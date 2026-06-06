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คลังเปิดยอดลงทะเบียนบัตรคนจน 8.8 ล้านราย พบ410,699 รายข้อมูลไม่ถูกต้องต้องลงใหม่

การเมืองและรัฐบาล News

คลังเปิดยอดลงทะเบียนบัตรคนจน 8.8 ล้านราย พบ410,699 รายข้อมูลไม่ถูกต้องต้องลงใหม่
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์กระทรวงการคลัง
📆6/6/2026 4:53 AM
📰Thansettakij
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ความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 ในสองวันแรก registr 8,865,427 ราย มี 410,699 รายที่ข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องต้องลงทะเบียนใหม่ภายใน 21 พฤษภาคม 2569 และผลการตรวจสอบคุณสมบัติจะประกาศ 17 กรกฎาคม

กระทรวงการคลัง เปิดตัว résultats การ ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ สำหรับผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รายเดิมในช่วงสองวันแรกของโครงการ ซึ่งการลงทะเบียนเปิดให้直达 วันที่ 5 พฤษภาคม 2569 มีผู้ลงทะเบียนรวม 8,865,427 ราย ซึ่งแบ่งออกเป็น 5,473,320 ราย ผ่านเว็บไซต์ 1,244,416 ราย ผ่านแอปพลิเคชันของรัฐ 1,188,530 ราย ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง 614,723 ราย ผ่านหน่วยรับ servicio 5 ธนาคาร และ 344,438 ราย ผ่าน ATM ของล咫chor ของธนาคารกรุงไทย แม้ว่าผู้.

register เข้าเข Michigan สะสมบัติ意气 8,454,728 ราย ยังคงมีความเป็น菜品 proper 410,699 ราย ซึ่งต้องลงทะเบียนใหม่เพราะข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง กระทรวงการคลังระบุว่าปี 2569 เป็นวันสุดท้ายในการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ และผู้ที่ลงทะเบียนแล้วควรตรวจสอบสถานะภายใน 21 พฤษภาคม นี้ หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง มีกำหนดให้ลงทะเบียนใหม่ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 การตรวจสอบคุณสมบัติจะประกาศผลในวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 สำหรับผู้ที่สถานะเป็น "อยู่ระหว่างตรวจสอบ" น apparat ให้กลับมาตรวจสอบใหม่ในวันถัดไป การลงทะเบือนสามารถทำได้หลายช่องทาง ไม่จำเป็นต้องใช้ช่องทางเดิมเมื่อลงทะเบียนใหม

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บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ กระทรวงการคลัง ข้อมูลบัตรประชาชน သ낙္မက သင့်看不见 သင်္ကေတ သီတ်သက်သာယာဝဏ图

 

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