คลังเตรียมออกพันธบัตรออมทรัพย์ 3 หมื่นล้านบาท ปลาย พ.ค.ระดมทุนหนุน 'ไทยช่วยไทยพลัส'

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จะมีการออกพันธบัตรออมทรัพย์ (Savings Bond) วงเงินรวมประมาณ 30,000 ล้านบาท สำหรับปีงบประมาณ 2569 ซึ่งจะเน้นการจำหน่ายผ่านช่องทางดิจิทัล เนื่องจากมีความสะดวกและเข้าถึงกลุ่มลูกค้ารายย่อยได้กว้างขวาง
คลัง เตรียมออก พันธบัตรออมทรัพย์ 3 หมื่นล้านบาท ปลาย พ. ค. ระดมทุนหนุน ' ไทยช่วยไทยพลัส ' ชู ดอกเบี้ยพิเศษ สูงกว่าตลาดพันธบัตร แหล่งข่าวระดับสูงจากกระทรวงการ คลัง เปิดเผยว่า สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.
) จะมีการออกพันธบัตรออมทรัพย์ (Savings Bond) วงเงินรวมประมาณ 30,000 ล้านบาท สำหรับปีงบประมาณ 2569 โดยจะเห็นรายละเอียดช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ ซึ่งจะเน้นการจำหน่ายผ่านช่องทางดิจิทัล เนื่องจากมีความสะดวกและเข้าถึงกลุ่มลูกค้ารายย่อยได้กว้างขวาง ทั้งนี้ สบน.
กำลังพิจารณาช่วงอายุของพันธบัตร ซึ่งอาจแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นระยะสั้น (3 ปี หรือ 5 ปี) และรุ่นระยะยาว (5 ปี หรือ 10 ปี) เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของนักลงทุนทุกกลุ่ม ขณะที่อัตราดอกเบี้ยนั้น จะมีการอ้างอิงกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในตลาด ซึ่งปัจจุบันปรับตัวสูงขึ้นแล้ว เช่น พันธบัตรอายุ 5 ปี อยู่ที่ประมาณ 1.6% โดยทาง สบน.
มีแนวโน้มจะบวกอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพิ่มเติมให้เพื่อจูงใจผู้ลงทุน เนื่องจากปัจจุบันมีกลุ่มลูกค้าเดิมที่พันธบัตรครบกำหนดอายุให้ความสนใจสอบถามเข้ามาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการออกพันธบัตรออมทรัพย์ครั้งนี้ จะเป็นการระดมทุนเพื่อกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ซึ่งปัจจุบัน สบน.
ได้ดำเนินการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณปีนี้ไปแล้วประมาณ 50-60% ของวงเงินทั้งหมด โดยข้อมูล 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2569 รัฐบาลกู้ชดเชยขาดดุลแล้วกว่า 646,129 ล้านบาท ทั้งนี้ จะเป็นการระดมทุนเพื่อรองรับโครงการของรัฐบาลตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนดไว้ ภายใต้การออกพ. ร.
ก. กู้เงิน 4 แสนล้านบาท คาดว่าจะเป็นโครงไทยช่วยไทยพลัส ที่ดำเนินการผ่านโครงการคนละครึ่งพลัส และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนเร็วๆ นี้ สำหรับพ. ร. ก.
กู้เงิน 4 แสนล้านบาท มีผลบังคับใช้แล้ว เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา ขั้นตอนหลังจากนี้ กระทรวงการคลังจะเสนอ คณะรัฐมนตรี (ครม. ) ในการประชุม 12 พฤษภาคมนี้ อนุมัติปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะครั้งที่ 2 โดยเป็นการเพิ่มแผนการก่อหนี้ใหม่วงเงิน 200,000 ล้านบาท เพื่อเดินหน้าการกู้เงิ
