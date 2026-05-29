Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

คลังเดินหน้าเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการใหม่เข้มข้น ลดจำนวนผู้รับสิทธิ พร้อมเร่งปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส

เศรษฐกิจ News

คลังเดินหน้าเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการใหม่เข้มข้น ลดจำนวนผู้รับสิทธิ พร้อมเร่งปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกณฑ์คัดกรองใหม่ไทยช่วยไทยพลัส
📆5/29/2026 4:42 AM
📰PostToday
159 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 84% · Publisher: 51%

ปลัดกระทรวงการคลังเผยที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการฯ จะสรุปเงื่อนไขลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ เพิ่มเกณฑ์เข้มข้นเพื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้น้อยแท้จริง คาดเหลือผู้รับสิทธิน้อยกว่า 13.2 ล้านคน พร้อมย้ำวันสุดท้ายลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ยังมีสิทธิเหลือกว่า 4 ล้านสิทธิ

นายลวรณ แสงสนิท ปลัด กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า วันนี้ (29 พ. ค. ) เวลา 13.30 น. คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อ เศรษฐกิจ ฐานรากและสังคมจะมีการประชุมเพื่อสรุปเงื่อนไขการลงทะเบียนโครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใหม่ทั้งหมด เพื่อส่งเรื่องให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.

) พิจารณาเห็นชอบโดยเร็วที่สุด ก่อนจะให้มีการเปิดลงทะเบียนใหม่ต่อไป ทั้งนี้ เบื้องต้นคาดว่าจะมีการเพิ่มเกณฑ์ในการพิจารณาใหม่ เพื่อความเข้มข้น อีก 2-3 เกณฑ์ เพื่อให้การคัดกรองผู้ที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังจากนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้รายได้น้อยอย่างแท้จริง ซึ่งคาดว่าจะทำให้เหลือผู้ได้รับสิทธิน้อยกว่า 13.2 ล้านคนแน่นอน โดยเกณฑ์ใหม่จะมีความเข้มข้นมากขึ้นเพื่อตอบสนองต่อข้อวิจารณ์ที่ผ่านมาว่ามีผู้ที่ไม่ใช่คนจนอย่างแท้จริงถือบัตรสวัสดิการอยู่จำนวนมาก ทำให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณโดยไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การใช้เทคโนโลยีในการคัดกรองจะช่วยให้รัฐสามารถระบุกลุ่มเป้าหมายได้แม่นยำยิ่งขึ้น โดยอาจมีการเชื่อมข้อมูลกับฐานข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลการถือครองทรัพย์สิน ข้อมูลภาษี และข้อมูลการใช้จ่าย เพื่อประเมินสถานะทางเศรษฐกิจของผู้สมัครอย่างรอบด้าน นอกจากนี้ยังอาจมีการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม เช่น การตรวจสอบรายได้ครัวเรือน การตรวจสอบการถือครองที่ดิน หรือการตรวจสอบยานพาหนะที่มีมูลค่าสูง เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ได้รับสิทธิเป็นผู้มีรายได้น้อยจริงๆ และไม่ใช่ผู้ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ การปรับปรุงเกณฑ์นี้จะช่วยลดจำนวนผู้ได้รับสิทธิลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งรัฐสามารถนำงบประมาณที่ประหยัดได้ไปใช้ในโครงการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากขึ้น สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการเดิมจะต้องผ่านการคัดกรองใหม่ตามเกณฑ์ที่ปรับปรุง โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการตรวจคัดกรอง 2 เดือนแรก ดังนั้นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการที่ผ่านเกณฑ์ใหม่ในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมก็ยังจะได้รับสิทธิต่อใน 2 เดือนหลังคือเดือนสิงหาคมถึงกันยายน โดยผู้ที่หลุดจากสิทธินี้ อาจจะได้รับสิทธิในโครงการไทยช่วยไทย พลัส 60/40 แทน ซึ่งขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาว่าจะให้ได้รับสิทธิผ่านวิธีการแบบใด เช่น การโอนเงินผ่านบัตรสวัสดิการเดิมหรือการให้สิทธิผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยโครงการไทยช่วยไทย พลัส 60/40 เป็นโครงการที่รัฐบาลออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่เศรษฐกิจฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด-19 โดยรัฐจะร่วมจ่ายค่าสินค้าและบริการให้กับประชาชนในอัตราส่วน 60 ต่อ 40 หรือรัฐจ่าย 60% และประชาชนจ่าย 40% สูงสุดไม่เกิน 1,500 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งมีวงเงินรวม 30 ล้านสิทธิ โดยประชาชนที่เคยได้รับสิทธิจากโครงการคนละครึ่งและโครงการเพิ่มกำลังซื้อจะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้ได้ ในส่วนของภาพรวมการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย พลัส 60/40 ในวันนี้ (29 พ.

ค. ) ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียน ยังคงเป็นไปตามคาด โดยยืนยันว่าจำนวน 30 ล้านสิทธิเพียงพอสำหรับทุกคน และยังมีเวลาลงทะเบียนได้จนถึง 22.00 น.

ส่วนกรณีของร้านค้าเดิมในโครงการคนละครึ่งพลัส จำนวน 1 ล้านร้านค้า ได้เข้ามากดยืนยันสิทธิแล้ว 6 แสนร้านค้า ซึ่งเหลืออีก 3 แสนร้านค้าที่ต้องเข้ามากดยืนยัน เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการใช้จ่ายในวันที่ 1 มิถุนายน ขณะที่ร้านค้าลงทะเบียนใหม่มีประมาณ 4 หมื่นร้านค้า ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยว่าร้านค้ามีอยู่จริงตามที่แจ้ง สำหรับข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิในโครงการไทยช่วยไทย พลัส 60/40 ณ วันที่ 29 พ.

ค. 2569 เวลา 11.05 น. พบว่ามีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า 25.8 ล้านสิทธิ จากทั้งหมด 30 ล้านสิทธิ โดยยังเหลือสิทธิอีกราว 4.18 ล้านสิทธิ ซึ่งประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้จนถึงเวลา 22.00 น.

ของวันนี้ทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยผู้ที่ลงทะเบียนแล้วสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนเป็นต้นไป ทางร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการก็ต้องเตรียมความพร้อมในการรับชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวด้วย โครงการนี้คาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภา

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PostToday /  🏆 50. in TH

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เกณฑ์คัดกรองใหม่ ไทยช่วยไทยพลัส กระทรวงการคลัง ผู้มีรายได้น้อย

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

สภาพอากาศวันนี้ (29 ต.ค.66) เตือน'กทม.-ตอ.-ใต้'ฝนตกหนัก 60%ของพื้นที่สภาพอากาศวันนี้ (29 ต.ค.66) เตือน'กทม.-ตอ.-ใต้'ฝนตกหนัก 60%ของพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศวันนี้(29 ต.ค.66) ฝนตกทั่วไทย 40-60% ของพื้นที่ กทม.และปริมณฑลฝนตกหนัก 60%
Read more »

(คลิป)เสียหายหนัก! แล้งร้อนทะลุ40องศาต่อเนื่อง ส่งผล“ทุเรียน”เสิงสางโคราชร่วงเกลื่อน คาดทำผลผลิตต่ำเป้า60%(คลิป)เสียหายหนัก! แล้งร้อนทะลุ40องศาต่อเนื่อง ส่งผล“ทุเรียน”เสิงสางโคราชร่วงเกลื่อน คาดทำผลผลิตต่ำเป้า60%ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- แล้งและร้อนทะลุ 40 องศาต่อเนื่อง ส่งผล “ทุเรียน” ดัง เสิงสางโคราช ที่กำลังติดผล สลัดผลทิ้งร่วงหล่นเสียหายเป็นจำนวนมาก เกษตรกรโอดเลวร้ายกว่าทุกปีแถมทำต้นทุนพุ่ง คาดผลผลิตต่ำกว่าเป้าตั้งเอาไว้ 40-60%
Read more »

Asset Allocation ยุคใหม่: เมื่อสูตรเดิมใช้ไม่ได้ในโลกที่ไม่เหมือนเดิมAsset Allocation ยุคใหม่: เมื่อสูตรเดิมใช้ไม่ได้ในโลกที่ไม่เหมือนเดิมสูตรการลงทุน 60/40 (หุ้น 60% และพันธบัตร 40%) ไม่สามารถกระจายความเสี่ยงได้ดีอีกต่อไป และเสนอให้จำกัดสัดส่วนของหุ้นและพันธบัตรรวมกันไว้สูงสุดแค่ 60%
Read more »

นายกรัฐมนตรีประชุม ครม.พิจารณาโครงการ'ไทยช่วยไทยพลัส' 400,000 ล้านบาทช่วยกลุ่มเปราะบางนายกรัฐมนตรีประชุม ครม.พิจารณาโครงการ'ไทยช่วยไทยพลัส' 400,000 ล้านบาทช่วยกลุ่มเปราะบางนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุม ครม.พิจารณาโครงการ'ไทยช่วยไทยพลัส' วงเงิน 4 แสนล้านบาท มุ่งช่วยกลุ่มเปราะบางแบบรัฐร่วมจ่าย 60:40 พร้อมแถลงข่าวเที่ยงวันนี้โครงการดังกล่าวเป็นรูปแบบใหม่ที่รัฐบาลจะร่วมจ่าย 60% และให้ประชาชนจ่าย 40% เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ
Read more »

รัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทย พลัส 60/40 ช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากรัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทย พลัส 60/40 ช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากรัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทย พลัส 60/40 เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชน และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยรัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% และประชาชนร่วมจ่าย 40% สำหรับค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้า และบริการที่เข้าร่วมโครงการ
Read more »

เตือนอีกครั้ง ไทยช่วยไทย พลัส 60/40 เปิดลงทะเบียนพรุ่งนี้ รัฐช่วยจ่ายสูงสุด 60% กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศเตือนอีกครั้ง ไทยช่วยไทย พลัส 60/40 เปิดลงทะเบียนพรุ่งนี้ รัฐช่วยจ่ายสูงสุด 60% กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศรัฐบาลเปิดโครงการ 'ไทยช่วยไทย พลัส 60/40' ลดภาระค่าครองชีพประชาชน รัฐช่วย 60% ประชาชนร่วมจ่าย 40% ลงทะเบียน 25 พ.ค. 2569 นี้
Read more »



Render Time: 2026-05-29 07:42:15