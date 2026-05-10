Head Topics

คลังเตรียมออกพันธบัตรออมทรัพย์ 3 หมื่นล้านบาท ปลาย พ.ค.ระดมทุนหนุน 'ไทยช่วยไทยพลัส'

คลัง News

คลังเตรียมออกพันธบัตรออมทรัพย์ 3 หมื่นล้านบาท ปลาย พ.ค.ระดมทุนหนุน 'ไทยช่วยไทยพลัส'
คลังพันธบัตรออมทรัพย์ไทยช่วยไทยพลัส
📆5/10/2026 4:26 AM
📰Thansettakij
81 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 57% · Publisher: 63%

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จะมีการออกพันธบัตรออมทรัพย์ (Savings Bond) วงเงินรวมประมาณ 30,000 ล้านบาท สำหรับปีงบประมาณ 2569 ซึ่งจะเน้นการจำหน่ายผ่านช่องทางดิจิทัล เนื่องจากมีความสะดวกและเข้าถึงกลุ่มลูกค้ารายย่อยได้กว้างขวาง

คลัง เตรียมออก พันธบัตรออมทรัพย์ 3 หมื่นล้านบาท ปลาย พ. ค. ระดมทุนหนุน ' ไทยช่วยไทยพลัส ' ชู ดอกเบี้ยพิเศษ สูงกว่าตลาดพันธบัตร แหล่งข่าวระดับสูงจากกระทรวงการ คลัง เปิดเผยว่า สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.

) จะมีการออกพันธบัตรออมทรัพย์ (Savings Bond) วงเงินรวมประมาณ 30,000 ล้านบาท สำหรับปีงบประมาณ 2569 โดยจะเห็นรายละเอียดช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ ซึ่งจะเน้นการจำหน่ายผ่านช่องทางดิจิทัล เนื่องจากมีความสะดวกและเข้าถึงกลุ่มลูกค้ารายย่อยได้กว้างขวาง ทั้งนี้ สบน.

กำลังพิจารณาช่วงอายุของพันธบัตร ซึ่งอาจแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นระยะสั้น (3 ปี หรือ 5 ปี) และรุ่นระยะยาว (5 ปี หรือ 10 ปี) เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของนักลงทุนทุกกลุ่ม ขณะที่อัตราดอกเบี้ยนั้น จะมีการอ้างอิงกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในตลาด ซึ่งปัจจุบันปรับตัวสูงขึ้นแล้ว เช่น พันธบัตรอายุ 5 ปี อยู่ที่ประมาณ 1.6% โดยทาง สบน.

มีแนวโน้มจะบวกอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพิ่มเติมให้เพื่อจูงใจผู้ลงทุน เนื่องจากปัจจุบันมีกลุ่มลูกค้าเดิมที่พันธบัตรครบกำหนดอายุให้ความสนใจสอบถามเข้ามาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการออกพันธบัตรออมทรัพย์ครั้งนี้ จะเป็นการระดมทุนเพื่อกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ซึ่งปัจจุบัน สบน.

ได้ดำเนินการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณปีนี้ไปแล้วประมาณ 50-60% ของวงเงินทั้งหมด โดยข้อมูล 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2569 รัฐบาลกู้ชดเชยขาดดุลแล้วกว่า 646,129 ล้านบาท ทั้งนี้ จะเป็นการระดมทุนเพื่อรองรับโครงการของรัฐบาลตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนดไว้ ภายใต้การออกพ. ร.

ก. กู้เงิน 4 แสนล้านบาท คาดว่าจะเป็นโครงไทยช่วยไทยพลัส ที่ดำเนินการผ่านโครงการคนละครึ่งพลัส และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนเร็วๆ นี้ สำหรับพ. ร. ก.

กู้เงิน 4 แสนล้านบาท มีผลบังคับใช้แล้ว เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา ขั้นตอนหลังจากนี้ กระทรวงการคลังจะเสนอ คณะรัฐมนตรี (ครม. ) ในการประชุม 12 พฤษภาคมนี้ อนุมัติปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะครั้งที่ 2 โดยเป็นการเพิ่มแผนการก่อหนี้ใหม่วงเงิน 200,000 ล้านบาท เพื่อเดินหน้าการกู้เงิ

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Thansettakij /  🏆 23. in TH

คลัง พันธบัตรออมทรัพย์ ไทยช่วยไทยพลัส ดอกเบี้ยพิเศษ โครงการคนละครึ่งพลัส บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

แสนสิริเตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่ 2 ชุด รองรับแผนธุรกิจปี 2569 พร้อมเปิดตัว Green Bondแสนสิริเตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่ 2 ชุด รองรับแผนธุรกิจปี 2569 พร้อมเปิดตัว Green Bondแสนสิริประกาศแผนการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ 2 ชุด เพื่อรองรับแผนการเติบโตในปี 2569 พร้อมเปิดตัว Green Bond สะท้อนความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืน
Read more »

ธนาคารกรุงเทพเลื่อนปรับเงื่อนไขบัญชีเงินฝากออนไลน์: อัปเดตล่าสุดธนาคารกรุงเทพเลื่อนปรับเงื่อนไขบัญชีเงินฝากออนไลน์: อัปเดตล่าสุดธนาคารกรุงเทพประกาศเลื่อนการปรับเงื่อนไขยอดเงินคงเหลือขั้นต่ำในบัญชีเงินฝากออนไลน์ e-Savings ออกไปอย่างไม่มีกำหนด หลังก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะต้องมียอดเงินคงเหลือขั้นต่ำ 2,000 บาทตั้งแต่เดือนเมษายน 2569
Read more »

EGCO Group ทุ่ม 3 หมื่นล้านบาท เดินหน้าลงทุนธุรกิจพลังงาน เน้นพลังงานสะอาดEGCO Group ทุ่ม 3 หมื่นล้านบาท เดินหน้าลงทุนธุรกิจพลังงาน เน้นพลังงานสะอาดEGCO Group ประกาศแผนลงทุนเชิงกลยุทธ์ในปี 2569 มูลค่า 30,000 ล้านบาท เน้นธุรกิจไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียน รองรับความต้องการของ Data Center ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน
Read more »

ปลดล็อกทุนสีเขียว! ก.ล.ต. ชงเกณฑ์ใหม่รับ Amber Bond – Transition Bond ยกระดับ ESG ไทยปลดล็อกทุนสีเขียว! ก.ล.ต. ชงเกณฑ์ใหม่รับ Amber Bond – Transition Bond ยกระดับ ESG ไทยก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการออกหลักเกณฑ์เพื่อรองรับ Transition Bond และ Thailand Amber Bond จนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2569
Read more »

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ 2569: สงครามโปรโมชั่นทุบสถิติ ท่ามกลางภาวะ 'Survival of the Fittest'ตลาดอสังหาริมทรัพย์ 2569: สงครามโปรโมชั่นทุบสถิติ ท่ามกลางภาวะ 'Survival of the Fittest'ตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 2569 ไม่ได้อยู่ในภาวะบูม แต่กำลังอยู่ในโหมดการอยู่รอดของผู้ที่ปรับตัวได้ดีที่สุด ท่ามกลางสต็อกคงค้างสูง 221,805 หน่วยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ความเปราะบางของรายได้ครัวเรือนทำให้การกู้ซื้อบ้านเป็นโจทย์หิน นำไปสู่สงครามโปรโมชั่นที่แรงที่สุดในประวัติศาสตร์อสังหาฯ ไทย ตั้งแต่การแจกรถหรูไปจนถึงการหยุดเวลาไม่ต้องผ่อนนานเกือบครึ่งทศวรรษ แม้ภาพรวมตลาดจะเริ่มผ่านจุดต่ำสุด แต่การฟื้นตัวเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป (U-Shape) เนื่องจากปัญหาความสามารถในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่ลดลง โดยเฉพาะกลุ่มรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน ที่สัดส่วนการกู้ผ่านลดลงจาก 10% เหลือเพียง 7% ในรอบ 5 ปี
Read more »

มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ มอบขนมสนับสนุนเด็กพิการซ้ำซ้อนและเจ้าหน้าที่ดูแลที่จังหวัดราชบุรีมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ มอบขนมสนับสนุนเด็กพิการซ้ำซ้อนและเจ้าหน้าที่ดูแลที่จังหวัดราชบุรีวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ ประธานมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ พร้อมทีมงาน เดินทางลงพื้นที่ไปยังอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อมอบขนมขบเคี้ยวจำนวน 1,200 ชิ้น มูลค่ารวม 30,000 บาท ให้แก่เด็กพิการซ้ำซ้อนและเจ้าหน้าผู้ดูแล ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี โดยมี นางสาวสุทิศา ทับเหล็ก ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี เป็นตัวแทนรับมอบ
Read more »



Render Time: 2026-05-10 07:25:49