คลังเดินหน้าเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการใหม่เข้มข้น ลดจำนวนผู้รับสิทธิ พร้อมเร่งปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส

ปลัดกระทรวงการคลังเผยที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการฯ จะสรุปเงื่อนไขลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ เพิ่มเกณฑ์เข้มข้นเพื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้น้อยแท้จริง คาดเหลือผู้รับสิทธิน้อยกว่า 13.2 ล้านคน พร้อมย้ำวันสุดท้ายลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ยังมีสิทธิเหลือกว่า 4 ล้านสิทธิ
นายลวรณ แสงสนิท ปลัด กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า วันนี้ (29 พ. ค. ) เวลา 13.30 น. คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อ เศรษฐกิจ ฐานรากและสังคมจะมีการประชุมเพื่อสรุปเงื่อนไขการลงทะเบียนโครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใหม่ทั้งหมด เพื่อส่งเรื่องให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.
) พิจารณาเห็นชอบโดยเร็วที่สุด ก่อนจะให้มีการเปิดลงทะเบียนใหม่ต่อไป ทั้งนี้ เบื้องต้นคาดว่าจะมีการเพิ่มเกณฑ์ในการพิจารณาใหม่ เพื่อความเข้มข้น อีก 2-3 เกณฑ์ เพื่อให้การคัดกรองผู้ที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังจากนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้รายได้น้อยอย่างแท้จริง ซึ่งคาดว่าจะทำให้เหลือผู้ได้รับสิทธิน้อยกว่า 13.2 ล้านคนแน่นอน โดยเกณฑ์ใหม่จะมีความเข้มข้นมากขึ้นเพื่อตอบสนองต่อข้อวิจารณ์ที่ผ่านมาว่ามีผู้ที่ไม่ใช่คนจนอย่างแท้จริงถือบัตรสวัสดิการอยู่จำนวนมาก ทำให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณโดยไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การใช้เทคโนโลยีในการคัดกรองจะช่วยให้รัฐสามารถระบุกลุ่มเป้าหมายได้แม่นยำยิ่งขึ้น โดยอาจมีการเชื่อมข้อมูลกับฐานข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลการถือครองทรัพย์สิน ข้อมูลภาษี และข้อมูลการใช้จ่าย เพื่อประเมินสถานะทางเศรษฐกิจของผู้สมัครอย่างรอบด้าน นอกจากนี้ยังอาจมีการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม เช่น การตรวจสอบรายได้ครัวเรือน การตรวจสอบการถือครองที่ดิน หรือการตรวจสอบยานพาหนะที่มีมูลค่าสูง เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ได้รับสิทธิเป็นผู้มีรายได้น้อยจริงๆ และไม่ใช่ผู้ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ การปรับปรุงเกณฑ์นี้จะช่วยลดจำนวนผู้ได้รับสิทธิลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งรัฐสามารถนำงบประมาณที่ประหยัดได้ไปใช้ในโครงการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากขึ้น สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการเดิมจะต้องผ่านการคัดกรองใหม่ตามเกณฑ์ที่ปรับปรุง โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการตรวจคัดกรอง 2 เดือนแรก ดังนั้นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการที่ผ่านเกณฑ์ใหม่ในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมก็ยังจะได้รับสิทธิต่อใน 2 เดือนหลังคือเดือนสิงหาคมถึงกันยายน โดยผู้ที่หลุดจากสิทธินี้ อาจจะได้รับสิทธิในโครงการไทยช่วยไทย พลัส 60/40 แทน ซึ่งขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาว่าจะให้ได้รับสิทธิผ่านวิธีการแบบใด เช่น การโอนเงินผ่านบัตรสวัสดิการเดิมหรือการให้สิทธิผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยโครงการไทยช่วยไทย พลัส 60/40 เป็นโครงการที่รัฐบาลออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่เศรษฐกิจฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด-19 โดยรัฐจะร่วมจ่ายค่าสินค้าและบริการให้กับประชาชนในอัตราส่วน 60 ต่อ 40 หรือรัฐจ่าย 60% และประชาชนจ่าย 40% สูงสุดไม่เกิน 1,500 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งมีวงเงินรวม 30 ล้านสิทธิ โดยประชาชนที่เคยได้รับสิทธิจากโครงการคนละครึ่งและโครงการเพิ่มกำลังซื้อจะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้ได้ ในส่วนของภาพรวมการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย พลัส 60/40 ในวันนี้ (29 พ.
ค. ) ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียน ยังคงเป็นไปตามคาด โดยยืนยันว่าจำนวน 30 ล้านสิทธิเพียงพอสำหรับทุกคน และยังมีเวลาลงทะเบียนได้จนถึง 22.00 น.
ส่วนกรณีของร้านค้าเดิมในโครงการคนละครึ่งพลัส จำนวน 1 ล้านร้านค้า ได้เข้ามากดยืนยันสิทธิแล้ว 6 แสนร้านค้า ซึ่งเหลืออีก 3 แสนร้านค้าที่ต้องเข้ามากดยืนยัน เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการใช้จ่ายในวันที่ 1 มิถุนายน ขณะที่ร้านค้าลงทะเบียนใหม่มีประมาณ 4 หมื่นร้านค้า ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยว่าร้านค้ามีอยู่จริงตามที่แจ้ง สำหรับข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิในโครงการไทยช่วยไทย พลัส 60/40 ณ วันที่ 29 พ.
ค. 2569 เวลา 11.05 น. พบว่ามีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า 25.8 ล้านสิทธิ จากทั้งหมด 30 ล้านสิทธิ โดยยังเหลือสิทธิอีกราว 4.18 ล้านสิทธิ ซึ่งประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้จนถึงเวลา 22.00 น.
ของวันนี้ทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยผู้ที่ลงทะเบียนแล้วสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนเป็นต้นไป ทางร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการก็ต้องเตรียมความพร้อมในการรับชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวด้วย โครงการนี้คาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภา
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เกณฑ์คัดกรองใหม่ ไทยช่วยไทยพลัส กระทรวงการคลัง ผู้มีรายได้น้อย
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
สภาพอากาศวันนี้ (29 ต.ค.66) เตือน'กทม.-ตอ.-ใต้'ฝนตกหนัก 60%ของพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศวันนี้(29 ต.ค.66) ฝนตกทั่วไทย 40-60% ของพื้นที่ กทม.และปริมณฑลฝนตกหนัก 60%
Read more »
(คลิป)เสียหายหนัก! แล้งร้อนทะลุ40องศาต่อเนื่อง ส่งผล“ทุเรียน”เสิงสางโคราชร่วงเกลื่อน คาดทำผลผลิตต่ำเป้า60%ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- แล้งและร้อนทะลุ 40 องศาต่อเนื่อง ส่งผล “ทุเรียน” ดัง เสิงสางโคราช ที่กำลังติดผล สลัดผลทิ้งร่วงหล่นเสียหายเป็นจำนวนมาก เกษตรกรโอดเลวร้ายกว่าทุกปีแถมทำต้นทุนพุ่ง คาดผลผลิตต่ำกว่าเป้าตั้งเอาไว้ 40-60%
Read more »
Asset Allocation ยุคใหม่: เมื่อสูตรเดิมใช้ไม่ได้ในโลกที่ไม่เหมือนเดิมสูตรการลงทุน 60/40 (หุ้น 60% และพันธบัตร 40%) ไม่สามารถกระจายความเสี่ยงได้ดีอีกต่อไป และเสนอให้จำกัดสัดส่วนของหุ้นและพันธบัตรรวมกันไว้สูงสุดแค่ 60%
Read more »
นายกรัฐมนตรีประชุม ครม.พิจารณาโครงการ'ไทยช่วยไทยพลัส' 400,000 ล้านบาทช่วยกลุ่มเปราะบางนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุม ครม.พิจารณาโครงการ'ไทยช่วยไทยพลัส' วงเงิน 4 แสนล้านบาท มุ่งช่วยกลุ่มเปราะบางแบบรัฐร่วมจ่าย 60:40 พร้อมแถลงข่าวเที่ยงวันนี้โครงการดังกล่าวเป็นรูปแบบใหม่ที่รัฐบาลจะร่วมจ่าย 60% และให้ประชาชนจ่าย 40% เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ
Read more »
รัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทย พลัส 60/40 ช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากรัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทย พลัส 60/40 เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชน และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยรัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% และประชาชนร่วมจ่าย 40% สำหรับค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้า และบริการที่เข้าร่วมโครงการ
Read more »
เตือนอีกครั้ง ไทยช่วยไทย พลัส 60/40 เปิดลงทะเบียนพรุ่งนี้ รัฐช่วยจ่ายสูงสุด 60% กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศรัฐบาลเปิดโครงการ 'ไทยช่วยไทย พลัส 60/40' ลดภาระค่าครองชีพประชาชน รัฐช่วย 60% ประชาชนร่วมจ่าย 40% ลงทะเบียน 25 พ.ค. 2569 นี้
Read more »