คลังแจงนโยบาย STI:รถไฟสองขบวน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย
กระทรวงการคลังเสนอกรอบนโยบาย STI ยกระดับอุตสาหกรรมดั้งเดิมคู่ไปกับการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพื่อแก้หนี้ครัวเรือน 85% และเปลี่ยนผ่านพลังงาน ลดความเสี่ยงเศรษฐกิจไทย
นายสันติธาร เสถียรไทย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ กระทรวงการคลัง เปิดเผยแนวคิดนโยบายเศรษฐกิจใหม่ในนาม STI หรือสติ เพื่อเป็นกรอบหลักในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่งและรับมือกับความท้าทายระดับโลก โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความเติบโตที่ทั่วถึงผ่านกลไกที่เรียกว่า รถไฟสองขบวน ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่ไปกับการยกระดับอุตสาหกรรมดั้งเดิมไปพร้อมกัน
เสถียรภาพทางการเงินและหนี้ครัวเรือน
นายสันติธาร เสถียรไทย ชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญกับแรงกระแทกเชิงโครงสร้างอย่างรุนแรง โดยเสถียรภาพของภาคประชาชนมีความเปราะบางสูงมาก สะท้อนจากตัวเลขหนี้ครัวเรือนที่พุ่งสูงถึง 85% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือคิดเป็น 85% ของ GDP ซึ่งถือเป็นระดับที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย แม้ว่าหนี้สาธารณะของภาครัฐจะอยู่ที่ 68% ของ GDP และต้องติดตามอย่างใกล้ชิด แต่ภาครัฐยังมีเกราะป้องกันที่ดีกว่าเนื่องจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้ปรับแนวโน้มจากลบเป็นมีเสถียรภาพ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอยู่ที่ 2.09% ซึ่งต่ำกว่าหลายประเทศหลักในโลกAlso readคลังชูยุทธศาสตร์ STI รับมือโลกร้อน เร่งเปลี่ยนผ่านพลังงาน ดัน ศก.สู่ Second Take-off
ความเปราะบางพลังงานและการเปลี่ยนผ่านดิจิทัล
ในส่วนของความพยายามในการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจ นายสันติธาร เสถียรไทย เน้นย้ำว่าไทยมีความเสี่ยงด้านพลังงานสูงเนื่องจากพึ่งพาการนำเข้าพลังงานและก๊าซในสัดส่วน 8% ของ GDP ซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุดในเอเชีย จึงจำเป็นต้องเร่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเพื่อสร้างความมั่นคง ส่วนการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลนั้น ผลการศึกษาที่จัดทำร่วมกับธนาคารโลกพบว่าภาคธุรกิจไทยนำปัญญาประดิษฐ์มาสร้างผลิตภาพได้จริงเพียง 12% เท่านั้น ซึ่งห่างไกลจากสหรัฐอเมริกาที่มีสัดส่วนสูงถึง 43% แสดงให้เห็นช่องว่างในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ
รถไฟสองขบวนสร้างโอกาสเข้าถึงอุตสาหกรรมใหม่
นายสันติธาร เสถียรไทย อธิบายโมเดลรถไฟสองขบวนโดยขบวนแรกคือรถไฟความเร็วสูงที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่น AI เซมิคอนดักเตอร์ และ PCB ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูง แต่ปัจจุบันยังมีข้อจำกัดเนื่องจากผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมและแรงงานไทยมีโอกาสเข้าร่วมไม่มาก รัฐบาลจึงต้องปรับเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ใหม่เพื่อให้การลงทุนต่างชาติถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านเงื่อนไขการจ้างงานคนไทย การวิจัยและพัฒนาหรือ R&D และการใช้ซัพพลายเชนในประเทศภายใต้แนวคิด Make with Thailand
รับมือทาสอัลกอริทึมและการเติบโตที่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
นายสันติธาร เสถียรไทย ยังเตือนเรื่องความท้าทายจากการตกเป็นทาสของอัลกอริทึมที่ส่งผลต่อการรับรู้ชีวิตประจำวัน ดังนั้นสังคมต้องมีสติในการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันเพื่อดึงความเป็นมนุษย์กลับมา โดยมุ่งหมายให้เศรษฐกิจทั้งสองขบวนเติบโตไปพร้อมกันเพื่อให้ประชากรและผู้ประกอบการรายย่อยไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ขณะเดียวกันปัจจัยสนับสนุนอีกด้านคือการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว การบริโภคภาคเอกชนที่ได้รับอานิสงส์จากเงินเฟ้อชะลอตัวและการใช้จ่ายภาครัฐที่มีคุณภาพดีขึ้น
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