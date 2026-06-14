ครูโสภณ ซารัมย์ ลูกชายกำนันสนั่น และละไม ซารัมย์

ครูโสภณ ซารัมย์ หรือที่รู้จักในชื่อเล่น ‘ตุ๋ง’ ลูกชายกำนันสนั่น และละไม ซารัมย์ เกิดที่บ้านหนองเก้าข่า ต.เมืองแฝก อ.ปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ในอดีตพื้นที่ อ.ลำปลายมาศ, อ.พุทไธสง, อ.คูเมือง, อ.นาโพธิ์ และ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ ซึ่งเป็นรอยต่อบุรีรัมย์-นครราชสีมา-ขอนแก่น เป็นที่มั่นการเมืองของ พรเทพ เตชะไพบูลย์ อดีต สส.บุรีรัมย์ 4 สมัย พรรค ปชป. และปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์ อดีต สส.บุรีรมัย์ สังกัดหลายพรรคสาเหตุที่ ‘พรเทพ’ ได้เป็น สส.บุรีรัมย์ เพราะตระกูล ‘เตชะไพบูลย์’ เคยมาวางรากฐานโรงงานสุราแม่โขงยุคแรกๆ ในเขต อ.สตึก และ อ.ลำปลายมาศกระทั่งการเลือกตั้งปี 2544 ‘กำนันชัย’ ได้ส่งครูโสภณ ซารัมย์ ลงสมัคร สส.บุรีรัมย์ โซนชายขอบบุรีรัมย์ สังกัดพรรคชาติไทย และเป็น สส.บุรีรัมย์สมัยแรก ก่อนย้ายไปพรรคไทยรักไทย และพรรคพลังประชาชนอารีญาภรณ์ ซารัมย์ปัจจุบัน ครูโสภณ เป็น สส.บุรีรัมย์ เขต 5 (อ.นาโพธิ์ อ.พุทไธสง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์) และ‘ครูศักดิ์’ เป็นลูกพี่ลูกน้องของครูโสภณ ที่มาลงสมัคร สส.แทน สมบูรณ์ ซารัมย์ ตั้งแต่ปี 2566ปัจจุบัน ‘ครูเกียง’ อารีญาภรณ์ ซารัมย์ ภรรยาโสภณ ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองลำปลายมาศ และเธอเคยเป็น สส.บุรีรัมย์ เขต 4 ปี 2554 ก่อนจะหลีกทางให้ สมบูรณ์ ซารัมย์ ลงแทนในปี 2562สมัยที่เรียนจบ ป.กศ.ต้น โสภณ สอบบรรจุรับราชการครูที่ ร.ร.บ้านหนองแวง ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จึงได้พบรักกับ ‘เกียง’ อารีญาภรณ์ ครูสาว ร.ร.บ้านหนองครก จึงแต่งงานกัน และมีบุตร 3 คนหลายคนอาจไม่ทราบว่า ตระกูล ‘ซารัมย์’ มีที่มั่นทางธุรกิจ-สังคมชื่อ ‘บ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้น และสวนน้ำสวนสนุกคิดดีเจอนี่’ ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยมะไฟ ม.9 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ บนเนื้อที่กว่า 70 ไร่ช่วง คสช.ยึดอำนาจ ‘โสภณ’ เคยเปิดบ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้น ให้สื่อได้ชม สถานที่ปฎิบัติธรรม และแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวหลักปรัชญาพอเพียงตามศาสตร์พระราชา‘ที่ทำอาชีพนี้ ไม่ใช่เพราะอยากดัง แต่ต้องการเผยแพร่แนวคิด 2 เรื่องคือธรรมชาติกับเกษตร และธรรมมะกับอาชีพ’ ครูโสภณพูดไว้เมื่อหลายปีก่อนทุกวันนี้ ภายในบ้านสวนฯ มีทั้งสวนผลไม้สด โซนสวนสัตว์ ศูนย์เรียนรู้เชิงเกษตร คาเฟ่ ร้านอาหาร โฮมสเตย์ และศูนย์ฝึกอบรม แถมมีโซนเล่นน้ำให้เด็กๆเล่น
ครู โสภณ ซารัมย์ หรือที่รู้จักในชื่อเล่น ‘ตุ๋ง’ ลูกชายกำนันสนั่น และละไม ซารัมย์ เกิดที่บ้านหนองเก้าข่า ต.
เมืองแฝก อ. ปลายมาศ จ. บุรีรัมย์ในอดีตพื้นที่ อ. ลำปลายมาศ, อ.
พุทไธสง, อ. คูเมือง, อ. นาโพธิ์ และ อ. บ้านใหม่ไชยพจน์ ซึ่งเป็นรอยต่อบุรีรัมย์-นครราชสีมา-ขอนแก่น เป็นที่มั่นการเมืองของ พรเทพ เตชะไพบูลย์ อดีต สส.
บุรีรัมย์ 4 สมัย พรรค ปชป. และปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์ อดีต สส. บุรีรมัย์ สังกัดหลายพรรคสาเหตุที่ ‘พรเทพ’ ได้เป็น สส. บุรีรัมย์ เพราะตระกูล ‘เตชะไพบูลย์’ เคยมาวางรากฐานโรงงานสุราแม่โขงยุคแรกๆ ในเขต อ.
สตึก และ อ. ลำปลายมาศกระทั่งการเลือกตั้งปี 2544 ‘กำนันชัย’ ได้ส่งครูโสภณ ซารัมย์ ลงสมัคร สส. บุรีรัมย์ โซนชายขอบบุรีรัมย์ สังกัดพรรคชาติไทย และเป็น สส. บุรีรัมย์สมัยแรก ก่อนย้ายไปพรรคไทยรักไทย และพรรคพลังประชาชนอารีญาภรณ์ ซารัมย์ปัจจุบัน ครูโสภณ เป็น สส.
บุรีรัมย์ เขต 5 (อ. นาโพธิ์ อ. พุทไธสง อ. บ้านใหม่ไชยพจน์) และ‘ครูศักดิ์’ เป็นลูกพี่ลูกน้องของครูโสภณ ที่มาลงสมัคร สส.
แทน สมบูรณ์ ซารัมย์ ตั้งแต่ปี 2566ปัจจุบัน ‘ครูเกียง’ อารีญาภรณ์ ซารัมย์ ภรรยาโสภณ ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองลำปลายมาศ และเธอเคยเป็น สส. บุรีรัมย์ เขต 4 ปี 2554 ก่อนจะหลีกทางให้ สมบูรณ์ ซารัมย์ ลงแทนในปี 2562สมัยที่เรียนจบ ป. กศ. ต้น โสภณ สอบบรรจุรับราชการครูที่ ร.
ร. บ้านหนองแวง ต. เมืองแฝก อ. ลำปลายมาศ จึงได้พบรักกับ ‘เกียง’ อารีญาภรณ์ ครูสาว ร.
ร. บ้านหนองครก จึงแต่งงานกัน และมีบุตร 3 คนหลายคนอาจไม่ทราบว่า ตระกูล ‘ซารัมย์’ มีที่มั่นทางธุรกิจ-สังคมชื่อ ‘บ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้น และสวนน้ำสวนสนุกคิดดีเจอนี่’ ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยมะไฟ ม.9 ต. เมืองแฝก อ. ลำปลายมาศ จ.
บุรีรัมย์ บนเนื้อที่กว่า 70 ไร่ช่วง คสช.
ยึดอำนาจ ‘โสภณ’ เคยเปิดบ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้น ให้สื่อได้ชม สถานที่ปฎิบัติธรรม และแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวหลักปรัชญาพอเพียงตามศาสตร์พระราชา‘ที่ทำอาชีพนี้ ไม่ใช่เพราะอยากดัง แต่ต้องการเผยแพร่แนวคิด 2 เรื่องคือธรรมชาติกับเกษตร และธรรมมะกับอาชีพ’ ครูโสภณพูดไว้เมื่อหลายปีก่อนทุกวันนี้ ภายในบ้านสวนฯ มีทั้งสวนผลไม้สด โซนสวนสัตว์ ศูนย์เรียนรู้เชิงเกษตร คาเฟ่ ร้านอาหาร โฮมสเตย์ และศูนย์ฝึกอบรม แถมมีโซนเล่นน้ำให้เด็กๆเล่
โสภณ ซารัมย์ ครูโสภณ ซารัมย์ ลูกชายกำนันสนั่น และละไม ซารัมย์ บุตร 3 คน บ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้น และสวนน้ำสวนสนุกคิดดีเจอน บ้านห้วยมะไฟ ม.9 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรี ปฎิบัติธรรม และแหล่งเรียน
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