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คลังรายได้ 7 เดือนสูงกว่าเป้า 3.1 หมื่นล้าน

เศรษฐกิจ News

คลังรายได้ 7 เดือนสูงกว่าเป้า 3.1 หมื่นล้าน
คลังรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มกองทุนรวมวายุภักษ์
📆6/3/2026 1:48 PM
📰Thansettakij
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คลังรายได้ 7 เดือนสูงกว่าเป้า 3.1 หมื่นล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายมีปัจจัยหลักมาจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่ขยายตัวตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และเงินปันผลเพิ่มเติมจากกองทุนรวมวายุภักษ์ ยอดจัดเก็บรายได้รวมสูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ 3.1 หมื่นล้านบาท หรือ 2.1% และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 5.4%

คลังโชว์รายได้ 7 เดือน ทะลุ 1.5 ล้านล้านบาท สูงกว่าเป้า 3.1 หมื่นล้าน รับแรงหนุน VAT -วายุภักษ์ กู้ชดเชยขาดดุล พุ่ง 7.19 แสนล้าน สภาพคล่องมั่นคง เงินคงคลังแน่น 2.8 แสนล้าน กระทรวงการคลังจัดเก็บรายได้สุทธิ 7 เดือน แรกของปีงบประมาณ 2569 (ต.

ค. 68 - เม.

ย. 69) ได้ทั้งสิ้น 1.5 ล้านล้านบาท รายได้ที่สูงกว่าเป้าหมายมีปัจจัยหลักมาจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่ขยายตัวตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และเงินปันผลเพิ่มเติมจากกองทุนรวมวายุภักษ์ ยอดจัดเก็บรายได้รวมสูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ 3.1 หมื่นล้านบาท หรือ 2.1% และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 5.4% ฐานะการคลังในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2569 (ตุลาคม 2568 - เมษายน 2569) การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลยังคงแข็งแกร่ง โดยสามารถจัดเก็บรายได้สุทธิได้สูงกว่าเป้าหมายกว่า 3.1 หมื่นล้านบา

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คลังรายได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม กองทุนรวมวายุภักษ์ VAT เงินปันผล กู้ชดเชยขาดดุล 7 เดือน 1.5 ล้านล้านบาท 3.1 หมื่นล้านบาท 2.1% 5.4% สภาพคล่องมั่นคง เงินคงคลังแน่น 2.8 แสนล้าน กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร รัฐวิสาหกิจ ภาครัฐ ภาษีเงินได้นิติบุคคล คืนภาษี ปรับปรุงกระบวนการคืนภาษี ภาครัฐ ภาษีเงินได้นิติบุคคล คืนภาษี ปรับปรุงกระบวนการคืนภาษี ภาครัฐ ภาษีเงินได้นิติบุคคล คืนภาษี ปรับปรุงกระบวนการคืนภาษี

 

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