพทย์โรคปอด และแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม ที่ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด มี 4 กลไกสำคัญในการทำงานร่วมกัน
เป้าหมายของทีม Pulmonary Hypertension Clinic คือการยกระดับคุณภาพการดูแลผู้ป่วย PH ให้ได้รับการวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว เข้าถึงการรักษาที่เหมาะสม และได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยในระยะยาว
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