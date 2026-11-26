คลังคิกออฟรถเก่าแลกรถใหม่ ลุยแก้ PM 2.5 ลดนำเข้าน้ำมัน
กระทรวงการคลังออกแบบโครงการรถเก่าแลกรถใหม่ ชวนภาคเอกชนร่วมสมทบงบดาวน์ เน้นรถใหม่รองรับไบโอดีเซล ลดฝุ่น PM 2.5 และพึ่งพาพลังงานต่างประเทศน้อยลง
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง ได้แถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งขณะนี้ กระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างการศึกษาและออกแบบรายละเอียดของโครงการ " รถเก่าแลกรถใหม่" อย่างจริงจัง โดยมีการหารือร่วมกับหน่วยงานปฏิบัติต่าง ๆ ได้แก่ กระทรวงคมนาคม และ กรมสรรพสามิต รวมถึงภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำรถยนต์เก่าที่มีอายุการใช้งานมานานและถือเป็นต้นตอของการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ออกจากวงโคจรของระบบการจราจร โดยเป้าหมายสูงสุดคือการปกป้องสุขอนามัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้ดีขึ้น
รูปแบบการดำเนินงานร่วมกับภาคเอกชน
โครงการนี้เกิดขึ้นจากแนวคิดที่ภาคเอกชนเสนอเข้ามาเพื่อร่วมกันสนับสนุนเงินดาวน์ให้กับประชาชน ซึ่งนายเอกนิติเปิดเผยว่า ภาครัฐกำลังอยู่ในขั้นตอนการหารือร่วมกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิดและละเอียดถี่ถ้วน เนื่องจากงบประมาณของรัฐมีข้อจำกัด จึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากภาคเอกชนให้เข้ามาร่วมสมทบเงินสนับสนุนเพิ่มเติม เพื่อช่วยเพิ่มกำลังซื้อและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเปลี่ยนผ่านไปใช้ยานพาหนะคันใหม่ได้ง่ายขึ้น ซึ่งวิธีการนี้จะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนตลาดรถยนต์และลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเวลาเดียวกันAlso readGen Z แหกขนบการออม ถือคริปโทฯ แซงกองทุนเกษียณอายุ หวังรวยข้ามรุ่นสู้เงินเฟ้อ
เงื่อนไขรถใหม่รองรับเชื้อเพลิงชีวภาพ
เงื่อนไขสำคัญของโครงการนี้คือรถยนต์ใหม่ที่จะนำมาแลกทดแทน จะต้องเป็นรถที่สามารถรองรับน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพชนิด E20 หรือ B20 ได้เท่านั้น เนื่องจากนายเอกนิติชี้แจงว่ารถยนต์เก่าที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจำนวนมาก ไม่สามารถรองรับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพชนิด E20 และ B20 ได้ ซึ่งเงื่อนไขนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อจำกัดสิทธิ์ แต่เพื่อช่วยให้ประชาชนลดรายจ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิง และช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นวาระสำคัญทางเศรษฐกิจพลังงานของประเทศ
แหล่งเงินทุนและขั้นตอนพิจารณา
สำหรับงบประมาณบางส่วนที่จะนำมาใช้สนับสนุนโครงการ อาจมาจากในส่วนของพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน วงเงินกู้ก้อนเปลี่ยนผ่านพลังงาน ที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับมาตรการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม รายละเอียดความชัดเจนว่าจะเป็นการช่วยสมทบเงินดาวน์ หรือสนับสนุนในส่วนใดเป็นพิเศษ ยังคงอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งบประมาณภาครัฐ
ผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม
การนำรถยนต์เก่าที่มีอายุการใช้งานนานออกจากระบบ จะส่งผลโดยตรงต่อการลดปริมาณการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่กระทบต่อสุขภาพของประชาชนไทย การปรับเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ใหม่ที่มีมาตรฐานสูงขึ้นและรองรับเชื้อเพลิงสะอาด จะช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาว และสอดคล้องกับนโยบายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของรัฐบาลที่ต้องการลดคาร์บอนฟุตพริ้นต์ในภาคการขนส่ง
ขั้นตอนต่อไปของโครงการ
หลังจากนี้ กระทรวงการคลังจะร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกรมสรรพสามิต ในการสรุปแบบฟอร์มและการดำเนินงานให้สมบูรณ์ เพื่อให้สามารถประกาศใช้โครงการได้ทันทีเมื่อมีการอนุมัติงบประมาณและรายละเอียดทางเทคนิคเสร็จสิ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในวงกว้างและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ผลิตรถยนต์และภาคบริการซ่อมบำรุงปรับตัวเข้าสู่มาตรฐานใหม่อย่างยั่งยืน
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