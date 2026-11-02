คลังปัดเป่ารายได้อัตราชลธ 69 ทะลุ 2.94 ล้านล้านสูงเกินเป้า
กระทรวงการคลังเผยปีงบ 69 มีรายได้สุทธิทะลุ 2.94 ล้านล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย พร้อมวิเคราะห์ปัจจัยหนุนเศรษฐกิจฟื้นฟู
กระทรวงการคลัง เปิดเผยผลการดำเนินงานด้านการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ซึ่งครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2569 ผลปรากฏว่ารายได้รวมทั้งสี่ยังคงอยู่ในทิศทางที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศที่ขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น และผลประกอบการของภาคธุรกิจโดยเฉพาะกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันและกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าที่มีกำไรสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้
รายได้รวมทะลุเป้าการประมาณการ
จากข้อมูลสรุปยอดการจัดเก็บรายได้รวมทั้งหมด พบว่ารัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้เข้าคลังได้สูงถึง 3.58 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 5.7 ซึ่งเป็นผลจากการประมาณการรายได้ที่ต่ำกว่าความเป็นจริงประมาณ 89,440 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.6 ของรายได้รวม ซึ่งตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของระบบภาษีไทยที่ยังคงแข็งแกร่งแม้ในสภาวะที่มีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในบางช่วงเวลาAlso readสอน.เร่งจ่ายเงินชดเชยตัดอ้อยสด 69 บาท พร้อมระบบดิจิทัล NSW ลดขั้นตอนธุรกิจ
ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้รายได้สูงกว่าเป้าหมายมาจากสามเสาหลักสำคัญ ได้แก่ การบริโภคภายในประเทศที่ฟื้นตัวอย่างยั่งยืนจากรายได้ของครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น ราคาสินค้าพลังงานที่สูงขึ้นซึ่งส่งผลโดยตรงต่อฐานภาษี และสถานะทางการเงินที่เข้มแข็งของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลังงาน ซึ่งนำไปสู่การขยายตัวของการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงกว่าประมาณการเดิมอย่างชัดเจน
กรมสรรพากรจัดเก็บสูงสุดกว่าเป้า
เมื่อพิจารณาแยกตามหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดเก็บรายได้ พบว่ากรมสรรพากรเป็นหน่วยงานหลักที่ทำผลงานได้โดดเด่นที่สุด โดยจัดเก็บรายได้ได้สูงถึง 2.52 ล้านล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายประมาณการถึง 75,012 ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการติดตามและจัดเก็บภาษีจากภาคธุรกิจและภาคประชาชนได้อย่างครบถ้วน ในขณะที่กรมธนารักษ์และส่วนราชการอื่นๆ จัดเก็บรายได้ได้รวมกันที่ 177,118 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 12,318 ล้านบาท
ส่วนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจก็มีการนำส่งรายได้เข้าคลังสูงถึง 2.03 แสนล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 20,626 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางการเงินของสถาบันการเงินของรัฐ อย่างไรก็ตาม กรมสรรพสามิตจัดเก็บรายได้ได้ 5.65 แสนล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย 12,446 ล้านบาท และกรมศุลกากรจัดเก็บได้ 1.16 แสนล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 6,070 ล้านบาท ส่งผลให้รายได้จากภาคส่วนนี้ยังต้องเร่งรัดการดำเนินการต่อไป
รายจ่ายคืนภาษีสูงกว่าประมาณการ
แม้ว่ารายได้รวมจะสูงเกินเป้าหมาย แต่รัฐบาลมีนโยบายเร่งคืนเงินได้นิติบุคคลให้กับผู้ประกอบการที่มีความถูกต้องในการเสียภาษี เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางธุรกิจและบรรเทาภาระทางการเงินในช่วงที่ดอกเบี้ยอาจมีแนวโน้มผันผวน ทำให้ยอดเงินคืนภาษีสูงกว่าประมาณการเดิม นอกจากนี้ยังมีการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ อปท. สูงกว่าเป้าหมายเช่นกัน ส่งผลให้ยอดรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการคืนภาษีและการจัดสรรสูงถึง 1.57 แสนล้านบาทสำหรับส่วนของการจัดสรรภาษีให้ อปท.
เมื่อหักลบกับรายจ่ายคืนภาษีรวม 4.78 แสนล้านบาท และรายจ่ายอื่นๆ ตามโครงสร้างงบประมาณแล้ว ปีงบประมาณ 2569 รัฐบาลยังคงมีรายได้สุทธิหลังหักรายจ่ายคืนและจัดสรรต่างๆ สูงถึง 2.94 ล้านล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 27,497 ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อนหน้าประมาณ 122,344 ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ฐานะทางการคลังมั่นคงตามกรอบวินัย
ด้านฐานะทางการเงินภาพรวมตามระบบกระแสเงินสดในปีงบประมาณ 2569 รัฐบาลมีการเบิกจ่ายงบประมาณสูงถึง 3.92 ล้านล้านบาท เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ภาครัฐบาลจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณจำนวน 894,488 ล้านบาท ทำให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2569 มีจำนวนทั้งสิ้น 575,653 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนถึงเสถียรภาพทางการคลังที่มีความมั่นคงและสามารถบริหารจัดการได้ตามกรอบวินัยทางการเงินการคลังที่กำหนดไว้
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