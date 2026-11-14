คลังจัดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสงวดใหม่ 4,000 ล้านบาท ดอกเบี้ยสูงสุด 2.80%
กระทรวงการคลังประกาศขายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัส รุ่น 3 ปี และ 10 ปี วงเงิน 4,000 ล้านบาท ดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% เริ่มขาย 20 พฤศจิกายน 2569 ผ่านหลายช่องทาง
กระทรวงการคลัง เปิดเผยแผนการขาย พันธบัตรรัฐบาล ออมพลัส ในงวดถัดไป โดยมีวงเงินรวม 4,000 ล้านบาท เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมโครง การลงทุน ได้อย่างต่อเนื่องและได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่ารูปแบบเดิม ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงถึงรายละเอียดสำคัญของการจัดจำหน่ายในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้กรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ครั้งที่สอง เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคและนักลงทุนรายย่อยว่ามีตัวเลือกการออมทรัพย์ที่ปลอดภัยและได้ผลตอบแทนจูงใจ
รายละเอียดวงเงินและอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมพลัส
การจัดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสในงวดนี้จะเริ่มขึ้นในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 โดยแบ่งออกเป็นสองรุ่นอายุตามมาตรฐานเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุนที่มีระยะเวลาการออมแตกต่างกัน รุ่นแรกคือรุ่นอายุ 3 ปี ซึ่งกำหนดอัตราผลตอบแทนไว้ที่ร้อยละ 1.80 ต่อปี ส่วนรุ่นที่สองคือรุ่นอายุ 10 ปี ซึ่งนำเสนออัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าเพื่อชดเชยระยะเวลาการผูกพันที่更长 โดยมีอัตราผลตอบแทนสูงถึงร้อยละ 2.80 ต่อปีAlso readเร่งค้นหา 6 ลูกเรือ “วีนัส 14” สูญหายวันที่ 2 เฝ้าระวังน้ำมัน 2.8 แสนลิตร หวั่นรั่วไหลกระทบอ่าวไทย
อัตราดอกเบี้ยทั้งสองระดับนี้ได้รับการออกแบบมาให้มีความน่าดึงดูดใจมากขึ้นเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบอื่นในตลาด โดยกระทรวงการคลังยืนยันว่าอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะถูกกำหนดไว้เช่นเดียวกับการขายพันธบัตรรุ่นก่อนหน้า เพื่อคงความสม่ำเสมอของนโยบายการเงินและสร้างความชัดเจนให้กับประชาชนที่สนใจลงทุนในภาครัฐ
กลไกการจำหน่ายผ่านช่องทางดิจิทัลหลากหลาย
จุดเด่นสำคัญของการเปิดจำหน่ายพันธบัตรรุ่นนี้คือการขยายช่องทางการเข้าถึงให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อได้ง่ายขึ้นผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล กระทรวงการคลังได้เพิ่มช่องทางจำหน่ายที่หลากหลายมากกว่าเดิม โดยครอบคลุมทั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังผ่านระบบวอลเล็ทของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สลก.) การติดต่อผ่านธนาคารพาณิชย์โดยตรง การซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ และแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันสตรีมมิ่ง
การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายนี้สะท้อนถึงนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดขั้นตอนและอุปสรรคทางการเงิน ทำให้ประชาชนสามารถเลือกรูปแบบการออมที่เหมาะสมกับนิสัยทางการเงินของตนเองได้ทันทีโดยไม่ต้องเดินทางไปยังสาขาธนาคารในบางกรณี สำหรับผู้ใช้งานวอลเล็ทในแอปพลิเคชันเป๋าตัง จะได้สิทธิในการรับพันธบัตรทันทีตามจำนวนเงินที่ชำระเงินในวันเริ่มเสนอขาย
กำหนดการซื้อและขั้นตอนการรับพันธบัตร
ขั้นตอนการจองซื้อแบ่งออกเป็นสองช่วงเวลาหลักเพื่อให้ครอบคลุมผู้ลงทุนทุกกลุ่ม สำหรับผู้ที่เลือกซื้อผ่านวอลเล็ทในแอปพลิเคชันเป๋าตัง จะทำการชำระเงินและรับพันธบัตรได้ตามจำนวนเงินที่ซื้อทันทีในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2569 ขณะที่กลุ่มผู้ลงทุนที่เลือกซื้อผ่านธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ และแอปพลิเคชันสตรีมมิ่ง จะต้องทำรายการจองซื้อในช่วงวันที่ 23 ถึง 25 พฤศจิกายน 2569
หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการจองซื้อในช่วงวันที่ 23 ถึง 25 พฤศจิกายน 2569 ผู้ลงทุนทุกรายจะต้องรอรับพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสอย่างชัดเจนและแน่นอน โดยกระบวนการนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการจัดการธุรกรรมผ่านระบบธนาคารทั่วไปหรือผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตจัดจำหน่าย
เป้าหมายการสร้างรายได้และผลตอบแทนให้ผู้ลงทุน
โครงการพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนคนไทยได้มีส่วนร่วมในการลงทุนกับรัฐบาลโดยตรง ซึ่งถือเป็นเครื่องมือการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดและได้รับหลักประกันจากรัฐบาลการันตีผลตอบแทน การเสนอขายในวงเงิน 4,000 ล้านบาทครั้งนี้จึงเป็นมาตรการสำคัญในการกระจายโอกาสทางการเงินสู่ประชาชนรากหญ้าและกลุ่มผู้เกษียณอายุที่ต้องการความมั่นคง
ความสำเร็จของการขยายช่องทางการขายผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ไม่ได้เพียงแค่เพิ่มปริมาณผู้ซื้อเท่านั้น แต่ยังเป็นการยกระดับมาตรฐานบริการทางการเงินของภาครัฐให้ทันสมัย สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในยุคดิจิทัล ทำให้คำว่า "พลัส" ในชื่อโครงการสื่อถึงความได้เปรียบในหลายมิติ ทั้งผลตอบแทนที่สูงขึ้น ช่องทางที่สะดวกขึ้น และความสะดวกสบายในการบริหารจัดการเงินออมส่วนตัว
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