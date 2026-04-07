คลัง ชง ครม. 11 เม.ย. อนุมัติมาตรการช่วยค่าครองชีพ เติมเงินบัตรคนจน คนละครึ่งพลัสเฟส 2

กระทรวงการคลังเตรียมเสนอมาตรการเร่งด่วนต่อ ครม. ในวันที่ 11 เมษายน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันและค่าครองชีพที่สูงขึ้น โดยมีทั้งการเติมเงินบัตรคนจน โครงการคนละครึ่งพลัสเฟส 2 และมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ
กระทรวงการคลังเตรียมเสนอ ครม. ในวันที่ 11 เมษายน เพื่อขออนุมัติมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบจาก ราคาน้ำมัน และ ค่าครองชีพ ที่สูงขึ้น โดยมีมาตรการสำคัญหลายประการที่น่าสนใจ หนึ่งในนั้นคือ การเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือที่รู้จักกันในชื่อ บัตรคนจน โดยจะเพิ่มวงเงินจากเดิม 300 บาท เป็น 400 บาทต่อคนต่อเดือน งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการในส่วนนี้คิดเป็น 1.
3 พันล้านบาท การดำเนินการดังกล่าวนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จทันก่อนเทศกาลสงกรานต์ หรือภายในวันที่ 13 เมษายน ซึ่งถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นอกจากนี้ยังมีมาตรการช่วยเหลือกลุ่มขนส่งสาธารณะ ทั้งรถบรรทุก รถโดยสาร และมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ซึ่งใช้งบประมาณ 1.6 พันล้านบาท โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเตรียมเสนอ พ.ร.ก. เพื่อค้ำประกันเงินกู้ 1.5 แสนล้านบาทให้กับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันในประเทศ ซึ่งปัจจุบันกองทุนน้ำมันมีสถานะติดลบประมาณ 5 หมื่นล้านบาท\การดำเนินงานในส่วนของโครงการคนละครึ่ง พลัส เฟส 2 ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าจับตามอง โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมได้ภายในเดือนพฤษภาคม และจะครอบคลุมผู้ใช้งานมากกว่า 20 ล้านคน โครงการนี้จะใช้งบประมาณที่ได้จากการโอนงบประมาณจากหน่วยงานที่ไม่สามารถผูกพันงบประมาณในปีปัจจุบันได้ ซึ่งมีอยู่ประมาณ 8.4 หมื่นล้านบาทพร้อมใช้งานทันทีหาก ครม. อนุมัติ โดยคาดว่าจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเร็วที่สุดภายในวันที่ 21 เมษายน การดำเนินงานทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของกระทรวงการคลังในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจากราคาน้ำมันและค่าครองชีพที่สูงขึ้น การใช้มาตรการต่างๆ ที่กล่าวมานี้เป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างเร่งด่วน โดยมีเป้าหมายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ\นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการดำเนินมาตรการต่างๆ เหล่านี้อย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสถานะทางการคลังของประเทศเพิ่มเติม การออก พ.ร.ก. โอนงบประมาณเป็นช่องทางที่รวดเร็วที่สุดในการจัดสรรงบประมาณ หากได้รับความเห็นชอบจาก ครม. ก็สามารถนำไปใช้ได้ทันที ในขณะเดียวกัน สภาก็จะพิจารณาในขั้นตอนต่อไปเพื่อให้โครงการต่างๆ สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมพร้อมสำหรับการปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ซึ่งขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาลว่าจะใช้เครื่องมือดังกล่าวหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ทั้งการชดเชย 1 บาทจากกองทุนน้ำมันหรือการลดภาษี 1 บาท ผลกระทบต่อประชาชนจะมีความใกล้เคียงกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่หลากหลายเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างครอบคลุ
