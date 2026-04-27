ครูหนึ่ง พรรคประชาชน เปิดโปงวงจรเลื่อนเงินแบบเปอร์เซ็นต์ ช่องโหว่เอื้อสายบริหาร-คนใกล้ชิดกินรวบ ครูดีไร้เส้นถูกทิ้งไว้ข้างหลัง-หนี้ท่วมหัว

นายธีรศักดิ์ จิระตราชู หรือ "ครูหนึ่ง" ผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เปิดเผยปัญหาในระบบการเลื่อนเงินเดือนของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีมาตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งเปลี่ยนจากระบบ "แบบขั้น" มาเป็น "แบบช่วงเงินเดือน" หรือ "แบบเปอร์เซ็นต์" ที่สร้างความเสียหายให้กับครูผู้ช่วยและครูที่ไม่มีวิทยฐานะ ทำให้เสียเปรียบในการเลื่อนเงินเดือน และสร้างความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างสายบริหารและสายสอน
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 นายธีรศักดิ์ จิระตราชู หรือ " ครูหนึ่ง " ผู้สมัคร สส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เรื่อง "การขึ้นเงินเดือนครู - ความปกติของโรงเรียนไทย?
บนระบบประเมินที่บิดเบี้ยว" โดยระบุถึงปัญหาในระบบการเลื่อนเงินเดือนของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีมาตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งเปลี่ยนจากระบบ "แบบขั้น" มาเป็น "แบบช่วงเงินเดือน" หรือ "แบบเปอร์เซ็นต์" ซึ่งมีผลกระทบต่อครูในหลายด้าน ระบบการเลื่อนเงินเดือนครูในปัจจุบันนั้น จะมีการเพิ่มเงินเดือน 2 รอบต่อปี คือ 1 เมษายน และ 1 ตุลาคม โดยรัฐจะให้เงินเพิ่มขึ้น 3% จากผลรวมของเงินเดือนครูทั้งโรงเรียนมาเป็นเงินตั้งต้นเพื่อนำเงินก้อนนั้นมาขึ้นเงินเดือนครู และรองผู้อำนวยการในโรงเรียนนั้น ๆ โดยเมื่อเขตพื้นที่จัดสรร อาจถึงครูจริง ๆ เพียง 2.98-2.99% เท่านั้น การเพิ่มเงินเดือนจะใช้ฐานคำนวณ "ฐานล่าง" และ "ฐานบน" ของวิทยฐานะนั้น ๆ ตามที่กฎหมายและ ก.
ค. ศ.
กำหนด โดยโรงเรียนจะตั้งกรรมการประเมิน 3 คน ประเมินขึ้นเงินเดือนครูตามค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด โดยจะให้สัดส่วนการขึ้นที่ลดหลั่นกันไป ปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบนี้มีหลายประการ เช่น ครูผู้ช่วยและครูที่ไม่มีวิทยฐานะเสียเปรียบมาก เนื่องจากเงินเดือนน้อย ฐานเงินเดือนต่ำ และหากผู้ประเมินไม่เป็นธรรม เล่นพรรคเล่นพวก เงินเดือนจะขึ้นน้อย หากคำนวณตลอดอายุราชการ อาจสูญเสียผลประโยชน์พึงได้หลายหมื่นบาท นอกจากนี้ การอนุญาตให้สายบริหาร (รองผู้อำนวยการ) มาแบ่งสายสอน (ครู คศ.
) ยังสร้างความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (conflict of interest) เพราะตนเองมีส่วนประเมินขึ้นเงินเดือนครูด้วย ถึงแม้รองผู้อำนวยการจะถูกประเมินโดยผู้อำนวยการ แต่การมีส่วนได้ส่วนเสียกับเงินก้อนเดียวกันก็อาจไม่สง่างา
