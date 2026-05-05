คลองเตยประณาม สส.ภัณฑิล พาดพิงชุมชนแหล่งยาเสพติด จี้ลาออก

ชาวคลองเตยออกมาประณาม สส.ภัณฑิล น่วมเจิม จากพรรคประชาชน กรณีอภิปรายในสภาพาดพิงชุมชนเป็นแหล่งยาเสพติด พร้อมเรียกร้องให้ลาออกแสดงความรับผิดชอบ และเตรียมยื่นร้องต่อ ป.ป.ช. ตรวจสอบจริยธรรม
ชาว คลองเตย ออกมาแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อ นายภัณฑิล น่วมเจิม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.
) กรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน เขตคลองเตย จากกรณีที่ สส. ท่านนี้ได้ทำการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร โดยมีการพาดพิงถึงชุมชนคลองเตยว่าเป็นแหล่งแพร่ระบาดของยาเสพติด และสามารถหาซื้อยาเสพติดได้ง่ายดายในพื้นที่ชุมชนดังกล่าว การอภิปรายดังกล่าวสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของชุมชนและชาวคลองเตยเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดความรู้สึกไม่พอใจและต้องการให้ สส.
ภัณฑิลแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 ที่ลานกีฬาแฟลต 19-22 ชุมชนคลองเตย นายสมพิศ ผอบเพชร ประธานชุมชนแฟลต 19-22 ชุมชนคลองเตย ในฐานะประธานเครือข่ายผู้นำระดับเขตคลองเตย ได้เป็นแกนนำในการจัดการประชุมชี้แจงกรณีดังกล่าว โดยมี นายปานชัย แก้วอัมพรดี ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และเครือข่ายชุมชนคลองเตย รวมถึงตัวแทนฝ่ายปกครอง เข้าร่วมการประชุมอย่างคับคั่ง นายสมพิศได้กล่าวว่า การอภิปรายของ สส.
ภัณฑิล เป็นการสร้างความเข้าใจผิดให้กับสังคม และทำให้ชาวคลองเตยต้องได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยไม่เป็นธรรม ชุมชนคลองเตยมีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง การกล่าวหาว่าชุมชนเป็นแหล่งยาเสพติดจึงเป็นการไม่เป็นธรรมและไม่เคารพต่อความพยายามของชาวคลองเตย จากการหารือกันในที่ประชุม มีมติร่วมกันว่า จะเรียกร้องให้ สส.
ภัณฑิลลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง และจะยื่นร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป. ป. ช. ) เพื่อตรวจสอบจริยธรรมของ สส.
ภัณฑิล เนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรมและสร้างความเสียหายต่อสังคม นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ยืนยันว่า การออกมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้ไม่มีพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามอยู่เบื้องหลัง และเป็นการดำเนินการโดยชาวคลองเตยเองเพื่อปกป้องชื่อเสียงของชุมชนและศักดิ์ศรีของชาวคลองเตย นายสมพิศยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า หาก สส.
ภัณฑิลออกมาขอโทษอย่างจริงใจ ชาวคลองเตยก็พร้อมที่จะให้อภัย แต่หากไม่ยอมรับผิดชอบ ก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ การอภิปรายของ สส. ภัณฑิลยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อสถาบันทางการเมือง และอาจนำไปสู่ความขัดแย้งในสังคมได้ การกระทำของ สส.
จึงเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการตรวจสอบและแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต
