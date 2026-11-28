คลังซัดขาดพิโกไฟแนนซ์ไม่ชี้แจงข้อเท็จจริงเพิกถอนใบอนุญาตเด็ดขาด
กระทรวงการคลังสั่งเด็ดขาดให้ผู้ประกอบการพิโกไฟแนนซ์เข้าชี้แจงเรื่องร้องเรียนภายใน 3 ธ.ค. ไม่มาเพิกถอนใบอนุญาตทันที หวังคุ้มครองประชาชนจากสินเชื่อผิดวัตถุประสงค์
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. ภายใต้การกำกับดูแลของ กระทรวงการคลัง ได้ประกาศมาตรการเข้มข้นในการควบคุมกำกับดูแลผู้ประกอบการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด หรือ พิโกไฟแนนซ์ อย่างจริงจัง โดยผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน ได้ออกหนังสือเรียกผู้ประกอบการที่มีปัญหาเรื่องร้องเรียนจากประชาชนให้เข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการ
กำหนดเส้นตายที่สำคัญที่สุดสำหรับกรณีนี้คือวันที่ 3 ธันวาคม หากผู้ประกอบการรายใดไม่เข้าร่วมกระบวนการชี้แจงตามที่กำหนด จะถูกดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด โดยรวมถึงการสั่งระงับการดำเนินกิจการทันที และขั้นตอนสูงสุดคือการเสนอเรื่องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อขอเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ซึ่งเป็นการตัดสิทธิ์การทำธุรกิจสินเชื่ออย่างสิ้นเชิงAlso readเนเน่ รอยัล เปิดใจครั้งแรก พากย์เสียง Disney's Hexed พร้อมเปิดใจความฝันวัยเด็ก
รายละเอียดกระบวนการเรียกชี้แจงและกำหนดเวลาสำคัญ
ปัจจุบัน สศค. ได้ดำเนินการส่งหนังสือไปยังกลุ่มผู้ประกอบการพิโกไฟแนนซ์แล้วจำนวน 2 ฉบับ โดยฉบับแรกมีเนื้อหาเป็นการขอให้ส่งมอบเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการ ส่วนฉบับที่สองเป็นการเรียกตัวผู้ประกอบการเข้ามาชี้แจงด้วยตนเอง ซึ่งครบกำหนดตามเวลาที่ระบุไว้ในวันที่ 3 ธันวาคมนี้
การเรียกชี้แจงดังกล่าวไม่ได้หมายถึงการเรียกผู้ประกอบการทั้งหมดในตลาด แต่เป็นการคัดเลือกเฉพาะรายที่มีประวัติหรือประเด็นร้องเรียนจากประชาชนเข้ามา โดยในปัจจุบันมีรายชื่อผู้ประกอบการที่ถูกเรียกตัวเข้ามาชี้แจงประมาณ 10 ราย ซึ่งการตรวจสอบจะพุ่งเป้าไปที่พฤติกรรมการปล่อยสินเชื่อที่ผิดวัตถุประสงค์ หรือการกระทำใดๆ ที่ส่งผลให้ประชาชนผู้กู้ยืมได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจหรือจิตใจ
สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการบางส่วนที่ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจสอบ ได้เดินทางเข้ามาชี้แจงข้อมูลก่อนถึงกำหนดเวลาครบกำหนดแล้ว ได้แก่ บริษัท พี.เอฟ.เค จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแอปพลิเคชันทางการเงินที่มีชื่อแอปพลิเคชันคือ มีตัง และ โลนฮับ ขณะนี้ สศค. ยังคงอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเทียบเคียงระหว่างข้อร้องเรียนจากผู้เสียหาย กับคำชี้แจงของบริษัท เพื่อหาจุดบกพร่องหรือความไม่ถูกต้องn
ผู้เกี่ยวข้องคาดว่าจะสามารถสรุปผลเบื้องต้นของการตรวจสอบกรณีของบริษัท พี.เอฟ.เค จำกัด และผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ได้ในช่วงต้นสัปดาห์หน้า โดยผลสรุปนี้จะนำไปสู่การพิจารณาบทลงโทษที่เหมาะสมตามข้อเท็จจริงที่พบเห็น ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนและประชาชนทั่วไป
มาตรการลงโทษและกระบวนการเพิกถอนใบอนุญาต
ในกรณีที่พ้นกำหนดวันที่ 3 ธันวาคม แล้วพบว่าผู้ประกอบการรายใดไม่เดินทางเข้ามาชี้แจง ทาง สศค. จะส่งเจ้าหน้าที่โทรตามเพื่อติดตามสถานการณ์เป็นครั้งแรก หากผู้ประกอบการรายนั้นยังนิ่งเฉยไม่ตอบสนอง จะถูกจัดว่ามีพฤติกรรมน่าสงสัยและต้องถูกหักคะแนนจิตพิสัยทันที ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของมาตรการขั้นรุนแรง
หลังจากนั้น สศค. จะดำเนินมาตรการต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากการออกหนังสือแจ้งเตือนอย่างทางการ สั่งระงับการทำธุรกรรมทางการเงินทั้งหมด หรือบางส่วน ไปจนถึงขั้นการทำหนังสือเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อเข้าสู่กระบวนการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ซึ่งเป็นบทลงโทษขั้นสูงสุดตามกฎหมาย
ผลกระทบทางกฎหมายและข้อแตกต่างระหว่างมาตรการ
ความแตกต่างระหว่างการสั่งระงับและการเพิกถอนใบอนุญาตนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิทธิในการประกอบธุรกิจ การสั่งระงับอาจรวมถึงการห้ามทำธุรกรรมกับลูกค้ารายใหม่และลูกค้ารายเดิมทั้งหมด หรืออาจเป็นเพียงการห้ามรับลูกค้ารายใหม่เท่านั้น แต่การเพิกถอนใบอนุญาตถือเป็นขั้นเด็ดขาดที่สิทธิในการประกอบธุรกิจสินเชื่อจะถูกยกเลิกโดยสมบูรณ์
หากผู้ประกอบการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังฝืนใจแอบอ้างว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตและปล่อยสินเชื่อต่อไป จะถือว่าบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวกระทำผิดกฎหมายโดยไม่มีใบอนุญาตอย่างร้ายแรง ซึ่งมีความผิดทางอาญาและต้องรับโทษตามบทบัญญัติของกฎหมาย เพื่อเป็นการป้องปรามและไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบประชาชนต่อไป
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